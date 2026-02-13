Tuân thủ quy định tham gia giao thông trên cao tốc khi lưu lượng phương tiện tăng cao dịp Tết

(Ngày Nay) - Theo Cục Cảnh sát giao thông, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lượng phương tiện ra, vào trên một số tuyến cao tốc tăng mạnh. Đặc biệt, trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo – Cam Lâm – Nha Trang – Vân Phong, trong 3 ngày (từ 9–11/2), số lượt phương tiện vào tuyến tăng 37.026 lượt, ra tuyến tăng 32.866 lượt so với cùng kỳ năm trước.

Lưu lượng phương tiện tăng cao trên nhiều tuyến cao tốc

Chỉ tính riêng từ ngày 9–11/2, tổng lượt phương tiện ra trên 9 tuyến cao tốc gồm: Nội Bài – Lào Cai; Hà Nội – Hải Phòng; Pháp Vân – Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn – Quốc lộ 45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn – Diễn Châu – Bãi Vọt – Hàm Nghi – Bùng – Vũng Áng – Cam Lộ; Cam Lộ - La Sơn; Đà Nẵng – Quảng Ngãi; Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo – Cam Lâm – Nha Trang – Vân Phong; Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ; Bến Lức – Long Thành đạt 1.573.374 lượt, trong khi tổng lượt phương tiện vào tuyến là 1.529.066 lượt.

Cụ thể, tuyến Nội Bài – Lào Cai ghi nhận 225.322 lượt phương tiện mỗi chiều, tăng 33.088 lượt so với cùng kỳ năm 2025. Tuyến Hà Nội – Hải Phòng có 224.757 lượt vào tuyến và 241.850 lượt ra tuyến, tăng lần lượt 7.277 và 15.944 lượt.

Tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ – Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn có 535.687 lượt phương tiện vào tuyến và 535.270 lượt ra tuyến, tăng 35.173 lượt vào và 18.396 lượt ra so với cùng kỳ năm trước. Tuyến Nghi Sơn – Diễn Châu – Bãi Vọt – Hàm Nghi – Bùng – Vũng Áng – Cam Lộ có 79.287 lượt mỗi chiều, tăng 25.190 lượt.

Tuyến Cam Lộ - La Sơn có 15.375 lượt phương tiện vào tuyến và 15.376 lượt ra tuyến; so với cùng kỳ năm 2025, số lượt vào tuyến giảm 11.980 lượt nhưng lượt ra tuyến tăng 15.376 lượt. Tuyến Đà Nẵng – Quảng Ngãi có 16.971 lượt vào và 16.966 lượt ra, giảm lần lượt 19.603 và 24.465 lượt so với cùng kỳ năm trước.

Trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo – Cam Lâm – Nha Trang – Vân Phong, lưu lượng phương tiện đạt 231.783 lượt vào tuyến và 259.419 lượt ra tuyến; trong khi cùng kỳ năm 2025 lần lượt là 194.757 lượt vào và 226.553 lượt ra.

Tuyến Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ ghi nhận 122.169 lượt phương tiện mỗi chiều, tăng 26.015 lượt so với cùng kỳ. Còn tuyến Bến Lức – Long Thành, dù mới đưa vào khai thác từ năm 2025, cũng đạt 77.715 lượt phương tiện mỗi chiều vào và ra tuyến.

Bất cập hạ tầng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Các số liệu trên cho thấy lưu lượng phương tiện tập trung vào các tuyến cao tốc ngày càng lớn, trong khi nhiều tuyến vẫn còn tồn tại những bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chẳng hạn, trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo – Cam Lâm – Nha Trang – Vân Phong, qua rà soát của Cục Cảnh sát giao thông trong tháng 12/2025 cho thấy đoạn Vân Phong – Nha Trang đang được khai thác với tốc độ tối đa cho phép 90 km/h, cao hơn 10 km/h so với tiêu chuẩn thiết kế. Từ nút Cổ Mã đến nút Vạn Giã, mặt đường mấp mô, lồi lõm gây nguy hiểm cho phương tiện lưu thông.

Theo thiết kế, chiều rộng làn dừng khẩn cấp là 2,5 m. Tuy nhiên, qua theo dõi các tuyến cao tốc khác có làn dừng đỗ từng xảy ra tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông đã kiến nghị bổ sung các thiết bị như đèn cảnh báo, điện chiếu sáng… nhưng đơn vị quản lý tuyến vẫn chưa thực hiện, nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn khi phương tiện dừng khẩn cấp.

Toàn tuyến đã được đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên đường; bố trí, kẻ vạch sơn đầy đủ, phân chia các làn xe chạy, làn dừng khẩn cấp và vạch kẻ tại các nút giao. Tuy nhiên một số vị trí có rãnh thoát nước nhưng xả ở điểm chân đường tiếp theo, dễ gây ngấm ngược vào nền đường, có thể dẫn đến lở móng, làm mặt đường yếu, lún, trũng. Độ dốc siêu cao tại các đoạn đường cong cần được rà soát để quy định tốc độ tối đa phù hợp; cần sơn gờ giảm tốc, bổ sung biển cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn.

