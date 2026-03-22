Đợt nắng nóng kỷ lục tại Mỹ lan rộng

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tại Mỹ, đợt nắng nóng kỷ lục đang hoành hành ở nửa phía Tây đã di chuyển về phía Đông trong ngày 21/3, hướng tới miền Trung, khiến nhiệt độ ấm lên bất thường ở những nơi mà chỉ một tuần trước đó còn ở mức đóng băng hoặc thấp hơn.
Theo Trung tâm Dự báo thời tiết (WPC), thuộc Cơ quan Thời tiết quốc gia (NWS), hàng chục thành phố trải dài từ California đến Colorado đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay trong tháng 3. Ngày 21/3, tại Kansas City, Missouri và North Platte, Nebraska, nhiệt độ đã lên tới 33,3 độ C.

Ngoài ra, đợt nắng nóng này còn đánh dấu một số cột mốc nhiệt độ khác. Tại Chanute, bang Kansas, nhiệt độ đã tăng từ mức thấp kỷ lục (âm 10,5 độ C) vào ngày 16/3 lên mức cao kỷ lục 32,8 độ C chỉ sau 4 ngày.

Tại Phoenix, Arizona, một trong những thành phố nóng nhất nước Mỹ, nhiệt độ thấp nhất trong ngày vào 21/3 là 21,1 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Các thành phố ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục trong ngày 21/3 gồm Denver (30 độ C), Grand Island, bang Nebraska, (36 độ C) và Midland (bang Texas) (36 độ C).

Trước đó, ngày 20/3, đợt nắng nóng đã đẩy nhiệt độ lên tới 44 độ C ở một số khu vực dọc biên giới phía Nam California-Arizona. Đây là mức cao kỷ lục trên toàn nước Mỹ trong tháng 3.

NWS đã phát cảnh báo nắng nóng cực độ cho các khu vực sa mạc tương tự vào ngày 21/3, và cảnh báo cờ đỏ (nguy cơ cháy rừng cao) đối với phần lớn các bang vùng đồng bằng trung tâm Nebraska, Kansas và Oklahoma.

Các nhà khoa học cho biết có bằng chứng rõ ràng cho thấy các đợt nắng nóng hiện nay là dấu hiệu của sự nóng lên toàn cầu, chủ yếu do việc đốt nhiên liệu hóa thạch gây ra.

Với việc mùa Đông ở Bắc Bán cầu chính thức kết thúc vào ngày 19/3, ngày đầu tiên của mùa Xuân theo lịch thiên văn, nhiệt độ tăng cao đang tác động nghiêm trọng cho động vật hoang dã ở miền Tây. Trước đó, nhiều loài cây đã bắt đầu nở hoa, thảm thực vật đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc, nhờ những trận mưa lớn vào tháng 12/2025 và tháng 1/2026.

PV
Mỹ nắng nóng biến đổi khí hậu

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Đọc sách vun bồi tri thức sâu giúp chúng ta giữ được sự tỉnh táo trước dòng thông tin nhanh và cảm tính trên mạng xã hội” - TS. Quốc Minh chia sẻ với các sinh viên. Ảnh: Trung Nghĩa
Tiến sĩ Quốc Minh: Đọc sách giúp tránh bị thao túng tâm lý
(Ngày Nay) - Đó là lời động viên từ tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh - giảng dạy tại Khoa Văn học và Ngôn ngữ học Trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) trong buổi tọa đàm chủ đề "Gen Z hiện nay: Khai phóng tư duy hay bị thao túng tâm lý?" diễn ra tại Nhà văn hóa Sinh viên thuộc Khu đô thị ĐH Quốc gia (TPHCM) ngày 21/3.
Một nguyên mẫu pin lượng tử. (Nguồn: CSIRO)
Australia công bố nguyên mẫu pin lượng tử đầu tiên trên thế giới
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Australia cho biết họ đã thành công trong việc phát triển nguyên mẫu pin lượng tử thử nghiệm đầu tiên trên thế giới, được sạc không dây bằng tia laser. Đây là một bước tiến lớn hướng tới pin lượng tử hoạt động hoàn chỉnh với thời gian sạc siêu nhanh.
Phương pháp mới hiệu quả gấp 60 lần trong điều trị vi khuẩn gây ung thư dạ dày
Phương pháp mới hiệu quả gấp 60 lần trong điều trị vi khuẩn gây ung thư dạ dày
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học từ Đại học Kỹ thuật Munich (Đức) vừa công bố một phương pháp mới trong điều trị vi khuẩn Helicobacter pylori, tác nhân chính gây ung thư dạ dày. Phương pháp này mang lại hiệu quả gấp 60 lần so với các phác đồ hiện nay, đồng thời giúp giải quyết tình trạng kháng thuốc đang ngày càng trở nên phổ biến.
Tỷ phú Elon Musk đối mặt khoản bồi thường hàng tỷ USD
Tỷ phú Elon Musk đối mặt khoản bồi thường hàng tỷ USD
(Ngày Nay) - Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Mỹ ngày 20/3 đã xác định tỷ phú công nghệ Elon Musk có hành vi gây hiểu lầm đối với các cổ đông của Twitter, khiến giá cổ phiếu của công ty này sụt giảm trong thời điểm ông đang chuẩn bị thực hiện thương vụ mua lại trị giá 44 tỷ USD.
Chuỗi sự kiện văn hóa dày đặc trong năm 2025 cho thấy rõ quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy văn hóa vì phát triển bền vững. Ảnh: UNESCO
Từ sáng kiến của Việt Nam đến Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững
(Ngày Nay) - Việc Việt Nam khởi xướng Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027–2036 không phải là một động thái mang tính biểu tượng. Trong bối cảnh các khủng hoảng toàn cầu đan xen và kéo dài, buộc các quốc gia phải xem xét lại những nền tảng điều tiết phát triển, văn hóa ngày càng bộc lộ vai trò vượt ra ngoài bảo tồn hay biểu đạt bản sắc, trở thành yếu tố góp phần củng cố gắn kết xã hội và nâng cao khả năng chống chịu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Bảo vệ an ninh mạng là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếu
(Ngày Nay) - Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ I năm 2026 của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm đảm bảo an ninh mạng quốc gia, bảo vệ an toàn các hoạt động của cơ quan Nhà nước và nhân dân.
Không khí lạnh yếu gây mưa rải rác ở vùng núi
Không khí lạnh yếu gây mưa rải rác ở vùng núi
(Ngày Nay) - Ngày 21/3, theo dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định với mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông trong khung giờ đầu ngày.