Tuần làm việc thứ 4, Kỳ họp thứ 10: Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng

(Ngày Nay) - Trong tuần làm việc thứ 4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; họp về công tác nhân sự.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Quang cảnh Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Tuần làm việc thứ 4 của Kỳ họp thứ 10 (từ ngày 10-14/11), Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự.

Quốc hội dành sáng 10/11 để họp về công tác nhân sự.

Về công tác lập pháp, Quốc hội thảo luận về các dự án: Luật Dân số; Luật Phòng bệnh; Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi).

Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến vào các dự án: Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

Trong tuần làm việc, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026; thảo luận về đề nghị phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

