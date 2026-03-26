UNFPA tăng cường hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực tại Việt Nam

(Ngày Nay) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam và trong khuôn khổ dự án do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức Hội thảo quốc tế về tăng cường hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới dựa trên hiểu biết về sang chấn, trong cung cấp dịch vụ cho người bị bạo lực trên cơ sở giới, nhằm nâng cao năng lực hệ thống hỗ trợ và bảo đảm quyền cho phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam.

Tham dự buổi hội thảo có ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam; bà Mehreen Jaswal và bà Sarah Baird, Chuyên gia Quốc tế về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; bà Sanjida Nigar Mukta, Chuyên gia tâm lý lâm sàng, bà Gretchen Emick, Cán bộ Công tác xã hội lâm sàng và chuyên gia về giới.

Về phía Việt Nam, tham dự hội thảo có PGS.TS Trần Thu Hương, Trưởng bộ môn Tâm lý học lâm sàng Khoa tâm lý học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội (VNU-USSH); ông Nguyễn Văn Tùng, Phó vụ trưởng Vụ pháp chế và Quản lý khoa học, Tòa án nhân dân tối cao. Bà Đinh Thị Minh Châu, Trưởng phòng dịch vụ Tâm lý tại Blue Dragon. Bà Nguyễn Vân Anh, Chủ tịch sáng lập CSAGA. bà Hà Thị Quỳnh Anh, Chuyên gia Giới và Quyền con người. Bà Tô Thị Hạnh, Cố vấn Thực hành Hỗ trợ dựa trên hiểu biết về sang chấn, Hagar International. Bà Lương Ngọc Trâm, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Đại biểu đến từ 7 tỉnh thành (An Giang, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Điện Biên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa) cùng đại diện Hội Nông dân Việt Nam, các tổ chức liên quan trong nước và Quốc tế.

Tiền đề cho Hội thảo là Khóa tập huấn chuyên sâu kéo dài 03 ngày (từ 23 đến 25/03/2026) tại Hà Nội. Khóa huấn luyện đã tập trung nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành cho 45 đại biểu đến từ 7 tỉnh thành (An Giang, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Điện Biên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa) cùng đại diện Hội Nông dân Việt Nam.

Tại khóa tập huấn, các đại biểu đã được trang bị các kỹ năng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực dựa trên hiểu biết về sang chấn từ các chuyên gia quốc tế. Việc áp dụng TIC giúp các cán bộ thay đổi cách tiếp cận thay vì chỉ tập trung vào quy trình xử lý sự việc, thấu hiểu những tác động tâm lý sâu sắc của sang chấn của người bị bạo lực là bước cần thiết để cung cấp dịch vụ an toàn, nhân văn.

Phát biểu tại hội thảo Ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam chia sẻ: “Áp dụng TIC không phải là một lựa chọn, đó là một yêu cầu tất yếu để cung cấp dịch vụ chất lượng. Nếu thiếu lăng kính hiểu biết về sang chấn, những nỗ lực dù thiện chí nhất của chúng ta cho dù là tại đồn công an, bệnh viện hay phiên tòa đều có thể vô tình gây ra tình trạng tái sang chấn".

Bên cạnh đó ông MattJackson cho biết “Khi không thấu hiểu về sang chấn, chúng ta có nguy cơ dựng lên những bức tường thay vì xây dựng những nhịp cầu dẫn đến sự phục hồi. TIC đòi hỏi sự phối hợp đa ngành. Chỉ khi các lĩnh vực tư pháp, y tế và công tác xã hội cùng nói chung một ngôn ngữ của sự thấu cảm và nhận thức về sang chấn, thì người bị bạo lực mới thực sự cảm thấy đủ an toàn để giành lại quyền tự chủ và xây dựng lại cuộc sống của mình.”

Nội dung trọng tâm của hội thảo là việc đánh giá hiệu quả của các dịch vụ tích hợp tại các “Ngôi nhà Ánh Dương”, mô hình trung tâm dịch vụ một cửa đầu tiên tại Việt Nam do UNFPA tài trợ, và cách thức lồng ghép sâu rộng hơn các nguyên tắc TIC. Cung cấp các dịch vụ thiết yếu, toàn diện, tổng hợp và miễn phí cho phụ nữ và trẻ em gái đang gặp phải và có nguy cơ bị bạo lực giới, bạo lực gia đình nhằm tăng cường khả năng tiếp cận cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Chia sẻ tại hội thảo Bà Mehreen Jaswal nhấn mạnh: “Cách tiếp cận nhạy cảm sang chấn (TIC) không chỉ dành cho nạn nhân mà còn bảo vệ lợi ích của chính những nhân viên công tác xã hội”. TIC vận hành dựa trên nguyên tắc 4R: “Nhận thức - Nhận diện - Ứng phó - Ngăn chặn tái sang chấn”, cùng 6 nguyên tắc cốt lõi giúp xây dựng môi trường an toàn và hỗ trợ. TIC đặc biệt quan trọng vì giúp các hệ thống dịch vụ trở nên nhân văn hơn, tôn trọng hơn”.

Tham dự sự kiện, các đại biểu đánh giá cao tính thời điểm của hoạt động, khi Việt Nam đang nỗ lực củng cố hệ thống an sinh xã hội và ứng phó với các thách thức mới từ biến đổi khí hậu và thiên tai - những bối cảnh thường làm gia tăng nguy cơ bạo lực giới. Hội thảo cũng đóng vai trò là nền tảng cho công tác vận động chính sách, hướng tới việc xây dựng các khuyến nghị thực tế để củng cố hệ thống và cơ chế phối hợp liên ngành một cách đồng bộ, minh bạch và hiệu quả hơn.

Ngày 19/3/2026, Bộ VH,TT&DL đã có công văn số 1357/BVHTTDL - VHCSGĐTV gửi UBND các tỉnh thành phố về vấn đề phối hợp xây dựng Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình nhằm tăng cường hệ thống phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới và bạo lực gia đình tại Việt Nam.

Chuỗi tập huấn và hội thảo nhấn mạnh nỗ lực tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bị bạo lực trên cơ sở giới và tái khẳng định cam kết của UNFPA trong việc đồng hành cùng Việt Nam chấm dứt bạo lực giới, hướng tới một xã hội an toàn, bao trùm và thực hiện hóa tầm nhìn của Chương trình Nghị sự 2030 vì. Phát triển bền vững, đảm bảo mọi cá nhân đều được bảo vệ khỏi bạo lực và phân biệt đối xử.