The Grand Ho Tram ghi dấu với cú đúp danh hiệu trong nước và quốc tế

(Ngày Nay) - Tiếp nối chiến lược nâng tầm trải nghiệm giải trí trong năm 2026, The Grand Ho Tram đón nhận cú đúp cột mốc quan trọng trong nước và quốc tế.

Mới đây, trong khuôn khổ giải thưởng TTG China Travel Awards tổ chức lần thứ 19 tại Thượng Hải, đại diện Việt Nam The Grand Ho Tram được vinh danh tại hạng mục "Best Resort - International" (Resort Quốc Tế ấn tượng nhất), vượt qua nhiều đối thủ trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Danh hiệu ghi nhận giá trị vận hành của các tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí toàn diện, với trải nghiệm lưu trú, ẩm thực và giải trí được phát triển đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Song song với những thành công trên quốc tế, The Grand Ho Tram chuẩn bị đón cột mốc mới với vị khách thứ 2 triệu, đánh dấu bước phát triển quan trọng sau gần 13 năm hoạt động. Không chỉ phản ánh sự tăng trưởng ổn định, dấu mốc này còn thể hiện sự thu hút của khu nghỉ dưỡng đối với du khách trong và ngoài nước.

Nhằm kỷ niệm sự kiện này, The Grand Ho Tram triển khai chiến dịch tìm kiếm "Giám đốc thư giãn" trên các nền tảng mạng xã hội. Người tham gia được khuyến khích chia sẻ hình ảnh hoặc video trải nghiệm tại resort kèm hashtag #2MthGuest #TheGrandHoTram. Chiến dịch dự kiến "mở cổng" từ ngày 2/5 và công bố kết quả vào 8/5, với các danh hiệu như "Chief Chill Officer" (Giám đốc thư giãn) và Foodie On Duty (Chiến sĩ đồ ăn) , tiếp tục lan tỏa tinh thần trải nghiệm tại hệ sinh thái ẩm thực và giải trí 24/7.

Thành công của The Grand Ho Tram xuất phát từ chiến lược lấy nâng cấp giải trí làm cốt lõi được công bố vào đầu năm 2026. Khu nghỉ dưỡng liên tục cập nhật các tiện ích mới như điểm đón shuttle bus tại TP.HCM được triển khai từ 18/4. Cùng với đó, hệ sinh thái giải trí với chuỗi concert, hoạt động thể thao và các chương trình vận hành 24/7, kết hợp với việc casino chính thức đón du khách Việt, góp phần định hình The Grand Ho Tram như một điểm đến đa trải nghiệm.

Tọa lạc cách TP.HCM khoảng 2 giờ di chuyển, The Grand Ho Tram là tổ hợp nghỉ dưỡng bao gồm InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và Ixora Ho Tram by Fusion. Tổng thể khu nghỉ dưỡng cung cấp hơn 1.250 phòng, suite và villa trải dài trên bãi biển nguyên sơ dài 2,2 km tại Hồ Tràm. Sân golf liền kề, The Bluffs Grand Ho Tram, do huyền thoại Greg Norman thiết kế, giành được nhiều giải thưởng danh giá như World’s Best New Golf Course và Vietnam’s Best Golf Course. Đây cũng là sân golf đầu tiên tại Việt Nam lọt vào danh sách Top 100 sân golf hàng đầu thế giới của Golf Digest.