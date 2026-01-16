(Ngày Nay) - Giáo sư Danh dự Andrew K. Rose - Hiệu trưởng NUS Business School - Singapore nhấn mạnh vai trò then chốt của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp bản lĩnh, nhạy bén trong việc duy trì đà tăng trưởng của Việt Nam, đồng thời củng cố vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi và phát triển kinh tế của ASEAN.

Trao đổi với báo chí trong nước ngày 15/1 nhân chuyến thăm Hà Nội, Giáo sư Danh dự Andrew K. Rose - Hiệu trưởng NUS Business School cho biết, Đông Nam Á đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mới.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, kinh tế số ngày càng phát triển sâu rộng và phát triển bền vững trở thành lợi thế cạnh tranh, Việt Nam đang nổi lên là một trong những câu chuyện tăng trưởng ấn tượng nhất của khu vực, sẵn sàng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chặng đường phát triển tiếp theo của ASEAN.

Từ nền tảng sản xuất và thương mại, Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các ngành giá trị gia tăng cao, đổi mới sáng tạo số và dịch vụ. Đà tăng trưởng nhanh kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về năng lực lãnh đạo và quản trị, trong khi yêu cầu của thị trường và chất lượng nguồn nhân lực hiện nay vẫn còn là một khoảng cách.

Theo Giáo sư Rose, quá trình chuyển đổi của Việt Nam phản ánh xu hướng chung của ASEAN, khi các nền kinh tế đang dịch chuyển từ tăng trưởng công nghiệp nhanh sang mô hình phát triển dựa nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo và tri thức.

Để duy trì đà phát triển này, Giáo sư Rose nhấn mạnh sự cấp thiết của việc hình thành một thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp mới – những người có khả năng nắm bắt xu hướng khu vực, tận dụng cơ hội xuyên biên giới và phối hợp hiệu quả giữa chính sách công và đổi mới sáng tạo của khu vực tư nhân.

“Việt Nam đang có đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục gia tăng, cùng với sự trỗi dậy của tầng lớp trung lưu bản lĩnh, đang tái định hình nhu cầu trong nước. Không chỉ tăng trưởng nhanh, nền kinh tế Việt Nam còn đang ngày càng trưởng thành. Để các tổ chức Việt Nam thành công trong giai đoạn phát triển tiếp theo, đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp cần có khả năng nắm bắt xu hướng khu vực, nhận diện cơ hội mới và tận dụng các mối liên kết quốc tế, đồng thời duy trì sự linh hoạt, tầm nhìn quốc tế và nền tảng hiểu biết sâu sắc về bối cảnh trong nước để thích ứng với môi trường cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt”, Giáo sư Rose nhấn mạnh.

Với vị thế trung tâm trong các dòng chảy thương mại và nguồn vốn của châu Á, cùng uy tín vững chắc là trung tâm giáo dục đại học hàng đầu, Singapore trở thành cửa ngõ để nhân lực Việt Nam vươn ra khu vực.

Giáo sư Rose cũng cho biết, phần lớn các học viên Việt Nam theo học chương trình MBA và đào tạo lãnh đạo của NUS Business School là những nhà quản lý cấp trung và cấp cao, đang hướng tới các vai trò lớn hơn ở quy mô khu vực. Nhiều người tận dụng thế mạnh về chuyên môn lãnh đạo – quản trị cùng mạng lưới kết nối của Trường để phát triển sự nghiệp trong các lĩnh vực như tư vấn, công nghệ và tại các trụ sở khu vực của doanh nghiệp.

Chương trình Thạc sĩ Tài chính (MSc in Finance) cũng là lựa chọn được nhiều sinh viên trẻ Việt Nam quan tâm, cho thấy nhu cầu ngày càng tăng trong việc nâng cao chuyên môn tài chính, nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong các lĩnh vực như thị trường vốn, tài chính doanh nghiệp và ngân hàng khu vực.

NUS Business School tiếp tục mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục thông qua nhiều chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính. Ứng viên MBA Việt Nam có thể đủ điều kiện nhận các suất học bổng như Học bổng NUS MBA ASEAN, Học bổng NUS ADB–Japan cùng nhiều học bổng khác dựa trên thành tích học tập.