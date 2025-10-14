Việt Nam nhấn mạnh thông điệp đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi tiến trình phát triển

(Ngày Nay) - Ngày 13/10, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 80, đoàn Việt Nam, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng dẫn đầu, đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại, khẳng định thông điệp Việt Nam đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi tiến trình phát triển và đề xuất cộng đồng quốc tế chia sẻ cách tiếp cận này trong bối cảnh thế giới còn nhiều thách thức.

Phát biểu mở đầu phần tham luận của các quốc gia thành viên LHQ tại Cuộc họp Ủy ban về các vấn đề kinh tế và tài chính (Ủy ban 2) về chủ đề “Phát triển bền vững: Giảm thiểu nguy cơ thiên tai”, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã chia sẻ quan ngại chung của cộng đồng quốc tế về tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) còn rất chậm. Trước tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường, cùng với những thách thức về kinh tế, xã hội và thiếu hụt tài chính, Thứ trưởng khẳng định cần tăng cường cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và Chương trình nghị sự 2030 bằng các hành động mạnh mẽ.

Trưởng đoàn Việt Nam nhấn mạnh đã đến lúc phải đổi mới nhận thức và mô hình phát triển, trong đó việc đặt con người ở trung tâm của tiến trình phát triển là ưu tiên hàng đầu. Bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bao trùm và bảo vệ môi trường cần được coi trọng, trong khi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần là động lực chính cho tăng trưởng.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cũng kêu gọi các đối tác quốc tế tôn trọng các cam kết, bao gồm huy động vốn tư nhân cho phát triển cơ sở hạ tầng bền vững (như đã khẳng định trong Thỏa thuận Sevilla); tăng cường hợp tác quốc tế trong chia sẻ công nghệ và tri thức, thúc đẩy quản trị công nghệ có trách nhiệm, hỗ trợ các nước đang phát triển xây dựng năng lực và áp dụng công nghệ số trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, y tế…

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cũng bày tỏ cảm ơn các đối tác quốc tế đã tích cực giúp đỡ Việt Nam khắc phục những hậu quả nghiêm trọng do 2 cơn bão liên tiếp, Bualoi (Việt Nam gọi là bão số 10) và Matmo (Việt Nam gọi là bão số 11), gây ra.

Cũng trong ngày 13/10, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cùng Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, đã chủ trì khai mạc triển lãm ảnh về đất nước, con người Việt Nam, cùng các hoạt động giới thiệu văn hoá ẩm thực và không gian Trung thu truyền thống. Sự kiện do Phái đoàn Việt Nam tại LHQ tổ chức nhân dịp Đại hội đồng Khóa 80 bắt đầu bước vào hoạt động ở các Ủy ban và tiến hành các cuộc bầu cử thành viên các cơ quan quan trọng trong hệ thống LHQ, với sự tham dự của hơn 300 Đại sứ, Đại biện và đại diện các Phái đoàn các nước tại LHQ.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định sau 80 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước, đặc biệt là gần 40 năm tiến hành Đổi mới, Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Việt Nam xác định mục tiêu đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, với động lực chính là khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và cải cách pháp luật, phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân và bảo đảm chăm lo y tế, giáo dục cho người dân.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng chia sẻ với bề dày lịch sử, Việt Nam hiểu rõ tầm quan trọng của yêu cầu kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và con người, phát triển và bảo tồn, truyền thống và hiện đại, giữa sức mạnh dân tộc và xu thế thời đại. Trên cơ sở đó, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào việc đề cao luật pháp quốc tế, thúc đẩy văn hóa hòa bình và tăng cường vai trò của các thể chế toàn cầu theo hướng ngày càng minh bạch và có trách nhiệm. Sự đóng góp này thể hiện qua các sáng kiến như việc đăng cai Lễ mở ký Công ước LHQ về Tội phạm mạng (tháng 10/2025 tại Hà Nội) và việc tái ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028.

Nhân dịp tham dự các cuộc họp và bầu cử của Khoá 80 Đại hội đồng LHQ, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã có các cuộc tiếp xúc, làm việc với Đại sứ, Trưởng Phái đoàn một số nước tại LHQ, Chủ tịch Uỷ ban 2, Chủ tịch Nhóm châu Phi…, để trao đổi các khả năng hợp tác song phương và phối hợp tại các diễn đàn đa phương.