Việt Nam tiến gần mục tiêu tự chủ sản xuất vắc xin thế hệ mới, người dân hưởng lợi từ năm 2028

(Ngày Nay) - Thông tin từ Hội nghị cấp cao Việt - Pháp sáng ngày 9/7 tại Hà Nội, Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC sẽ bắt đầu sản xuất vắc xin chất lượng cao từ 2028, có thể bán ra thị trường từ 2029. Mục tiêu giúp giảm giá thành sản phẩm, đem lại cơ hội cho nhiều trẻ em và người lớn được sử dụng vắc xin phòng bệnh, nâng cao sức khoẻ.

Hội nghị Cấp cao Việt Nam - Pháp với chủ đề: “Tăng cường hợp tác triển khai công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược về phát triển vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam”, do Bộ Y tế phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang quyết liệt triển khai các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Ban Bí thư và Chính phủ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển công nghệ chiến lược quốc gia, sản phẩm công nghệ chiến lược; phát huy vai trò của kinh tế tư nhân; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo các Nghị quyết 57, 68, 72 của Bộ Chính trị và Quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ, dựa trên nền tảng Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Pháp cũng như các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực y tế, khoa học công nghệ và vắc xin.

Tại hội nghị, VNVC cập nhật tiến độ xây dựng Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, tiếp nhận công nghệ, sản xuất và kiểm định vắc xin, sinh phẩm công nghệ cao.

Đồng thời, VNVC và Sanofi triển khai tiến trình sản xuất một số vắc xin thiết yếu có nhu cầu cao cho trẻ em và người lớn. Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2027. Những vắc xin đầu tiên dự kiến sẽ được sản xuất tại Việt Nam ngay trong năm 2028.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự hợp tác giữa Việt Nam và Pháp, cùng các đơn vị liên quan, doanh nghiệp cùng đồng hành trong việc hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, cam kết chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin thế hệ mới, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và giúp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ. Bà đề nghị các bên xây dựng lộ trình hợp tác rõ ràng để sớm tạo ra các sản phẩm phục vụ người dân; phát huy vai trò của khu vực tư nhân, Nhà nước tạo hành lang pháp lý, xây dựng chính sách mua sắm công để tạo thị trường bền vững và phát triển năng lực công nghệ trong nước, đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất và phân phối vắc xin thế hệ mới của khu vực.

Ông Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học và Công nghệ (Bộ Y tế), đánh giá hợp tác giữa VNVC và Sanofi là mô hình hợp tác tiêu biểu giữa doanh nghiệp Việt Nam và tập đoàn dược quốc tế, góp phần triển khai Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68, phát huy nguồn lực kinh tế tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Theo ông, việc chuyển giao công nghệ không chỉ giúp sản xuất vắc xin mà còn nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của các nhà khoa học Việt Nam, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tạo điều kiện để người dân tiếp cận công bằng các sản phẩm về bảo vệ sức khỏe.

Đánh giá cao hợp tác giữa Sanofi và VNVC, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho rằng đây là minh chứng tiêu biểu cho tiềm năng hợp tác Pháp - Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Ông kỳ vọng sự kết hợp giữa năng lực khoa học, công nghiệp của Pháp với hệ thống tiêm chủng, bảo quản và phân phối của VNVC sẽ giúp người dân Việt Nam tiếp cận các vắc xin chất lượng cao nhanh hơn, đồng thời góp phần nâng cao năng lực tự chủ y tế của Việt Nam.

Tại hội nghị, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VNVC, cho biết VNVC từ sớm đã đầu tư dài hạn để hình thành hệ sinh thái vắc xin và tiêm chủng toàn diện, từ mạng lưới gần 300 trung tâm tiêm chủng quy mô lớn trên toàn quốc, đặc biệt là đầu tư xây dựng Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC hiện đại với công suất lớn, từ đó từng bước tiếp nhận chuyển giao các công nghệ chiến lược, công nghệ lõi trong sản xuất vắc xin thế hệ mới, đồng thời đầu tư lớn để chủ động phát triển nghiên cứu vắc xin theo các tiêu chuẩn quốc tế cao cấp.

Ông Ngô Chí Dũng chia sẻ bài học từ đại dịch Covid-19 cho thấy Việt Nam cần quyết tâm đầu tư lớn cho phát triển năng lực chủ động nghiên cứu, sản xuất vắc xin công nghệ cao. Tại Việt Nam, các chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước, định hướng của Chính phủ và sự hướng dẫn của Bộ Y tế đã tạo động lực để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất vắc xin thế hệ mới, phát triển năng lực ngành công nghiệp dược phẩm công nghệ cao tại Việt Nam.

“Chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm các cơ chế, chính sách đột phá để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, góp phần giúp người dân tiếp cận sớm hơn với các vắc xin công nghệ cao với giá thành hợp lý hơn, từng bước chủ động cung ứng các vắc xin quan trọng, thế hệ mới cho thị trường trong nước, nâng cao năng lực tự chủ và an ninh y tế quốc gia”, ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh.