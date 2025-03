Viettel ITS: Tiên phong sáng tạo công nghệ giao thông thông minh

(Ngày Nay) - Viettel ITS, hệ thống giao thông thông minh (Intelligent Transportation System) do Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) nghiên cứu và phát triển, đã thu hút sự chú ý tại Hội nghị Di động thế giới 2025 (MWC Barcelona) diễn ra từ ngày 3/3/2025 đến 6/3/2025 tại Barcelona, Tây Ban Nha.

Sự kiện này quy tụ các tập đoàn công nghệ hàng đầu toàn cầu và Viettel ITS là một trong 22 sản phẩm xuất sắc được Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) giới thiệu tại triển lãm.

Là một sản phẩm đột phá trong lĩnh vực giao thông thông minh, Viettel ITS tích hợp những công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và các giải pháp tiên tiến khác. Thông qua sự kết nối giữa con người, phương tiện và cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống ITS định hướng tạo nên một môi trường giao thông an toàn, hiệu quả và bền vững. Hệ thống giúp tối ưu hóa công tác quản lý và giám sát giao thông thông qua các tính năng như đo đếm lưu lượng, giám sát hạ tầng, phát hiện vi phạm và tự động điều tiết giao thông. Các nền tảng hỗ trợ như bản đồ số ViettelMap và trợ lý ảo giúp người dân tối ưu hóa lộ trình di chuyển, đồng thời nâng cao sự an toàn và hiệu quả trong các hoạt động giao thông.

Lợi thế của Viettel ITS: Tiên phong công nghệ và giải pháp tối ưu

Viettel ITS nổi bật với 4 điểm mạnh chính, giúp khẳng định sự tiên phong và làm chủ công nghệ của Viettel trong lĩnh vực giao thông thông minh. Thứ nhất, hệ sinh thái sản phẩm Viettel được xây dựng theo chuẩn ISO 14813, đảm bảo tính nhất quán, mở rộng và khả năng kết nối đồng bộ giữa các hệ thống. Không chỉ cung cấp giải pháp tổng thể, Viettel còn sẵn sàng đồng hành, tư vấn lộ trình và phương án đầu tư phù hợp với nhu cầu và đặc thù của từng địa phương.

Thứ hai, Viettel ITS mang lại sự linh hoạt cao, cho phép triển khai toàn bộ hệ thống hoặc từng phân hệ riêng lẻ, đồng thời hỗ trợ tích hợp với các hệ thống hiện có. Viettel cung cấp dịch vụ tích hợp với các hệ thống đã triển khai của khách hàng (xử phạt giao thông, điều khiển đèn giao thông thích ứng, quản lý hạ tầng, quản lý giao thông công cộng… ) để hình thành hệ thống giao thông thông minh tổng thể, hỗ trợ quản lý bao quát các hoạt động của ngành giao thông.

Thứ ba, Viettel làm chủ hạ tầng và nhiều công nghệ lõi. Qua nghiên cứu, học tập kinh nghiệm triển khai các hệ thống giao thông thông minh tiên tiến trên thế giới, Viettel nhận thấy rằng các hệ thống này đều triển khai trên các hạ tầng có quy mô lớn, bao gồm hạ tầng thiết bị, hạ tầng truyền dẫn, hạ tầng lưu trữ, hạ tầng tính toán (đặc biệt là GPU). Đây là thế mạnh của Viettel so với các nhà cung cấp dịch vụ khác. Bên cạnh đó, các công nghệ lõi như bản nền tảng đồ số, các thuật toán phân tích mật độ giao thông, sử dụng AI đánh giá chất lượng đường giao thông, thuật toán phân tích tốc độ dòng phương tiện, thuật toán điều khiển đèn giao thông thích ứng… do Viettel làm chủ có chất lượng tốt, đã tối ưu theo đặc thù giao thông của từng khu vực – đặc biệt là với điều kiện giao thông Việt Nam.

Thứ tư, Viettel có mạng lưới đối tác toàn cầu uy tín, đảm bảo hệ sinh thái Viettel ITS luôn được cập nhật các công nghệ tiên tiến, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, góp phần tạo ra những giải pháp bền vững trong lĩnh vực giao thông.

Ứng dụng thực tế và cam kết phát triển bền vững

Viettel ITS đã được triển khai thành công tại nhiều thành phố lớn ở Việt Nam, với hơn 20 trung tâm giám sát và xử lý vi phạm giao thông trên toàn quốc. Đặc biệt, các thuật toán điều khiển giao thông thích ứng tại nút, theo tuyến và theo khu vực, giải pháp điều khiển đa chủng loại đèn do Viettel làm chủ …. được khách hàng đánh giá cao. Viettel cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có phương án “chấm điểm”, so sánh được hiệu quả của các thuật toán điều khiển giao thông khi triển khai cho khách hàng.

Trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, Viettel ITS cũng đã đã có những thành công bước đầu khi triển khai tại thị trường quốc tế. Các hợp đồng tại trung đông (Dubai) đã mang về doanh thu hàng chục tỷ đồng, nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng.

Tại MWC Barcelona 2025, Viettel ITS gây ấn tượng mạnh mẽ, giới thiệu tới khách hàng các tính năng nổi bật như cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực, cảnh báo tai nạn giao thông, quản lý giao thông công cộng, điều khiển đèn giao thông thông minh, và quản lý bãi đỗ xe. Các giải pháp này không chỉ nâng cao hiệu quả giao thông mà còn hướng đến sự phát triển bền vững trong quản lý giao thông đô thị.

Viettel ITS đã khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực giao thông thông minh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Tham gia MWC Barcelona 2025 là bước tiến quan trọng giúp Viettel ITS mở rộng ảnh hưởng ra thị trường quốc tế, khẳng định cam kết sáng tạo công nghệ vì một tương lai giao thông bền vững và hiện đại.