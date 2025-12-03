“Việt Nam muôn đời tiến bước” mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Minh Khang In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) -Tối 2/12, ca sĩ Minh Sang chính thức phát hành MV “Việt Nam muôn đời tiến bước” hướng đến chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025).
Poster giới thiệu MV Việt Nam muôn đời tiến bước
Poster giới thiệu MV Việt Nam muôn đời tiến bước

MV Việt Nam muôn đời tiến bước là dự án âm nhạc cổ động thứ hai của ca sĩ Minh Sang trong năm 2025 sau MV Rực sáng sức trẻ Việt Nam vừa ra mắt vào 6/10 nhân kỷ niệm 69 năm ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 19/10/2025).

Đây cũng là những tác phẩm đánh dấu cột mốc 20 năm làm nghề cũng như định vị mình rõ nét hơn của Minh Sang trong dòng nhạc ngợi ca quê hương, đất nước, lý tưởng thanh niên và niềm tự hào dân tộc.

“Việt Nam muôn đời tiến bước” mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 1

NSND Hữu Quốc sẵn sàng tham gia dự án ý nghĩa cùng đàn em

Và dù là dòng nhạc cổ động nhưng Minh Sang xác định nhóm khán giả mình mong muốn hướng đến là các bạn trẻ, với gu âm nhạc hiện đại. Do đó, cả 2 MV Rực sáng sức trẻ Việt Nam đợt trước và Việt Nam muôn đời tiến bước lần này, Minh Sang đều chọn hợp tác với các nhạc sĩ trẻ có tư duy, phong cách tiệm cận với gu thưởng thức và tai nghe của người trẻ hôm nay.

Việt Nam muôn đời tiến bước được Minh Sang đặt hàng nhạc sĩ trẻ Nguyễn Trần Minh Sơn sáng tác, hướng đến tri ân những chiến sĩ vẫn ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

“Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng Nguyễn Trần Minh Sơn lại hướng đến khai thác các ca khúc về quê hương, đất nước, ngợi ca tinh thần dân tộc. Điều đó tạo sự đồng cảm lớn để Minh Sang tin tưởng và đặt hàng Minh Sơn viết ca khúc này. Nguyễn Trần Minh Sơn cũng tạo cảm hứng cho Sang rất nhiều để hiểu thêm về phong cách âm nhạc của người trẻ và bạn cũng lắng nghe, cùng trao đổi khi cần chỉnh sửa lời để phù hợp với tinh thần và ý nghĩa của một ca khúc tôn vinh lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam” – ca sĩ Minh Sang chia sẻ.

Đặc biệt, thay vì kết hợp với rap như thường thấy, lần này, điểm nhấn của ca khúc lại là một đoạn hịch với mong muốn đưa ca khúc lên một tầm vóc mới – thiêng liêng và tự hào. Minh Sang cũng đã mời NSND Hữu Quốc – một tên tuổi lớn của sân khấu cải lương – tham gia và đọc đoạn hịch này nhằm chuyển tải đủ đầy cảm xúc đến người nghe.

“Việt Nam muôn đời tiến bước” mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 2

Ca sĩ Minh Sang trong MV Việt Nam muôn đời tiến bước

Một điểm thú vị khác của dự án âm nhạc lần này là phần góp giọng của hàng loạt quán quân, á quân các cuộc thi âm nhạc như: Lê Xuân Nghi, Ngọc Trâm, Võ Đức Trí (3 á quân Giọng hát Việt), Tuyết Mai (quán quân Hãy nghe tôi hát) cùng ca sĩ Thái Bảo, Đức Quang. Không chỉ là tình cảm đồng nghiệp thân thiết mà các nghệ sĩ sẵn lòng tham gia còn bởi ý nghĩa lớn lao tri ân những người chiến sĩ ngày đêm canh gác biên cương, hải đảo Tổ Quốc để giữ vững đất trời, vùng biển quê hương mà ca khúc hướng tới.

Minh Khang
Việt Nam muôn đời tiến bước ca sĩ Minh sang

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Góc khuất ở Quỹ tín dụng nhân dân – Bài 2: Chủ tịch HĐQT có biểu hiện thao túng Quỹ
Góc khuất ở Quỹ tín dụng nhân dân – Bài 2: Chủ tịch HĐQT có biểu hiện thao túng Quỹ
(Ngày Nay) - Công tác tổ chức và hoạt động quản trị, kiểm soát, điều hành tại một số Quỹ tín dụng nhân dân thời gian qua xảy ra nhiều vấn đề, phát sinh sai phạm về đạo đức nghề nghiệp, có biểu hiện phục vụ lợi ích của một nhóm thành viên góp vốn lớn, trong đó biểu hiện rõ nhất là thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và những người có liên quan.
Ảnh minh họa
Áp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển chậm
(Ngày Nay) - Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-4m, biển động.
Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm.
Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập
(Ngày Nay) - Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.
Đất rộng, người đông, Hòa Lạc vẫn thiếu nơi đáng sống
Đất rộng, người đông, Hòa Lạc vẫn thiếu nơi đáng sống
(Ngày Nay) -Tốc độ tăng dân số cơ học đạt trên 8%/năm, cao gấp đôi mức trung bình của Hà Nội, đất còn rẻ, người ngày một đông, cấu trúc cư dân tri thức trẻ hình thành rõ nét song Hòa Lạc – thành phố vệ tinh Tây Hà Nội đầy tiềm năng vẫn đang là “vùng trũng” về tiện ích sống do thiếu vắng các khu đô thị tiện ích all in one.