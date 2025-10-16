Viettel Telecom nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống

(Ngày Nay) - Ngày 16/10, tại Hà Nội, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất và kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống (15/10/2000-15/10/2025).

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng ghi nhận những đóng góp mà các thế hệ CBNV Viettel Teleccom phấn đấu trong suốt 25 năm qua. Trước đó Viettel Telecom đã đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới (12/2011), Huân chương Lao động hạng Ba (5/2008), Huân chương Lao động hạng Nhì (2014, 2020) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tham dự lễ kỷ niệm có Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn cùng các vị nguyên lãnh đạo Tập đoàn các thời kỳ, các Tổng công ty, Công ty và cán bộ, nhân viên Viettel Telecom.

Dấu ấn Viettel Telecom trong 25 năm qua

Phổ cập dịch vụ – Từ 5% đến hơn 100% dân số

Năm 2004, Việt Nam chỉ có chưa đầy 5% dân số tiếp cận được với dịch vụ di động. Chỉ 5 năm sau, nhờ sự tiên phong của Viettel Telecom trong việc phá bỏ thế độc quyền và phổ cập viễn thông, tỷ lệ thâm nhập dịch vụ đã đạt hơn 100%. Không dừng lại ở đó, Viettel tiếp tục dẫn đầu xu hướng phổ cập smartphone và internet băng thông rộng, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tốc độ phát triển hạ tầng số nhanh nhất khu vực.

Dẫn đầu công nghệ – Kết nối tốc độ cao đến mọi nhà

Viettel Telecom triển khai liên tục các thế hệ công nghệ tiên tiến và dẫn đầu trong việc cung cấp cho khách hàng công nghệ 3G, 4G cho đến 5G. Đến nay, hơn 70 triệu khách hàng đang sử dụng các dịch vụ của Viettel Telecom, trong đó có hơn 10 triệu người dùng 5G – hướng tới tỷ lệ người dùng tương đương với các nước dẫn đầu về công nghệ 5G. Bên cạnh đó, Viettel đã kết nối gần 10 triệu hộ gia đình bằng internet cáp quang tốc độ cao, phủ sóng đến tận vùng sâu vùng xa, bảo đảm “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong kỷ nguyên số.

Hơn 1 triệu tỷ đồng doanh thu, nằm trong top đóng thuế lớn nhất cả nước

Trong 25 năm hoạt động, Viettel Telecom đã đạt doanh thu lũy kế vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Doanh nghiệp liên tục giữ vị trí số 1 về thị phần di động, băng rộng cố định, OTT nội địa và các chương trình khách hàng thân thiết. Đồng thời, Viettel Telecom cũng là một trong những đơn vị nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất cả nước, đóng góp đáng kể vào ngân sách quốc gia và là cái nôi sinh ra các lĩnh vực mới cho Tập đoàn Viettel Viettel Money, Viettel Solutions, Viettel Media...

Trách nhiệm xã hội – Tri ân xã hội bằng hành động thiết thực

Với triết lý “Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội”, Viettel Telecom đã thực hiện hàng loạt chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc:

- Chương trình “Trái tim cho em”: Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho hơn 180.000 trẻ em, thực hiện hơn 7.800 ca mổ thành công, với tổng số tiền quyên góp từ Viettel và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gần 330 tỷ đồng.

- Miễn phí internet cho hơn 39.500 trường học và cơ sở giáo dục, góp phần thúc đẩy giáo dục số.

- Chương trình “Vì em hiếu học”: Sau 10 năm triển khai, trao 230.000 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên cả nước với tổng giá trị hơn 290 tỷ đồng.

- Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”: trao tặng hơn 24.000 con bò giống, trị giá trên 360 tỷ đồng cho đồng bào nghèo tại 11 tỉnh biên giới.

Sẵn sàng chuyển mình thành công ty công nghệ

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Trung Thành, Tổng Giám đốc Viettel Telecom, khẳng định đơn vị đang sẵn sàng chuyển dịch từ một công ty viễn thông truyền thống sang một công ty công nghệ ngang tầm thế giới (Techco), với mục tiêu doanh thu dịch vụ đạt 115 nghìn tỷ đồng vào năm 2030. Chiến lược phát triển trong kỷ nguyên mới tập trung vào:

Chuyển dịch công nghệ, mạng lưới bao gồm Hạ tầng viễn thông và Internet; Hạ tầng dữ liệu; Hạ tầng tiện ích số. Tiên phong trong công nghệ: AI hóa, cloud-native, IoT, sẵn sàng cho 6G, công nghệ an toàn, bảo mật.

