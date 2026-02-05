Việt Nam đánh giá cao vai trò của UNDP trong hợp tác vì phát triển bền vững

(Ngày Nay) - Ngày 4/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ) đã diễn ra phiên đối thoại tương tác giữa các quốc gia thành viên với Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) Alexander de Croo.
Trong phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc Alexander de Croo nhấn mạnh bối cảnh phát triển toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức mang tính cấu trúc, trong đó có tình trạng xung đột gia tăng, tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và sự suy giảm niềm tin vào chủ nghĩa đa phương. Ông khẳng định UNDP sẽ tiếp tục tập trung vào phòng ngừa, tăng cường khả năng chống chịu, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, huy động tài chính bền vững và đóng góp tích cực vào tiến trình cải tổ hệ thống LHQ theo Sáng kiến “UN80”.

Phát biểu tại phiên đối thoại, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, đánh giá cao vai trò và những đóng góp thiết thực của UNDP trên thực địa, coi cơ quan này là hiện thân cụ thể nhất của LHQ đối với người dân tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đại sứ ghi nhận hiệu quả hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và UNDP, đặc biệt trong các lĩnh vực tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai và bảo vệ môi trường. Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định ủng hộ các ưu tiên của Kế hoạch Chiến lược UNDP giai đoạn 2026–2029, đề nghị UNDP tiếp tục tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong triển khai Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo như các động lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Về cải tổ hệ thống LHQ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam kêu gọi UNDP tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt trong tăng cường tính gắn kết và phối hợp toàn hệ thống, trên cơ sở các bài học thực tiễn từ sáng kiến “Thống nhất hành động” đã triển khai tại Việt Nam. Đại diện Việt Nam cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì nguồn tài chính cốt lõi ổn định nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động của UNDP, nhất là trên thực địa.

