Việt Nam góp mặt trong mạng lưới đào tạo đại học châu Á-Thái Bình Dương

(Ngày Nay) - Thông qua sáng kiến Khoa Nga-châu Á tại Đại học Liên bang Viễn Đông, sinh viên Việt Nam có thêm cơ hội học tập liên kết, nghiên cứu và nhận bằng kép với các trường đại học hàng đầu trong khu vực.

Bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 10 diễn ra ở thành phố Vladivostok, thủ phủ vùng Primorsky của Liên bang Nga, Đại học Liên bang Viễn Đông (DVFU) đã mở thêm Khoa Nga-châu Á (RAF) - một cấu trúc mạng lưới quy mô lớn, kết nối các trường đại học hàng đầu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm đào tạo thế hệ chuyên gia mới.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Văn Long, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng, đã đại diện Việt Nam tham dự lễ ký kết này.

Khoa Nga-châu Á sẽ trở thành nền tảng đầu tiên tại Nga hợp nhất các chương trình đào tạo chung với các trường đại học ở Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan và các nước châu Á-Thái Bình Dương khác thành một cấu trúc duy nhất.

Dự án nhằm mục đích tạo ra các viện nghiên cứu chung và các chương trình đào tạo song bằng, hình thành các năng lực độc đáo để làm việc tại thị trường Nga và châu Á.

Chương trình đào tạo tại RAF bao phủ nhiều lĩnh vực, từ nhân văn, kinh tế đến kỹ thuật và công nghệ. Sinh viên sẽ được học tập theo mô hình liên kết, với một số học kỳ tại DVFU và các học kỳ còn lại tại các trường đại học đối tác trong khu vực.

Dự án được triển khai trong khuôn khổ chương trình "Ưu tiên 2030" của Bộ Giáo dục và Khoa học Nga (dự án quốc gia "Thanh thiếu niên và Thiếu nhi").

Hiệu trưởng DVFU Boris Korobets cho biết, sáng kiến về Khoa Nga-châu Á xuất phát từ các dự án hợp tác với các đối tác Trung Quốc.

Kinh nghiệm của các dự án này đã khẳng định hiệu quả của các mô hình hợp tác và tạo nền tảng vững chắc cho các sáng kiến trong tương lai.

Theo ông Korrobets, đến năm 2027, trường dự định tích hợp ít nhất 20 chương trình đào tạo liên kết với các trường đại học trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào tất cả các viện và khoa của trường.

Tại buổi lễ, các bên cũng đã trao đổi các biên bản ghi nhớ ký kết trước đó với các đối tác từ 4 quốc gia, bao gồm thỏa thuận triển khai chương trình "Quan hệ quốc tế" với Đại học Sư phạm Hoa Đông (Trung Quốc) và Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng (Việt Nam), chương trình "Kinh doanh quốc tế và Quản lý dự án" với Viện Quản lý Phát triển Quốc gia của Thái Lan; dự kiến cũng sẽ mở các chương trình kỹ thuật và công nghệ với Đại học Tezpur (Ấn Độ).

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Văn Long đánh giá cao sáng kiến liên kết giáo dục này, kỳ vọng tạo ra nhiều cơ hội học tập chất lượng cho sinh viên Việt Nam.

Đại học Đà Nẵng sẽ khẩn trương lập đề án để xin ý kiến cơ quan cấp trên về triển khai chương trình ngay từ năm học 2026-2027, theo đó sinh viên Việt Nam học hai năm đầu tại Việt Nam, hai năm sau đó sẽ học tại các trường của các nước tham gia RAF, sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp song bằng.

Cũng theo Biên bản ghi nhớ, các bên sẽ xem xét khả năng triển khai các dự án giáo dục, khoa học khác, cũng như các dự án trao đổi học thuật, tổ chức sự kiện trong tương lai.

Theo nhận định của Hiệu trưởng Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (Thái Lan) Tippavan Lorsuvannarat, các quốc gia Đông Nam Á đang cho thấy sự phục hồi kinh tế năng động sau đại dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các dự án giáo dục mới và sự cơ động học thuật.

Ngoài ra, việc hợp tác với các trường đại học hàng đầu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ cho phép các bên tham gia RAF tích hợp kinh nghiệm quốc tế tiên tiến vào phương pháp giáo dục và quản lý.