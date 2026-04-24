The Grand Ho Tram ghi dấu với cú đúp danh hiệu trong nước và quốc tế

(Ngày Nay) - Tiếp nối chiến lược nâng tầm trải nghiệm giải trí trong năm 2026, The Grand Ho Tram đón nhận cú đúp cột mốc quan trọng trong nước và quốc tế.
The Grand Ho Tram tự hào tiếp tục giữ vững danh hiệu Best Resort (International) lần thứ hai tại TTG China Travel Awards 2026.
Mới đây, trong khuôn khổ giải thưởng TTG China Travel Awards tổ chức lần thứ 19 tại Thượng Hải, đại diện Việt Nam The Grand Ho Tram được vinh danh tại hạng mục "Best Resort - International" (Resort Quốc Tế ấn tượng nhất), vượt qua nhiều đối thủ trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Danh hiệu ghi nhận giá trị vận hành của các tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí toàn diện, với trải nghiệm lưu trú, ẩm thực và giải trí được phát triển đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Song song với những thành công trên quốc tế, The Grand Ho Tram chuẩn bị đón cột mốc mới với vị khách thứ 2 triệu, đánh dấu bước phát triển quan trọng sau gần 13 năm hoạt động. Không chỉ phản ánh sự tăng trưởng ổn định, dấu mốc này còn thể hiện sự thu hút của khu nghỉ dưỡng đối với du khách trong và ngoài nước.

Ông Timothy Tan - Phó chủ tịch Kinh doanh & Tiếp thị của The Grand Ho Tram.

Nhằm kỷ niệm sự kiện này, The Grand Ho Tram triển khai chiến dịch tìm kiếm "Giám đốc thư giãn" trên các nền tảng mạng xã hội. Người tham gia được khuyến khích chia sẻ hình ảnh hoặc video trải nghiệm tại resort kèm hashtag #2MthGuest #TheGrandHoTram. Chiến dịch dự kiến "mở cổng" từ ngày 2/5 và công bố kết quả vào 8/5, với các danh hiệu như "Chief Chill Officer" (Giám đốc thư giãn) và Foodie On Duty (Chiến sĩ đồ ăn) , tiếp tục lan tỏa tinh thần trải nghiệm tại hệ sinh thái ẩm thực và giải trí 24/7.

Minigame chào mừng cột mốc khách hàng thứ 2 triệu của The Grand Ho Tram.

Thành công của The Grand Ho Tram xuất phát từ chiến lược lấy nâng cấp giải trí làm cốt lõi được công bố vào đầu năm 2026. Khu nghỉ dưỡng liên tục cập nhật các tiện ích mới như điểm đón shuttle bus tại TP.HCM được triển khai từ 18/4. Cùng với đó, hệ sinh thái giải trí với chuỗi concert, hoạt động thể thao và các chương trình vận hành 24/7, kết hợp với việc casino chính thức đón du khách Việt, góp phần định hình The Grand Ho Tram như một điểm đến đa trải nghiệm.

Tọa lạc cách TP.HCM khoảng 2 giờ di chuyển, The Grand Ho Tram là tổ hợp nghỉ dưỡng bao gồm InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và Ixora Ho Tram by Fusion. Tổng thể khu nghỉ dưỡng cung cấp hơn 1.250 phòng, suite và villa trải dài trên bãi biển nguyên sơ dài 2,2 km tại Hồ Tràm.

Sân golf liền kề, The Bluffs Grand Ho Tram, do huyền thoại Greg Norman thiết kế, giành được nhiều giải thưởng danh giá như World’s Best New Golf Course và Vietnam’s Best Golf Course. Đây cũng là sân golf đầu tiên tại Việt Nam lọt vào danh sách Top 100 sân golf hàng đầu thế giới của Golf Digest.

Sức hút khó tin của Lễ hội bánh mì Việt Nam 2026
(Ngày Nay) - Chủ đề “Bánh mì Việt Nam, giá trị ẩm thực thế giới – lan tỏa năm châu” mang một tầng ý nghĩa mới. Đó là sự hội ngộ giữa bánh mì Việt và những người bạn Pháp. Lần đầu tiên, các thương hiệu ẩm thực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam góp mặt, tạo nên một không gian giao thoa văn hóa – nơi bánh mì baguette của Pháp và bánh mì kẹp chảo của Sài Gòn không còn ranh giới.
WHO kêu gọi đầu tư và cải thiện khả năng tiếp cận vaccine phòng cúm mùa
(Ngày Nay) - Ngày 22/4, Văn phòng của Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Âu (WHO châu Âu) đã kêu gọi tăng cường các nỗ lực nhằm cải thiện khả năng tiếp cận vaccine phòng cúm và thúc đẩy tỷ lệ tiêm chủng với các nhóm có nguy cơ cao trên toàn châu Âu. Động thái này được đưa ra sau khi một nghiên cứu bao phủ toàn bộ 53 quốc gia thành viên trong khu vực đã tiến hành rà soát, đánh giá các thành tựu và thách thức trong suốt 15 mùa cúm.
Đình công gây gián đoạn dịch vụ tàu điện ngầm London
(Ngày Nay) - Ngày 21/4, các thành viên Công đoàn Đường sắt, Hàng hải và Vận tải Anh (RMT) đã tiến hành đình công trong 24 giờ, tính từ 12h giờ cùng ngày, để phản đối kế hoạch của Cơ quan Giao thông Vận tải London (TfL) về việc rút ngắn tuần làm việc xuống còn 4 ngày.
Phát hiện mây băng trên hành tinh khổng lồ ngoài hệ Mặt Trời
(Ngày Nay) - Các nhà thiên văn học vừa phát hiện những đám mây băng nước đầy bất ngờ trên một ngoại hành tinh khí khổng lồ cách xa Trái Đất. Khám phá này được thực hiện nhờ Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST), làm thay đổi những hiểu biết hiện tại về bầu khí quyển của các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời và đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình tìm kiếm sự sống trong vũ trụ.