WHO báo động tình trạng nhiễm khuẩn kháng thuốc gia tăng mạnh

(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng báo động về thực trạng nhiễm khuẩn kháng thuốc đang gia tăng mạnh, làm suy giảm hiệu quả của các phương pháp điều trị và khiến cho những vết thương nhỏ hay các bệnh nhiễm trùng thông thường cũng có thể trở nên nghiêm trọng.

Theo WHO, trong năm 2023, cứ 6 ca nhiễm khuẩn được phòng thí nghiệm xác nhận thì có 1 ca có tình trạng kháng với các phương pháp điều trị bằng kháng sinh. Ông Yvan J-F. Hutin - Trưởng bộ phận kháng kháng sinh của WHO - cho biết tình trạng kháng kháng sinh thực sự đáng lo ngại, khiến các lựa chọn điều trị trở nên khó khăn và gây nguy hiểm cho tính mạng con người.

Vi khuẩn có khả năng phát triển để kháng lại các loại thuốc được thiết kế để tiêu diệt chúng. Trong những năm gần đây, quá trình này diễn ra nhanh hơn do tình trạng sử dụng nhiều kháng sinh ở người, động vật và cả trong thực phẩm. Theo WHO, các vi khuẩn kháng kháng sinh (AMR) trực tiếp gây ra hơn một triệu ca tử vong và góp phần vào gây ra gần 5 triệu ca tử vong mỗi năm.

Trong một báo cáo về giám sát AMR, WHO đã xem xét mức độ kháng thuốc đối với 22 loại kháng sinh được sử dụng để điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu, đường tiêu hóa, nhiễm trùng máu và bệnh lậu. Theo đó, trong 5 năm tính đến năm 2023, tình trạng kháng kháng sinh đã tăng ở hơn 40% số loại thuốc được theo dõi, với mức tăng trung bình hằng năm từ 5 - 15%. Đối với nhiễm trùng đường tiết niệu, tình trạng kháng kháng sinh cao hơn 30% trên phạm vi toàn cầu.

Báo cáo tập trung vào 8 loại vi khuẩn gây bệnh phổ biến, trong đó có E. coli và K. pneumoniae, vốn có thể dẫn đến nhiễm trùng máu nặng, thường gây ra nhiễm trùng huyết, suy tạng và tử vong. WHO cảnh báo rằng hiện hơn 40% số ca nhiễm E. coli và 55% số ca nhiễm K. pneumoniae trên toàn cầu đã kháng lại cephalosporin thế hệ thứ ba - phương pháp điều trị hàng đầu cho những ca bệnh này.

Vẫn theo WHO, 48% quốc gia vẫn chưa báo cáo dữ liệu AMR. Theo dữ liệu hiện có, tỷ lệ kháng kháng sinh cao nhất được phát hiện ở khu vực Đông Nam Á và Đông Địa Trung Hải, nơi cứ 3 ca nhiễm bệnh thì có một ca kháng thuốc. Tại châu Phi, tỷ lệ kháng thuốc là 1/5.