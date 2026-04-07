Căn hộ Resort Apartment - kênh đầu tư hấp dẫn tại đặc khu thế hệ mới Vân Đồn

(Ngày Nay) - Căn hộ du lịch phong cách Resort Apartment nằm trong Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn chuẩn bị ra mắt thị trường đang thu hút sự quan tâm rất lớn của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Từ khẩu vị nghỉ dưỡng ngắm biển từ trên cao

45 ngàn đô-la một đêm là chi phí du khách phải bỏ ra khi muốn lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Laucala Island – một hòn đảo xa xôi ở Fiji, trên biển Thái Bình Dương.

Khu nghỉ dưỡng nằm trên một ngọn đồi, chỉ gồm phòng cho 6 khách, với tầm nhìn toàn cảnh đảo và biển. Được mệnh danh là “thiên đường xa xôi”, Laucala Island là điểm đến hoàn hảo cho những ai muốn tách mình khỏi những bận rộn thường nhật và nghỉ ngơi đặc biệt nhất có thể, theo đánh giá của tạp chí du lịch nổi tiếng, Elite Traveler.

Tương tự, muốn thức dậy bên bờ vịnh biển ở Monaco, trong căn phòng Princess Grace Suite, khách sạn De Paris, bạn sẽ phải trả 37 ngàn đô-la cho mỗi đêm.

Chi phí không hề rẻ nhưng theo Elite Traveler, các căn phòng đẳng cấp này luôn có hàng dài danh sách khách hàng chờ tới lượt, không phải cứ có tiền là có thể thuê được. Các vị khách sẽ phải đáp ứng yêu cầu khắt khe của khu nghỉ dưỡng, thậm chí bị kiểm tra lý lịch trước khi có thể trải nghiệm, hưởng thụ dịch vụ.

Theo các chuyên gia du lịch, chuẩn mực nghỉ dưỡng với du khách nhiều tiền không chỉ đơn thuần là ở những nơi đắt đỏ, xa xỉ mà còn là trải nghiệm tiện nghi đỉnh cao, riêng tư và biệt lập nhưng vẫn hòa quyện với thiên nhiên trong lành, xanh mát.

Thay vì tranh giành trứng chiên với nấm cục tại buffet sáng tự chọn và ghế bố ngoài bãi biển vào buổi chiều, du khách - ngay cả thế hệ Millennials cũng thích du ngoạn ở các vịnh hẹp và ngắm biển từ tầm view không giới hạn, ngay trong hồ bơi vô cực hoặc bồn tắm hướng biển qua màn kính panorama và hoàng hôn rực rỡ khắp nơi trong căn phòng như ở giữa không trung.

Các căn hộ du lịch nghỉ dưỡng phong cách Resort Apartment vì thế đang được dự báo sẽ là xu hướng được nhiều du khách nhà giàu lựa chọn trong thời gian tới, cùng với trào lưu du lịch coolcationing và trải nghiệm cá nhân hoá đang lên ngôi, theo booking.com.

Đến cơ hội sở hữu căn hộ 5 sao bên vịnh di sản

Ở Việt Nam, bạn không cần tốn tới hàng chục ngàn đô-la cho một đêm nghỉ mà vẫn có được trải nghiệm ngắm vịnh từ trên cao không hề kém cạnh. Các căn hộ du lịch nghỉ dưỡng phong cách Resort Apartment đã xuất hiện tại Vân Đồn - một vùng vịnh biển tuyệt đẹp tựa thiên đường hoang sơ xa xỉ còn sót lại, nơi vừa được Tạp chí Condé Nast Traveler (Mỹ) bình chọn là một trong bảy kỳ quan mới của Đông Nam Á. Tại đây, Tập đoàn Everland đã đầu tư Tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn.

Đây là tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới, điểm nhấn kiến trúc tuyệt đẹp giữa kỳ quan Vịnh Bái Tử Long, một “Thế giới trong lòng di sản” đầy quyến rũ và khác biệt dành cho các du khách, thương gia, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến với Vân Đồn.

Tọa lạc tại vị trí góc giao lộ đắc địa nhất của Khu đô thị Ao Tiên với 2 mặt tiền vịnh Bái Tử Long, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sở hữu vị trí chiến lược “một điểm chạm, đa kết nối” không dự án nào có được. Từ đây, du khách dễ dàng kết nối đa điểm: kết nối với thiên nhiên, kết nối với các di sản, kết nối du lịch, kết nối kinh tế - thương mại cũng như tìm được một kỳ nghỉ chậm lại trong khung cảnh đắt giá - hoang sơ xa xỉ mà phần lớn du khách trên thế giới đều ao ước.

Với tổng mức đầu tư gần 5.600 tỷ đồng, dự án có quy mô 5 tòa tháp tầm nhìn 2 mặt biển ôm trọn vịnh di sản và những trầm tích thiên nhiên được bảo tồn ngay trong lòng dự án cùng hệ sinh thái phụ trợ cao cấp với trung tâm hội nghị quốc tế lớn nhất Vân Đồn 1.500 chỗ cùng hệ thống dịch vụ tiện ích khép kín riêng biệt, từ trung tâm thương mại, mua sắm, nhà hàng, rạp chiếu phim, bể bơi vô cực, bể bơi bốn mùa, bến du thuyền, bãi tắm tự nhiên....

