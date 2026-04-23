WHO kêu gọi đầu tư và cải thiện khả năng tiếp cận vaccine phòng cúm mùa

(Ngày Nay) - Ngày 22/4, Văn phòng của Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Âu (WHO châu Âu) đã kêu gọi tăng cường các nỗ lực nhằm cải thiện khả năng tiếp cận vaccine phòng cúm và thúc đẩy tỷ lệ tiêm chủng với các nhóm có nguy cơ cao trên toàn châu Âu. Động thái này được đưa ra sau khi một nghiên cứu bao phủ toàn bộ 53 quốc gia thành viên trong khu vực đã tiến hành rà soát, đánh giá các thành tựu và thách thức trong suốt 15 mùa cúm.

Theo kết quả nghiên cứu, số lượng liều vaccine cúm được phân phối tại châu Âu đã tăng gấp đôi kể từ mùa cúm năm 2008-2009. Bên cạnh đó, số lượng nhóm có nguy cơ cao được khuyến nghị tiêm chủng cũng gia tăng.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra sự chênh lệch đáng kể giữa các quốc gia về nguồn cung vaccine do sự khác biệt về mức thu nhập. Theo thống kê, chưa đến 1/2 số quốc gia thành viên báo cáo dữ liệu về tỷ lệ tiêm chủng thực tế.

Bên cạnh đó, WHO châu Âu cho biết cúm mùa gây ra khoảng 3-5 triệu ca bệnh nặng và tới 650.000 ca tử vong do bệnh hô hấp mỗi năm trên toàn cầu. Thực trạng này tạo áp lực lớn đối với hệ thống y tế và làm rút ngắn tuổi thọ.

Bà Pernille Jorgensen, cán bộ kỹ thuật về các bệnh hô hấp gây đại dịch của WHO châu Âu cho biết số liệu thực tế từ nhiều quốc gia trong khu vực cho thấy cúm mùa thuộc nhóm các bệnh truyền nhiễm có tác động lớn nhất đến sức khỏe cộng đồng.

Dựa trên kết quả nghiên cứu, WHO châu Âu nhấn mạnh tiêm chủng vẫn là biện pháp phòng vệ hiệu quả nhất trước bệnh cúm, đặc biệt đối với nhóm có nguy cơ cao diễn biến nặng hoặc tử vong. Tuy nhiên, các chiến lược tiêm vaccine phòng cúm hiện chưa đủ để bảo vệ hiệu quả các nhóm dân số có nguy cơ cao do nhiều thách thức, trong đó có phân bổ vaccine không đồng đều, tỷ lệ bao phủ thấp cùng những rào cản khác trong triển khai tiêm chủng.

Khẳng định ý nghĩa của kết quả nghiên cứu, bà Pernille Jorgensen cho rằng những phát hiện trên góp phần định hướng cho các quyết định đầu tư và xây dựng chính sách trong tương lai, qua đó củng cố các chương trình tiêm chủng phòng cúm. Đồng thời, chúng cũng cho thấy yêu cầu cần đẩy nhanh các nỗ lực toàn cầu nhằm cải thiện khả năng tiếp cận các loại vaccine cúm hiệu quả, có chi phí hợp lý, song hành với các sáng kiến ở cấp quốc gia nhằm nhận diện và tháo gỡ những rào cản đối với tiêm chủng.