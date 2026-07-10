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Việt Nam - Bulgaria mở rộng hợp tác, tạo động lực mới cho ngành du lịch

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Việt Nam-Bulgaria đánh giá du lịch là một trong những lĩnh vực hợp tác giàu tiềm năng, không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn tăng cường giao lưu nhân dân, hiểu biết lẫn nhau.
Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Du lịch Bulgaria Ilin Dimitrov. (Ảnh TTXVN phát)
Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Du lịch Bulgaria Ilin Dimitrov. (Ảnh TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 8/7 (theo giờ địa phương), tại Sofia, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Du lịch Bulgaria Ilin Dimitrov nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Tại cuộc gặp, hai bên đánh giá du lịch là một trong những lĩnh vực hợp tác giàu tiềm năng, không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn tăng cường giao lưu nhân dân, hiểu biết lẫn nhau và tạo động lực mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục và văn hóa.

Hai bên cùng nhận định Việt Nam và Bulgaria đều có nhu cầu đa dạng hóa thị trường khách, phát triển các sản phẩm du lịch mới và tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp lữ hành.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đề nghị hai bên sớm nghiên cứu xây dựng Chương trình hợp tác về du lịch giai đoạn 2027-2030 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Bulgaria, tạo khuôn khổ để triển khai thường xuyên các hoạt động xúc tiến du lịch, chia sẻ thông tin thị trường, đào tạo nguồn nhân lực và kết nối doanh nghiệp.

Đại sứ cũng đề xuất tăng cường tổ chức các đoàn khảo sát, hội thảo kết nối doanh nghiệp (B2B), xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp du lịch của hai nước, đẩy mạnh quảng bá tiềm năng và sản phẩm du lịch của mỗi nước, đồng thời phối hợp tạo thuận lợi về thủ tục thị thực đối với các đoàn khách du lịch có tổ chức.

Bộ trưởng Du lịch Bulgaria Ilin Dimitrov đánh giá cao các đề xuất của phía Việt Nam và nhất trí về sự cần thiết xây dựng một khuôn khổ hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay. Bộ trưởng khẳng định hai bên có thể sớm khởi động quá trình xây dựng và trao đổi dự thảo Chương trình hợp tác mới nhằm thay thế văn kiện đã ký trước đây.

Về định hướng hợp tác, Bộ trưởng cho rằng trước mắt cần ưu tiên tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp du lịch hai nước thông qua các chương trình khảo sát thị trường và hội thảo B2B tổ chức tại Bulgaria và Việt Nam.

Theo Bộ trưởng, việc hình thành mạng lưới hợp tác giữa các doanh nghiệp sẽ giúp đánh giá chính xác nhu cầu thị trường, qua đó tạo cơ sở nghiên cứu khả năng mở các đường bay kết nối giữa hai nước trong tương lai.

Hai bên cũng nhất trí coi hợp tác đào tạo là một trụ cột quan trọng của quan hệ du lịch song phương. Bộ trưởng Du lịch Bulgaria cho biết nước này có hệ thống các trường đại học đào tạo du lịch với nhiều kinh nghiệm và mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo của Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh Bulgaria từng đào tạo nhiều thế hệ lưu học sinh Việt Nam, trong đó có không ít cán bộ được đào tạo trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch và dịch vụ, tạo nền tảng thuận lợi để hai nước khôi phục và mở rộng hợp tác đào tạo trong giai đoạn mới.

Hai bên nhất trí nghiên cứu tận dụng các chương trình hợp tác của Liên minh châu Âu, đặc biệt là Erasmus+, nhằm thúc đẩy trao đổi giảng viên, sinh viên, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch.

Bộ trưởng Du lịch Bulgaria cũng khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc cấp thị thực cho khách du lịch Việt Nam. Cuộc làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, xây dựng và đạt được nhiều nhận thức chung về định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Việc hai bên thống nhất thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, tăng cường hợp tác đào tạo, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá và xây dựng khuôn khổ hợp tác mới được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho hợp tác du lịch, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác giữa Việt Nam và Bulgaria.

PV
Việt Nam-Bulgaria ngoại giao quốc tế

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