Việt Nam xuất sắc giành 3 Giải thưởng số ASEAN 2026

Việt Nam đã ghi dấu ấn nổi bật khi giành 2 giải Vàng và 1 giải Đồng tại Giải thưởng Số ASEAN 2026.
Cụ thể, MedCAT Nexus của công ty MedCAT giành giải Vàng tại hạng mục startup số; VCB Tablet của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam giành giải Vàng ở hạng mục đổi mới sáng tạo số; Hệ sinh thái giao thông thông minh ELCOM ITS của Công ty Cổ phần Công nghệ-Viễn thông ELCOM được trao giải Đồng ở hạng mục khu vực công.
Kết quả này tiếp tục khẳng định năng lực đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ và vị thế ngày càng nâng cao của các doanh nghiệp số Việt Nam trong ASEAN.
(Ngày Nay) - Chiều 17/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo.
(Ngày Nay) - Ngày Nay trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển lần thứ 35, nhân dịp Hiệp định thực thi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia chính thức có hiệu lực vào ngày 17/1/2026.
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học đã công bố bản đồ chi tiết nhất từ trước đến nay về địa hình nằm bên dưới lớp băng khổng lồ bao phủ Nam Cực, lần đầu tiên phơi bày một “thế giới bị chôn giấu” gồm núi non, hẻm vực, thung lũng và đồng bằng, đồng thời xác định hàng chục nghìn cấu trúc địa hình nhỏ mà trước đây chưa từng được ghi nhận.
(Ngày Nay) - Báo Berliner Zeitung của Đức cho rằng sáng kiến của bà Clémence Goethe, Nghị sĩ Quốc hội Pháp, kêu gọi nước này rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể trở thành hiện thực, trong bối cảnh xuất hiện nhiều bất đồng nội bộ trong liên minh quân sự này.
(Ngày Nay) - Mối quan hệ song phương Việt Nam - Philippines đã được thúc đẩy đáng kể thông qua hợp tác ngày càng chặt chẽ, thực chất và bền vững trong các lĩnh vực chiến lược, kinh tế và lấy người dân làm trung tâm, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Meynardo Los Banos Montealegre khẳng định trong cuộc phỏng vấn mới đây.
(Ngày Nay) - Ngày 16/1, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc cho biết khoảng 55 triệu người tại khu vực Tây và Trung Phi đang đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong năm nay, đặc biệt ở Nigeria.
(Ngày Nay) - Ngày 16/1, CA TP Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép năm 2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đồng loạt ra quân kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài. Lực lượng chức năng phát hiện 4 vụ với 17 người nước ngoài vi phạm quy định về xuất nhập cảnh; trong đó, nhiều đối tượng là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích lừa đảo qua mạng.