Tại nút giao Cổ Mã, sau khi khảo sát thực tế, Cục Cảnh sát giao thông nhận thấy cần bổ sung thêm hệ thống cảnh báo, nghiên cứu thay thế cọc tiêu mềm phân làn bằng vật liệu bảo đảm an toàn hơn cho các phương tiện ra, vào cao tốc. Một số đoạn cao tốc tiếp giáp với Quốc lộ 1 nhưng chưa có dải hộ lan và hàng rào ngăn cách, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Cục Cảnh sát giao thông đề nghị bố trí dải phân cách cứng và biển chỉ dẫn, tránh tình trạng người đi xe mô tô nhầm vào cao tốc.

Đối với tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, qua khảo sát cho thấy trạm dừng nghỉ đã có quy hoạch tại 3 vị trí (2 vị trí dừng đỗ, 1 trạm dừng nghỉ tại Km 67) nhưng mới chỉ triển khai 1 vị trí dừng đỗ tại Km 96, chưa đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ hoàn chỉnh. Một số mố cầu không êm thuận, lồi lõm; nhiều vị trí mặt đường xấu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo thiết kế, chiều rộng làn dừng khẩn cấp là 2,5 m, nhưng thực tế đo mép trong của vạch sơn chỉ đạt khoảng 2,25 m. Đối chiếu với QCVN 117:2024, thiết kế này chỉ áp dụng cho những tuyến cao tốc có tốc độ khai thác 80 km/h, trong khi hiện tại tuyến đang khai thác với tốc độ 120 km/h.

Cục Cảnh sát giao thông kiến nghị Công ty VEC kiểm tra lại độ dốc siêu cao, các yếu tố hình học tại các nhánh ramp để điều chỉnh tốc độ tối đa cho phù hợp, đồng thời sơn gờ giảm tốc, bổ sung biển cảnh báo để bảo đảm an toàn.

Tuân thủ quy định khi lưu thông

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán khi lượng phương tiện tăng cao, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị người tham gia giao thông tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật; đi đúng tốc độ, đúng làn đường; tuyệt đối không đi ngược chiều hoặc lùi xe trên cao tốc. Hệ thống camera trên các tuyến sẽ hoạt động liên tục 24/24 giờ.

Trước khi khởi hành, tài xế cần kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật của xe, tìm hiểu lộ trình di chuyển, tránh đi quá nút giao cao tốc. Khi gặp sự cố, tai nạn trên đường, cần bật ngay đèn khẩn cấp, đặt các vật dụng cảnh báo nguy hiểm như tam giác phản quang, cọc tiêu hình nón… cách xe tối thiểu 150 m để thu hút sự chú ý của các lái xe khác. Nếu có thể, nên xếp các cọc tiêu hình nón tạo thành một barie di động để các xe khác không lao vào khu vực có xe gặp sự cố. Để bảo đảm an toàn, tất cả mọi người nên rời khỏi xe, di chuyển ra phía sau lan can hoặc khu vực càng xa làn xe chạy càng tốt.

Đối với những vụ tai nạn từ nghiêm trọng trở lên (gây thương vong về người), cần báo ngay cho lực lượng Cảnh sát giao thông. Với những vụ va chạm nhẹ chỉ gây thiệt hại tài sản, các bên liên quan có thể nhanh chóng thỏa thuận vì lợi ích chung, hoặc chụp ảnh, đánh dấu hiện trường. Nếu có thể, cần đưa xe vào làn khẩn cấp hoặc sát lề đường bên phải (đối với đoạn không có làn khẩn cấp). Tuyệt đối không đứng giữa cao tốc để tranh cãi, gây mất an toàn giao thông.

Khi gặp ùn tắc, tài xế cần tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý đi vào làn khẩn cấp để vượt lên.

Khi gặp xe container trên cao tốc, tài xế cần giữ khoảng cách an toàn, không bám đuôi xe, không vượt bên phải, không đi song song lâu ở hai bên hông xe. Khi vượt phải quan sát kỹ, vượt dứt khoát, bảo đảm an toàn; tuyệt đối không cắt đầu xe container.

Đối với tài xế xe container, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ quy định về tốc độ, làn đường, thời gian lái xe; tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi lái xe; không uống rượu, bia hoặc sử dụng chất cấm trước khi lái xe; không chở quá tải, không chở hàng nguy hiểm khi không đủ điều kiện an toàn; kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện và hàng hóa trước khi di chuyển.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, số điện thoại đường dây nóng 19008099 sẽ ứng trực 24/7 trong dịp Tết, sẵn sàng tiếp nhận, xử lý các phản ánh của người dân về tình huống trên cao tốc như xe khách nhồi nhét, phương tiện gặp sự cố, tai nạn…