Lấy việc phát triển sản phẩm, dịch vụ hướng các nền tảng làm chủ yếu, cấu trúc mở, tích hợp AI, Cloud cho các đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp. Mở rộng hợp tác với các Bigtech trên thế giới trong nghiên cứu và phát triển dịch vụ nền tảng, trong đó Viettel Telecom nắm giữ công nghệ lõi, nền tảng. Mô hình kinh doanh mới trên cơ sở liên minh, hợp tác, chia sẻ nguồn lực và quyền lợi là dòng chảy chính trong kinh doanh.

Chuyển dịch cấu trúc doanh thu theo hướng tăng nhanh tỷ trọng doanh thu lĩnh vực, sản phẩm, dịch vụ ngoài viễn thông. Mục tiêu tỷ trọng doanh thu dịch vụ ngoài viễn thông chiếm từ 20% doanh thu dịch vụ trở lên – ngang tầm với Telco chuyển dịch thành Techco trên thế giới.

Ứng dụng AI: Áp dụng các phương thức vận hành và quản trị chuyên nghiệp

được chuẩn hóa theo mô hình của các công ty công nghệ hàng đầu: AI được ứng dụng trong mọi hoạt động nội bộ, cho các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng, hệ thống quy trình được vận hành bằng AI là chủ yếu, các quyết định dựa trên phân tích dữ liệu với sự trợ giúp của AI để đảm bảo nhanh, chính xác và hiệu quả; Tăng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông Quân đội ghi nhận sự đóng góp của Viettel Telecom đối với sự phát triển chung của Tập đoàn; nêu rõ: Viettel Telecom không chỉ đóng góp về doanh thu, gây dựng tiềm lực cho Tập đoàn, mở rộng ngân sách đầu tư và đẩy mạnh những ngành nghề mới mà còn là biểu tượng cho văn hóa và tinh thần Viettel, luôn tỏa sáng trong mọi thử thách.

Theo Trung tướng Tào Đức Thắng, việc Viettel Telecom xác định, trong 5 năm tới, phải chuyển dịch từ một Telco thành một Techco toàn cầu. “Tập đoàn tin vào các giải pháp, hành động mà Viettel Telecom đã đề ra rất rõ ràng, khả thi, vừa chắc chắn để duy trì tốt các dịch vụ lõi, vừa đột phá để tiến vào chiếm lĩnh các dịch vụ mới”.

Viettel Telecom tặng hàng triệu ưu đãi tri ân khách hàng nhân dịp 25 năm ngày truyền thống Nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) triển khai chương trình tri ân khách hàng toàn quốc với nhiều ưu đãi hấp dẫn, như một lời cảm ơn gửi tới hàng chục triệu khách hàng đã đồng hành trong suốt chặng đường 25 năm phát triển. Tặng đến 25GB data và 25.000 điểm Viettel++ Trong ngày 15/10, Viettel gửi tặng toàn bộ khách hàng Viettel số GB lưu lượng data miễn phí tương đương với số năm sử dụng dịch vụ di động của Viettel Telecom. Cụ thể mỗi năm dùng dịch vụ di động, khách hàng được tặng 1GB data, chương trình áp dụng cho tất cả khách hàng di động. Bên cạnh đó, từ ngày 15/10 đến ngày 25/10/2025, khách hàng Viettel có cơ hội nhận tối đa 25.000 điểm Viettel++, cụ thể với mỗi năm sử dụng dịch vụ Viettel, khách hàng được tặng 1.000 điểm Viettel++. Điểm thưởng có thể quy đổi thành hàng ngàn voucher ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu lớn như Grab, Shopee, Highlands Coffee, Katinat, KFC, Xanh SM,… Chương trình áp dụng cho tất cả khách hàng di động, Internet, truyền hình đang hoạt động. Để nhận ưu đãi, khách hàng truy cập vietteltelecom25.tv360.vn và làm theo hướng dẫn. Ngoài ra, cũng tại đường link này khách hàng có thể trải nghiệm công nghệ Gen ảnh bằng AI để tạo thiệp tri ân từ chính ảnh của mỗi khách hàng. Đây là một món quà công nghệ mang tính cá nhân hoá với mong muốn Viettel Telecom sẽ trở thành một phần đáng nhớ trong hành trình sử dụng dịch vụ viễn thông của khách hàng.