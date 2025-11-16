Tuần làm việc thứ 5, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

(Ngày Nay) - Tuần làm việc thứ 5 của Kỳ họp thứ 10 (từ ngày 17-21/11/2025), Quốc hội tập trung cho công tác lập pháp.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, sáng 14/11/2025. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, sáng 14/11/2025. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đáng chú ý, Quốc hội dành cả ngày 20/11 để thảo luận về các dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Trong tuần làm việc, Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào các dự án: Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Đồng thời, Quốc hội thảo luận về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật Phá sản (sửa đổi); Luật Trí tuệ nhân tạo.

Quốc hội cũng thảo luận về các dự thảo: Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế; Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Quốc hội kỳ họp

