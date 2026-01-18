Việt Nam xuất sắc giành 3 Giải thưởng số ASEAN 2026

(Ngày Nay) - Việt Nam xuất sắc giành 2 giải Vàng và 1 giải Đồng tại ASEAN 2026, thể hiện năng lực đổi mới sáng tạo và công nghệ của doanh nghiệp Việt.

Việt Nam đã ghi dấu ấn nổi bật khi giành 2 giải Vàng và 1 giải Đồng tại Giải thưởng Số ASEAN 2026.

Cụ thể, MedCAT Nexus của công ty MedCAT giành giải Vàng tại hạng mục startup số; VCB Tablet của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam giành giải Vàng ở hạng mục đổi mới sáng tạo số; Hệ sinh thái giao thông thông minh ELCOM ITS của Công ty Cổ phần Công nghệ-Viễn thông ELCOM được trao giải Đồng ở hạng mục khu vực công.

Kết quả này tiếp tục khẳng định năng lực đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ và vị thế ngày càng nâng cao của các doanh nghiệp số Việt Nam trong ASEAN.