Đợt nắng nóng kỷ lục tại Mỹ lan rộng

(Ngày Nay) - Tại Mỹ, đợt nắng nóng kỷ lục đang hoành hành ở nửa phía Tây đã di chuyển về phía Đông trong ngày 21/3, hướng tới miền Trung, khiến nhiệt độ ấm lên bất thường ở những nơi mà chỉ một tuần trước đó còn ở mức đóng băng hoặc thấp hơn.

Theo Trung tâm Dự báo thời tiết (WPC), thuộc Cơ quan Thời tiết quốc gia (NWS), hàng chục thành phố trải dài từ California đến Colorado đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay trong tháng 3. Ngày 21/3, tại Kansas City, Missouri và North Platte, Nebraska, nhiệt độ đã lên tới 33,3 độ C.

Ngoài ra, đợt nắng nóng này còn đánh dấu một số cột mốc nhiệt độ khác. Tại Chanute, bang Kansas, nhiệt độ đã tăng từ mức thấp kỷ lục (âm 10,5 độ C) vào ngày 16/3 lên mức cao kỷ lục 32,8 độ C chỉ sau 4 ngày.

Tại Phoenix, Arizona, một trong những thành phố nóng nhất nước Mỹ, nhiệt độ thấp nhất trong ngày vào 21/3 là 21,1 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Các thành phố ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục trong ngày 21/3 gồm Denver (30 độ C), Grand Island, bang Nebraska, (36 độ C) và Midland (bang Texas) (36 độ C).

Trước đó, ngày 20/3, đợt nắng nóng đã đẩy nhiệt độ lên tới 44 độ C ở một số khu vực dọc biên giới phía Nam California-Arizona. Đây là mức cao kỷ lục trên toàn nước Mỹ trong tháng 3.

NWS đã phát cảnh báo nắng nóng cực độ cho các khu vực sa mạc tương tự vào ngày 21/3, và cảnh báo cờ đỏ (nguy cơ cháy rừng cao) đối với phần lớn các bang vùng đồng bằng trung tâm Nebraska, Kansas và Oklahoma.

Các nhà khoa học cho biết có bằng chứng rõ ràng cho thấy các đợt nắng nóng hiện nay là dấu hiệu của sự nóng lên toàn cầu, chủ yếu do việc đốt nhiên liệu hóa thạch gây ra.

Với việc mùa Đông ở Bắc Bán cầu chính thức kết thúc vào ngày 19/3, ngày đầu tiên của mùa Xuân theo lịch thiên văn, nhiệt độ tăng cao đang tác động nghiêm trọng cho động vật hoang dã ở miền Tây. Trước đó, nhiều loài cây đã bắt đầu nở hoa, thảm thực vật đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc, nhờ những trận mưa lớn vào tháng 12/2025 và tháng 1/2026.