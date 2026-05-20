Đêm nghệ thuật 'Sáng mãi tên Người': Dòng chảy ký ức về Bác Hồ kính yêu

(Ngày Nay) - Trong đêm tháng Năm đầy cảm xúc, ánh sáng từ tư tưởng và nhân cách Hồ Chí Minh một lần nữa được thắp lên bằng âm nhạc, ký ức và lòng biết ơn sâu nặng của triệu trái tim Việt Nam.

Tối 19/5, tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam (Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sáng mãi tên Người” đã diễn ra trong niềm xúc động sâu lắng của đông đảo khán giả Thủ đô.

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Báo Văn Hóa tổ chức, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Không đơn thuần là một đêm nghệ thuật, “Sáng mãi tên Người” giống như dòng chảy ký ức và cảm xúc, nơi hình ảnh Bác Hồ hiện lên vừa gần gũi, giản dị, vừa thiêng liêng trong trái tim mỗi người Việt Nam.

Chương trình được kết cấu thành ba phần: “Người đi tìm hình của nước,” “Ánh sáng dẫn đường” và “Việt Nam khắc ghi lời Người.” Mỗi phần mang một sắc thái riêng nhưng thống nhất trong mạch cảm xúc tri ân và ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ở phần I – “Người đi tìm hình của nước,” khán giả được bước vào không gian đầy xúc cảm về tuổi thơ, quê hương và hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Người. Hình ảnh cậu bé Nguyễn Sinh Cung bên lời ru của mẹ, bên trang sách của cha được tái hiện bằng ngôn ngữ múa mềm mại và giàu cảm xúc.

Tiếp đó là những tiết mục giàu cảm xúc như “Dấu chân phía trước,” tái hiện thời khắc người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, hay “Khát vọng” với màu sắc sử thi mạnh mẽ, khắc họa lý tưởng cách mạng và khát vọng độc lập dân tộc.

Nếu phần đầu thiên về chiều sâu ký ức và cảm xúc, thì phần II – “Ánh sáng dẫn đường” lại mang màu sắc sử thi rõ nét. Những ca khúc ca ngợi tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, chính luận và nghệ thuật sân khấu hiện đại.

Sự xuất hiện của nhiều nghệ sỹ tên tuổi như Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn, Anh Thơ, Quang Hà, Hoàng Bách, Thu Hằng, Nguyễn Trần Trung Quân… đã tạo nên nhiều dấu ấn đặc biệt. Mỗi nghệ sỹ mang đến một màu sắc riêng nhưng đều chung cảm xúc khi cất cao giọng ca là tình yêu kính dành cho Bác.

Ở phần III - “Việt Nam khắc ghi lời Người” khẳng định những thành quả mà đất nước đạt được trên con đường phát triển theo lý tưởng mà Bác đã lựa chọn.

Không khí lạc quan, tinh thần hội nhập và khát vọng vươn lên của dân tộc được lan tỏa mạnh mẽ qua các tiết mục nghệ thuật, tạo nên cái kết giàu cảm xúc cho toàn bộ chương trình.

Giữ vai trò là Tổng đạo diễn chương trình, đồng thời là nghệ sỹ biểu diễn, Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng cho hay điều khó nhất khi thực hiện một chương trình nghệ thuật về Bác không nằm ở quy mô dàn dựng mà ở việc làm sao chuyển tải được tình cảm của nhân dân dành cho Người bằng nghệ thuật, để những ca khúc quen thuộc vẫn tạo nên rung động mới.

Từ sáng sớm 19/5, khu vực Quảng trường Ba Đình đã đông kín người dân và du khách từ khắp mọi miền đất nước về Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người.

Tổng đạo diễn cũng nhấn mạnh việc mời các nghệ sỹ trẻ tham gia không chỉ để làm mới chương trình mà còn tạo sự kết nối với thế hệ khán giả hôm nay. Qua những ca khúc về Bác Hồ, chương trình muốn gửi đi thông điệp rằng tình cảm dành cho Người luôn được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Là gương mặt trẻ tham gia chương trình, ca sỹ Thu Hằng cho hay cô cảm thấy mình có trách nhiệm góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống bằng ngôn ngữ âm nhạc gần gũi hơn với khán giả trẻ.

"Nghệ sỹ trẻ không chỉ cần hát hay mà còn phải truyền tải được cảm xúc và tinh thần của tác phẩm để người nghe có thể đồng cảm và thêm tự hào về văn hóa, lịch sử dân tộc. Thông qua chương trình, Thu Hằng muốn nhắn nhủ rằng: Mỗi chúng ta hãy luôn sống tử tế, có lý tưởng và biết trân trọng những giá trị lịch sử mà cha ông đã gìn giữ,” ca sỹ Thu Hằng chia sẻ.