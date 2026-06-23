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Việt Nam-Canada thúc đẩy hợp tác quốc phòng trên các lĩnh vực tiềm năng

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện để Đại sứ James Nickel hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam James Nickel tại buổi tiếp.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam James Nickel tại buổi tiếp.

Ngày 23/6, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam James Nickel.

Bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Canada phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất trên nhiều lĩnh vực, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, trong đó có Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng (ký năm 2019) và Kế hoạch hợp tác quốc phòng 3 năm giai đoạn 2024-2026, hợp tác quốc phòng song phương đã được triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn, đối thoại-tham vấn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng, an ninh biển.

Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Bộ Quốc phòng Canada đã dành nhiều suất học bổng đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác và Đào tạo quân sự (MTCP) cho học viên, sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam ở các chuyên ngành phù hợp với nhu cầu của Việt Nam; đồng thời cho biết Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân của Bộ Quốc phòng Canada sang học tiếng Việt và tham gia khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường.

Đánh giá cao những kết quả hợp tác đạt được thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị trên cương vị công tác của mình, Đại sứ James Nickel tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác quốc phòng đã được thống nhất, tập trung vào các nội dung như: trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; hợp tác đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; cứu hộ-cứu nạn; an ninh mạng; quản lý biên giới; khắc phục hậu quả chiến tranh; tham vấn lẫn nhau trong các cơ chế hợp tác đa phương về quốc phòng-an ninh.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thông tin tới Đại sứ James Nickel về việc Bộ Quốc phòng Việt Nam dự kiến tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12/2026.

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Đại sứ James Nickel tham dự sự kiện; đồng thời cho biết Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gửi thư mời tới lãnh đạo Bộ Quốc phòng Canada và sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Canada sang Việt Nam giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Triển lãm.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ James Nickel hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển.

Trân trọng cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ James Nickel bày tỏ vui mừng chứng kiến những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua; đồng thời đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Nhấn mạnh quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, Đại sứ James Nickel khẳng định hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, đạt được nhiều kết quả thiết thực trong thời gian qua.

Đại sứ James Nickel cho rằng hợp tác quốc phòng giữa hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển và khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương nói riêng, quan hệ đối tác Việt Nam-Canada nói chung ngày càng sâu sắc, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng và một số lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác.

PV
Việt Nam-Canada hợp tác quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang Bộ Quốc phòng

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