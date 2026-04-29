WHO cảnh báo công tác loại trừ viêm gan tiến triển chậm

(Ngày Nay) - Công tác loại trừ bệnh viêm gan đang diễn tiến rất chậm, mặc dù thế giới có sẵn các công cụ cần thiết để đẩy lùi căn bệnh vốn cướp đi sinh mạng của hơn 1 triệu người mỗi năm. Cảnh báo này được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra trong Báo cáo về bệnh viêm gan toàn cầu năm 2026 công bố ngày 28/4.

Theo báo cáo của WHO, năm 2024 ghi nhận 1,34 triệu người tử vong do virus viêm gan B và C - 2 chủng gây ra 95% số ca tử vong liên quan đến viêm gan trên toàn cầu. Mỗi năm, thế giới có thêm hơn 1,8 triệu ca nhiễm mới.

Trong báo cáo, WHO ước tính có 287 triệu người sống chung với viêm gan B hoặc C mạn tính vào năm 2024. Trong số 240 triệu người mắc viêm gan B mạn tính năm 2024, chưa đến 5% nhận được điều trị. Chỉ có 20% số bệnh nhân viêm gan C được điều trị kể từ năm 2015. Riêng tại châu Phi, khu vực chịu “gánh nặng” nhất do viêm gan B, chỉ có 17% số trẻ sơ sinh được tiêm vaccine liều đầu tiên sau sinh vào năm 2024. Các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nigeria, Nam Phi nằm trong số 10 nước ghi nhận số ca tử vong cao nhất do viêm gan B và C.

Mặc dù vậy, thế giới đã đạt được một số tiến bộ nhất định kể từ năm 2015. Báo cáo cho thấy số ca nhiễm mới viêm gan B đã giảm 32%, trong khi số ca tử vong liên quan đến viêm gan C giảm 12% mỗi năm.

Trong một tuyên bố, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh công tác loại trừ bệnh viêm gan đang tiến triển “quá chậm và không đồng đều”. Nhiều người vẫn chưa được chẩn đoán và chưa được điều trị do sự kỳ thị, hệ thống y tế yếu kém và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc không công bằng.

WHO khẳng định thế giới hiện có sẵn các phương pháp y học để có thể loại trừ căn bệnh này. Vaccine phòng viêm gan B có khả năng bảo vệ hơn 95% người được tiêm khỏi nguy cơ tổn thương gan cấp tính và mạn tính. Trong khi đó, phương pháp điều trị kháng virus dài hạn có thể giúp kiểm soát hiệu quả viêm gan B mãn tính và ngăn ngừa bệnh tiến triển nặng. Liệu pháp điều trị ngắn hạn từ 8 - 12 tuần có thể chữa khỏi cho hơn 95% trường hợp nhiễm virus viêm gan C.

Theo WHO, các nước như Anh, Ai Cập, Gruzia và Rwanda đã chứng minh được rằng việc loại bỏ viêm gan là hoàn toàn khả thi. Ông Tedros khẳng định: "Điều này có thể thực hiện được nếu có cam kết chính trị lâu dài và nguồn tài chính trong nước ổn định”.