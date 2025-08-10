Việt Nam, Bolivia còn nhiều dư địa phát triển quan hệ kinh tế, thương mại

(Ngày Nay) - Bolivia sẵn sàng mở cửa công nghiệp khai khoáng với doanh nghiệp Việt Nam, xuất khẩu các sản phẩm nông, lâm nghiệp như hạt quinoa, đậu nành, ngô, gỗ tròn và gỗ nguyên liệu cho Việt Nam.

Từ ngày 4 đến 8/8, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, Đại sứ Việt Nam tại Brazil kiêm nhiệm Bolivia Bùi Văn Nghị đã dẫn đầu đoàn công tác của Đại sứ quán tham dự các hoạt động trọng thể kỷ niệm 200 năm Ngày Độc lập Bolivia theo lời mời của Tổng thống Luis Alberto Arce.

Trong buổi gặp gỡ xã giao với Tổng thống Bolivia, Đại sứ Bùi Văn Nghị chuyển lời chúc mừng của Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Nhà nước và nhân dân Bolivia trong ngày lễ trọng đại, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục thúc đẩy quan hệ, hợp tác song phương ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Nhân dịp này, Đại sứ Bùi Văn Nghị cũng gặp gỡ và trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Bolivia, đồng thời gửi chúc mừng của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhân dịp 200 năm Ngày Độc lập Bolivia.

Tại buổi làm việc với Đại sứ Bùi Văn Nghị trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Tổng thống David Choquehuanca bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với quá trình đấu tranh giành độc lập cũng như công cuộc Đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Ông Choquehuanca cũng gửi lời chúc mừng nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Ông Choquehuanca khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Bolivia tại châu Á và trong hợp tác Nam-Nam, trong bối cảnh Việt Nam và Bolivia đều là nước đối tác của khối các nền kinh tế mới nổi (BRICS).

Phó Tổng thống Choquehuanca đánh giá cao việc Việt Nam và Bolivia duy trì liên tục các kênh trao đổi giữa chính quyền, đặc biệt là hoạt động tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước trong thời gian gần đây. Ông khẳng định tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước là rất lớn, còn nhiều dư địa để phát triển.

Bolivia sẵn sàng mở cửa công nghiệp khai khoáng đối với doanh nghiệp Việt Nam, xuất khẩu các sản phẩm nông, lâm nghiệp như hạt quinoa, đậu nành, ngô, gỗ tròn và gỗ nguyên liệu cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, chế biến của Việt Nam. Bolivia có nhu cầu nhập khẩu xe máy, xe đạp điện, xe tải, giày dép, quần áo và lốp ôtô.

Về phần mình, Đại sứ Bùi Văn Nghị đã chuyển lời chúc mừng của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Chính phủ và nhân dân Bolivia nhân dịp kỷ niệm 200 năm Quốc khánh và ca ngợi nền tảng quan hệ hữu nghị bạn bè truyền thống giữa hai quốc gia, được xây dựng và củng cố vững chắc trên kênh Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại sứ Bùi Văn Nghị bày tỏ mong muốn gia tăng xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như dệt may, giày dép, gạo, thủy sản, càphê, điện thoại thông minh, máy tính điện tử và linh kiện đáp ứng nhu cầu của Bolivia, đồng thời đề nghị Bolivia ủng hộ Việt Nam trong tiến trình đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại tự do với khối Mercosur, duy trì và tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Trong buổi làm việc với Đại sứ Bùi Văn Nghị, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Bolivia Ignacio Mendoza bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực trong quan hệ giữa hai Đảng những năm gần đây, đồng thời cho rằng các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ lý luận và phối hợp trong các diễn đàn quốc tế đã góp phần củng cố sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Ông Mendoza bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến chính sách đối ngoại và mô hình Đổi mới cũng như hội nhập mở cửa của Việt Nam, đặc biệt là cách Việt Nam thu hút, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Trong chuyến công tác, Đại sứ Bùi Văn Nghị cũng có buổi buổi gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp Bolivia và trao Quyết định bổ nhiệm lại Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Bolivia cho ông Miguel Angel Pérez.