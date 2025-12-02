Ra mắt MV "Thanh âm chiến thắng" chào đón SEA Games 33

(Ngày Nay) - MV Thanh âm chiến thắng vừa được công bố như một lời cổ vũ mạnh mẽ gửi tới đoàn thể thao Việt Nam trước thềm SEA Games 33.
Ra mắt MV "Thanh âm chiến thắng" chào đón SEA Games 33 ảnh 1
Phần mở đầu MV "Thanh âm chiến thắng" mới được ra mắt.

Theo đó, MV được đầu tư 2,5 tỷ đồng để tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao, khát vọng vươn lên và niềm tự hào Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh giàu cảm xúc.

Được xây dựng như một bộ phim ngắn dài ba phút, MV "Thanh âm chiến thắng" tập trung khai thác hành trình tìm kiếm sức mạnh nội tâm, sự bền bỉ và phẩm chất anh hùng của các VĐV. Không miêu tả vinh quang ở vạch đích, MV chọn điểm nhìn vào chính những giọt mồ hôi, nỗi đau và nỗ lực thầm lặng - nơi chiến thắng thật sự được hình thành.

Đặc biệt, toàn bộ âm thanh trong MV được thu trực tiếp trong quá trình quay, từ tiếng bước chạy, hơi thở, tiếng vũ khí chém gió đến âm thanh mũi tên xé không trung. Những âm thanh thô mộc ấy hòa quyện, tạo nên “bản giao hưởng của nỗ lực”, nơi âm thanh trở thành ý chí, khát vọng hóa thành chiến thắng.

Ra mắt MV "Thanh âm chiến thắng" chào đón SEA Games 33 ảnh 2
Các vận động viên tham gia MV và ekip sản xuất.

Đại diện ê kíp sản xuất MV này cho biết, MV không nhằm kể câu chuyện huy chương mà kể câu chuyện chiến thắng bản thân. Các VĐV xuất hiện trong không gian giả tưởng nhưng mang tinh thần thật, cảm xúc thật và niềm tin thật. Thông điệp “cùng nhau, bứt phá, kề vai, vượt lên và tỏa sáng” được gửi đến không chỉ các tuyển thủ quốc gia mà còn đến thế hệ trẻ Việt Nam những người dám thử thách, dám thất bại và dám đứng dậy mạnh mẽ hơn.

Vì vậy, khi ra mắt MV được kỳ vọng sẽ trở thành “ngọn lửa tinh thần” mới cho thể thao Việt Nam trong hành trình chinh phục đấu trường SEA Games. MV này là dự án tiếp nối thành công của Let’s Shine - sản phẩm từng giành giải Nhất Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2022, được Viewfinder Media đầu tư công phu cho dự án mới nhằm tái hiện tinh thần chiến đấu, bứt phá và không ngừng vươn lên của các vận động viên Việt Nam.

Ra mắt MV "Thanh âm chiến thắng" chào đón SEA Games 33 ảnh 3
Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó cục trưởng Cục hể dục Thể thao Việt Nam cho biết, MV mang nhiều cảm xúc và tiếp thêm sức mạnh cho đoàn thể thao Việt Nam.

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết, MV tuy ngắn nhưng chứa đựng nhiều cao trào, cho thấy rõ nỗ lực, khó khăn và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của thể thao Việt Nam. Đó cũng là hình ảnh của hàng nghìn VĐV đang ngày đêm tập luyện tại các trung tâm huấn luyện trên cả nước chuẩn bị cho SEA Games 33 và những đấu trường lớn hơn.

"Đặc biệt, với thông điệp mạnh mẽ và hình ảnh giàu cảm xúc, MV "Thanh âm chiến thắng" này đang được kỳ vọng trở thành nguồn cảm hứng tích cực, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đoàn thể thao Việt Nam trước thềm SEA Games 33, đồng thời lan tỏa khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới", bà Hoàng Yến nói.

