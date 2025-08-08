Vụ tham ô 5,5 triệu đồng ở BV Phổi Đồng Nai: Vì sao Viện Kiểm sát kháng nghị?

Nội dung vụ án thể hiện, Trần Thị Thanh Thúy là Điều dưỡng Trưởng, Khoa B, Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai theo quyết định bổ nhiệm lại cán bộ của Giám đốc Bệnh viện. Tháng 04/2015, Bệnh viện bắt đầu tiến hành triển khai kế hoạch quản lý điều trị lao kháng đa thuốc theo Chương trình chống lao quốc gia, nhằm ngăn ngừa lây truyền bệnh lao kháng thuốc trong cộng đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ do Dự án Quỹ toàn cầu cấp cho Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện Phổi Trung ương cấp lại cho Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai.

Theo nội dung chương trình, khi bệnh nhân điều trị lao kháng đa thuốc tại Bệnh viện thì được hỗ trợ chi phí đi lại tái khám mỗi lần 150.000 đồng đối với bệnh nhân cư trú tại TP.Biên Hòa, huyện Long Thành và huyện Trảng Bom. Đối với bệnh nhân cư trú tại các huyện, thành phố còn lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ được hỗ trợ 250.000 đồng (từ năm 2016 được tăng lên 300.000 đồng). Đối với bệnh nhân điều trị nội trú thì được hỗ trợ tiền ăn 100.000 đồng/1 ngày điều trị nội trú nhưng không quá 15 ngày.

Bệnh viện không ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng khoa, phòng, cá nhân mà phân công lồng ghép kế hoạch quản lý điều trị lao kháng đa thuốc. Trong đó, nhiệm vụ của Phòng Tài chính kế toán là tham mưu thực hiện chi, quyết toán theo quy định. Trần Thị Thanh Thúy được giao lại nhiệm vụ trực tiếp cấp phát tiền hỗ trợ cho bệnh nhân điều trị.

Hơn 1 năm 2 tháng, bị cáo chỉ tham ô 5.550.000 đồng (?!)

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ ngày 26/11/2018 đến ngày 10/02/2020, Thúy có hành vi giả mạo chữ ký của 06 bệnh nhân điều trị lao kháng đa thuốc tại Bệnh viện để chiếm đoạt số tiền 5.550.000 đồng của Bệnh viện giao lại cho Thúy để cấp phát cho bệnh nhân.

Qua công tác thanh tra kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đồng Nai phát hiện hành vi của Thúy có dấu hiệu tội phạm nên đã chuyển thông tin vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa (cũ) để thụ lý, giải quyết theo quy định. Số tiền 5.550.000 đồng của Bệnh viện giao cho Thúy cấp phát cho bệnh nhân, Thúy chiếm đoạt và sử dụng tiêu xài cá nhân hết. Sau đó, Thúy đã nộp lại số tiền nêu trên để khắc phục hậu quả.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát TP.Biên Hòa đã truy tố bị cáo Thúy về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 353 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Thúy về tội “Tham ô tài sản”. Đồng thời, đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Trong phần tranh luận, người bào chữa cho bị cáo đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để xử phạt bị cáo mức hình phạt bằng thời hạn tạm giam để bị cáo sớm hòa nhập với đời sống xã hội. Mặt khác, mức hình phạt mà đại diện Viện Kiểm sát đề nghị là quá cao so với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

HĐXX đã tuyên bị cáo Trần Thị Thanh Thúy phạm tội “Tham ô tài sản” và xử phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Vụ án gây bất bình cho dư luận, bản án chưa đủ răn đe

Viện Kiểm sát TP.Biên Hòa (cũ - tỉnh Đồng Nai) xét thấy, bị cáo Trần Thị Thanh Thúy phạm tội trong thời gian dài, từ ngày 26/11/2018 đến ngày 10/02/2020 mặc dù số tiền bị cáo đã chiếm đoạt không lớn (5.550.000 đồng) nhưng đây là tiền của bệnh viện giao cho bị cáo cấp phát hỗ trợ cho những bệnh nhân đang điều trị Lao kháng đa thuốc là bệnh nguy hiểm, có tỉ lệ tử vong cao.

Hành vi của bị cáo không những gây giảm sút uy tín của Bệnh viện mà còn gây bất bình cho dư luận. Việc Tòa án cho bị cáo được hưởng án treo chưa đảm bảo tính răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa chung.

Bị cáo Thúy đã lợi dụng quyền được quản lý tiền do Bệnh viện giao cho bị cáo để cấp phát cho những bệnh nhân điều trị Lao kháng đa thuốc tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai, sau đó bị cáo chiếm đoạt. Hành vi của bị cáo đã “Lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi”.

Viện Kiểm sát TP.Biên Hòa (cũ) phân tích, căn cứ theo các quy định của pháp luật thì hành vi của bị cáo Thúy không được hưởng án treo đối với trường hợp “Lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi”. Do đó, việc TAND TP.Biên Hòa (cũ) cho bị cáo Thúy hưởng án treo đã vi phạm các quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát TP.Biên Hòa đã kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm số 148/2025/HSST ngày 21/03/2025 của TAND TP.Biên Hòa về áp dụng pháp luật và áp dụng hình phạt đối với bị cáo Trần Thị Thanh Thúy. Đề nghị TAND tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm, không án dụng điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Thanh Thúy và chuyển hình phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo sang hình phạt tù có thời hạn.

Tháng 02/2021, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã có Kết luận thanh tra liên quan đến Bệnh viện Phổi Đồng Nai. Qua xác minh thực tế, bệnh nhân cho biết bị cáo Thúy là người trực tiếp chi tiền và đưa danh sách cho bệnh nhân ký tên. Những trường hợp bệnh nhân có ký tên danh sách nhận tiền nhưng không được nhận tiền hỗ trợ là do khi khám bệnh xong, bị cáo Thúy đưa danh sách cho bệnh nhân ký tên, nhưng bệnh nhân không biết là danh sách gì. Kết quả xác minh, tổng số bệnh nhân điều trị lao đa kháng thuốc từ năm 2015 đến tháng 04/2020 của 11 huyện, thành phố (tỉnh Đồng Nai) là 381 người. Trong đó, số bệnh nhân không nhận tiền hỗ trợ và nhận không đầy đủ tiền hỗ trợ là 200/381 người, tỷ lệ 52,5%, với số tiền là 361.464.000 đồng.