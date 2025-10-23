Vụ học sinh nhập viện nghi do ngộ độc: Gia hạn đình chỉ công tác Phó Hiệu trưởng

(Ngày Nay) - Lý do tạm đình chỉ công tác bà Đ.T.H.H là vì có những vấn đề tạo bức xúc trong dư luận, đặc biệt là với phụ huynh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.
Nhiều học sinh phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, đi ngoài.
Liên quan đến vụ 40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, chiều 22/10, Ủy ban Nhân dân xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định gia hạn đình chỉ công tác 15 ngày với bà Đ.T.H.H, Phó Hiệu trưởng phụ trách bếp ăn của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Thời gian gia hạn đình chỉ bắt đầu từ ngày 23/10. Lý do tạm đình chỉ công tác bà Đ.T.H.H là vì có những vấn đề tạo bức xúc trong dư luận, đặc biệt là với phụ huynh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Việc gia hạn đình chỉ công tác được thực hiện dựa trên biên bản họp phụ huynh trước đó và ý kiến mong muốn của nhiều phụ huynh chưa đồng ý để Phó Hiệu trưởng này công tác trở lại khi vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 26/9, sau bữa ăn sáng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, có 40 học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã phối hợp chính quyền, phụ huynh huy động xe chở các em học sinh đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy để thăm khám và điều trị.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy một trong 4 mẫu thức ăn dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus, tác nhân gây ngộ độc thực phẩm cấp tính.

Sau khi các học sinh xuất viện, có nhiều em nghỉ học không đến lớp. Vụ việc cũng gây nhiều luồng thông tin trái chiều bức xúc trên mạng xã hội.

Trước tình hình trên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Kim Ngân tổ chức họp phụ huynh học sinh học bán trú để trao đổi về công tác tổ chức lại bếp ăn.

Tại cuộc họp, nhiều phụ huynh đề nghị chính quyền tiếp tục đình chỉ công tác của Phó Hiệu trưởng Đ.T.H.H cho đến khi có kết quả điều tra rõ ràng...

