“Việt Nam muôn đời tiến bước” mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

MV Việt Nam muôn đời tiến bước là dự án âm nhạc cổ động thứ hai của ca sĩ Minh Sang trong năm 2025 sau MV Rực sáng sức trẻ Việt Nam vừa ra mắt vào 6/10 nhân kỷ niệm 69 năm ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 19/10/2025).

Đây cũng là những tác phẩm đánh dấu cột mốc 20 năm làm nghề cũng như định vị mình rõ nét hơn của Minh Sang trong dòng nhạc ngợi ca quê hương, đất nước, lý tưởng thanh niên và niềm tự hào dân tộc.

Và dù là dòng nhạc cổ động nhưng Minh Sang xác định nhóm khán giả mình mong muốn hướng đến là các bạn trẻ, với gu âm nhạc hiện đại. Do đó, cả 2 MV Rực sáng sức trẻ Việt Nam đợt trước và Việt Nam muôn đời tiến bước lần này, Minh Sang đều chọn hợp tác với các nhạc sĩ trẻ có tư duy, phong cách tiệm cận với gu thưởng thức và tai nghe của người trẻ hôm nay.

Việt Nam muôn đời tiến bước được Minh Sang đặt hàng nhạc sĩ trẻ Nguyễn Trần Minh Sơn sáng tác, hướng đến tri ân những chiến sĩ vẫn ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

“Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng Nguyễn Trần Minh Sơn lại hướng đến khai thác các ca khúc về quê hương, đất nước, ngợi ca tinh thần dân tộc. Điều đó tạo sự đồng cảm lớn để Minh Sang tin tưởng và đặt hàng Minh Sơn viết ca khúc này. Nguyễn Trần Minh Sơn cũng tạo cảm hứng cho Sang rất nhiều để hiểu thêm về phong cách âm nhạc của người trẻ và bạn cũng lắng nghe, cùng trao đổi khi cần chỉnh sửa lời để phù hợp với tinh thần và ý nghĩa của một ca khúc tôn vinh lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam” – ca sĩ Minh Sang chia sẻ.

Đặc biệt, thay vì kết hợp với rap như thường thấy, lần này, điểm nhấn của ca khúc lại là một đoạn hịch với mong muốn đưa ca khúc lên một tầm vóc mới – thiêng liêng và tự hào. Minh Sang cũng đã mời NSND Hữu Quốc – một tên tuổi lớn của sân khấu cải lương – tham gia và đọc đoạn hịch này nhằm chuyển tải đủ đầy cảm xúc đến người nghe.

Một điểm thú vị khác của dự án âm nhạc lần này là phần góp giọng của hàng loạt quán quân, á quân các cuộc thi âm nhạc như: Lê Xuân Nghi, Ngọc Trâm, Võ Đức Trí (3 á quân Giọng hát Việt), Tuyết Mai (quán quân Hãy nghe tôi hát) cùng ca sĩ Thái Bảo, Đức Quang. Không chỉ là tình cảm đồng nghiệp thân thiết mà các nghệ sĩ sẵn lòng tham gia còn bởi ý nghĩa lớn lao tri ân những người chiến sĩ ngày đêm canh gác biên cương, hải đảo Tổ Quốc để giữ vững đất trời, vùng biển quê hương mà ca khúc hướng tới.