Việt Nam sẵn sàng cùng Nga thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực

(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Nga thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yatskin.
Chiều 1/12, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học-kỹ thuật Trần Hồng Hà đã tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga A.V. Yatskin trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 29/11-5/12/2025.

Chào mừng Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga A.V. Yatskin cùng Đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang sang thăm làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Liên bang Nga, luôn coi Liên bang Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; khẳng định chuyến thăm là sự kiện quan trọng trong năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, tiếp nối các hoạt động đối ngoại quan trọng trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự hợp tác giữa Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga với Quốc hội Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Nga thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Việt Nam sẵn sàng cùng Nga thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực ảnh 1
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các nhà Lãnh đạo và nhân dân Liên bang Nga đã kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn và hỗ trợ cả về vật chất, tinh thần dành cho người dân miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng của các cuộc thiên tai, bão lũ vừa qua.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp Đoàn, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang A.V. Yatskin khẳng định Nga luôn coi trọng và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực với Việt Nam, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga phát triển thực chất trong giai đoạn mới, nhấn mạnh Hội đồng Liên bang Nga luôn ủng hộ mạnh mẽ quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, mong muốn tăng cường và mở rộng hợp tác giữa các địa phương hai nước trong thời gian tới.

Tại cuộc làm việc, hai bên đã rà soát tình hình và trao đổi cụ thể về hợp tác song phương trên các lĩnh vực, ghi nhận sự nỗ lực của các bộ, ngành hai nước trong triển khai các thỏa thuận đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, phù hợp với khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện và lợi ích phát triển của mỗi nước.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị phía Nga đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, hỗ trợ Việt Nam sử dụng hiệu quả các suất học bổng do phía Nga cấp hằng năm và thúc đẩy tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Việt Nam sẵn sàng cùng Nga thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực ảnh 2
Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yatskin phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Hai bên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, thúc đẩy hợp tác kinh tế, năng lượng, đẩy mạnh hợp tác giáo dục, khoa học công nghệ, tăng cường việc giảng dạy tiếng Việt và tiếng Nga ở mỗi nước, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao mà điểm nhấn là Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Moskva tháng 7 vừa qua và nhiều đoàn nghệ thuật Nga sang Việt Nam biểu diễn...

Phía Nga khẳng định vai trò quan trọng của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Nga trong điều phối các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, các Tổ công tác, Nhóm hợp tác; dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Chính phủ Nga Chernyshenko đã phối hợp chặt chẽ để triển khai kết quả của Biên bản Khóa họp lần thứ 25 và nhất trí hai Bên sớm tổ chức Khóa họp tiếp theo nhằm tiếp tục thúc đẩy sâu rộng hơn nữa hợp tác Việt Nam-Nga, nhất là chuẩn bị cho Năm chéo khoa học công nghệ 2026.