Đặc biệt, dự án cung cấp hơn 2.200 phòng khách sạn 5 sao và căn hộ du lịch mang phong cách "Resort Apartment" lần đầu xuất hiện ở Việt Nam.

Phong cách Resort Apartment đem tới cho chủ sở hữu cũng như du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng trên cao độc đáo với tầm view panorama từ mọi góc, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và mang lại vẻ sang trọng, "vô cực" cho không gian sống. Nội thất các căn hộ Resort Apartment được thiết kế và bài trí theo phong cách Neo-classic, được tinh tuyển kỹ lưỡng từ những thương hiệu cao cấp trên thế giới và hệ thống 102 tiện ích đặc quyền đáp ứng đầy đủ nhu cầu của những khách hàng khó tính nhất.

Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào sảnh các tòa tháp, giác quan của du khách được vỗ về bởi bản giao hưởng của ánh sáng tự nhiên và âm nhạc dịu dàng, xoá nhoà ranh giới giữa không gian kiến trúc với thiên nhiên kỳ vĩ, giúp du khách có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của vịnh Bái Tử Long từ mọi góc nhìn.

Những điểm nhấn khác biệt của các căn hộ Resort Apartment còn hiện hữu trong từng điểm chạm nhỏ nhất nhưng kiểu cách như tiền sảnh và căn hộ được lát bởi những phiến đá cẩm thạch hiếm có đến từ Ý, Tây Ba Nha sang trọng, quý phái. Phòng khách khoáng đạt luôn ngập tràn không khí tươi sạch, tinh khiết từ gió biển di sản.

Đỉnh cao của sự hưởng thụ chính là khoảnh khắc thư giãn trong phòng tắm được thiết kế như một spa thu nhỏ với bồn tắm nằm freestanding đặt cạnh cửa kính panorama, cho tầm nhìn trực diện không giới hạn ra vịnh kỳ quan. Các mảng tường được tô điểm bằng gạch ốp hoa văn cổ điển, đối lập hài hòa với mặt bàn lavabo đá cẩm thạch và các thiết bị mạ vàng champagne thanh lịch, biến mỗi giây phút thư giãn thành một trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư đẳng cấp.

Việc lựa chọn Centara Hotels & Resorts - một trong những thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu của Thái Lan là đơn vị quản lý, vận hành cũng chứng tỏ sự “chịu chơi, chịu chi” và tầm nhìn vượt trội của chủ đầu tư, đảm bảo du khách đến Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ được cung cấp dịch vụ đẳng cấp, ẩm thực xuất sắc, phục vụ chu đáo những trải nghiệm tinh tế, đáng nhớ, đo ni đóng giày, chiều chuộng theo sở thích cá nhân của từng du khách.

Đặc biệt, Tập đoàn Everland còn xây dựng các sản phẩm du lịch cao cấp, đáp ứng nhu cầu của du khách với các hải trình biển - đảo vô cùng hấp dẫn, hình thành hạ tầng du lịch cao cấp đón đầu làn sóng du khách quốc tế cũng như các thương nhân trong nước và thế giới đến Vân Đồn trong bối cảnh huyện đảo này đã được phê duyệt trở thành Đặc khu thế hệ mới cùng với Vân Phong và Phú Quốc.

Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ chính thức hoạt động vào mùa hè 2026, hứa hẹn trở thành điểm đến, một cơ sở lưu trú đẳng cấp nhất vùng Đông Bắc, kéo theo nhu cầu sở hữu căn hộ vịnh biển, mở ra tiềm năng to lớn cho các nhà đầu tư bất động sản.

Dự án có nhiều loại hình căn hộ từ Family Suite, Hollywood Deluxe tới Grand Deluxe, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng từ doanh nhân, cặp đôi, hay các gia đình nhiều thành viên. Ngoài nhóm căn hộ tiêu chuẩn (Deluxe), dự án còn có bộ sưu tập các loại hình căn hộ nghỉ dưỡng đa công năng như căn hộ giải trí Club Suite, căn hộ thông tầng, căn hộ sân vườn Sky Villa, các căn Penthouse/President có bể bơi riêng,...

Sự đa dạng về loại hình căn hộ phù hợp với dòng tiền đầu tư của đông đảo nhà đầu tư thứ cấp. Hiện nay, với chính sách bán hàng mới nhất, chỉ từ 1,9 tỷ đồng, nhà đầu tư đã có thể sở hữu một căn hộ đắt giá ở vị trí có một không hai tại Đặc khu thế hệ mới Vân Đồn dồi dào tiềm năng.

Khi làn sóng Staycation (kỳ nghỉ gần nhà), du lịch coolcationing, du lịch adventurecation như nghỉ dưỡng trong các Resort Apartment lên ngôi, cùng với những chính sách phát triển bứt phá dành cho các đặc khu, chắc chắn Vân Đồn sẽ “cất cánh” trong tương lai gần và khi đó là cơ hội chốt lời của những nhà đầu tư tiên phong chọn căn hộ vịnh biển như một kênh đầu tư bất động sản dòng tiền đồng thời là kênh tích sản an toàn./.