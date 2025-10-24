Việt Nam kêu gọi giải pháp cho một nền hòa bình công bằng và bền vững tại Gaza

(Ngày Nay) - Ngày 23/10, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, đã diễn ra Phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về tình hình Trung Đông và Palestine dưới sự chủ trì của Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Nga - nước Chủ tịch luân phiên tháng 10/2025. Phiên họp có sự tham gia và phát biểu của đại diện hơn 70 quốc gia thành viên LHQ.
Tại phiên thảo luận, các nước hoan nghênh việc công bố và triển khai Giai đoạn I của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, coi đây là bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội cho hòa bình sau hơn 2 năm xung đột. Nhiều nước nhấn mạnh tầm quan trọng của các bước đi tiếp theo, trong đó có việc đẩy mạnh hoạt động nhân đạo, triển khai giám sát quốc tế, thiết lập cơ chế quản trị lâm thời, hướng tới một chính quyền Palestine có năng lực điều hành nhằm bảo đảm hoà bình bền vững ở Gaza.

Phát biểu tại cuộc họp, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Đại biện lâm thời Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, hoan nghênh thoả thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas, đánh giá cao nỗ lực trung gian, hoà giải của các nước đã giúp đạt được đột phá quan trọng này. Đại diện Việt Nam kêu gọi các bên liên quan nghiêm túc tuân thủ thoả thuận, kiềm chế tối đa và tránh mọi hành động có thể làm đổ vỡ tiến trình hòa bình; nhấn mạnh vai trò của LHQ, đặc biệt là Hội đồng Bảo an, trong việc thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế, các nghị quyết liên quan của LHQ, cũng như các biện pháp tạm thời và ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

Đại biện lâm thời Phái đoàn Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm cung cấp viện trợ nhân đạo kịp thời, không bị cản trở cho người dân Gaza; khẳng định ủng hộ vai trò thiết yếu của Cơ quan LHQ về Cứu trợ và Việc làm cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) trong việc điều phối và triển khai cứu trợ ở Gaza. Nhắc lại lập trường kiên định của Việt Nam ủng hộ quyền tự quyết của người dân Palestine và giải pháp hai Nhà nước, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên hoan nghênh việc thông qua “Tuyên bố New York” tại Hội nghị quốc tế về giải pháp hòa bình cho vấn đề Palestine do Pháp và Saudi Arabia (Arập Xêút) đồng chủ trì cuối tháng 9/2025.

Nhân dịp này, Việt Nam khẳng định ủng hộ và sẵn sàng tham gia đóng góp tích cực vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm tái thiết Dải Gaza trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế cũng như các quyền lợi chính đáng của nhân dân Palestine.

