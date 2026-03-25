Xem “Thoát khỏi tận thế”: lòng nhân ái cảm động giữa vũ trụ bao la

(Ngày Nay) - Bộ phim phiêu lưu khoa học viễn tưởng ngoài không gian “Thoát khỏi tận thế” (Project Hail Mary) do tài tử “La La Land” Ryan Gosling đóng chính vừa gặt kỷ lục là phim có tuần đầu ra mắt thành công nhất từ đầu năm 2026 đến nay. Phim vừa chiếu rạp tại Việt Nam, tính đến ngày 25/3 có doanh thu toàn cầu trên 150 triệu USD.

“Thoát khỏi tận thế” là dự án điện ảnh đầu tư khủng từ Amazon MGM Studios, nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng. Trang Box Office Mojo cho biết phim đạt 140,9 triệu USD tại phòng vé toàn cầu trong cuối tuần khởi chiếu đầu tiên.

Phim do Phil Lord và Christopher Miller đồng đạo diễn và Drew Goddard chuyển thể kịch bản từ tiểu thuyết gốc của Andy Weir gây xúc động với khán giả bởi thông điệp nhân văn, ngợi ca tình bạn “xuyên hành tinh” và thuyết nhân quả của lòng trắc ẩn. Ryan Gosling thủ vai một giáo viên dạy học trò môn khoa học ở trường, bỗng nhiên được các nhân viên chính phủ triệu tập, thông báo với anh rằng Trái đất đang lâm nguy bởi hiện tượng Mặt trời đang bị hút cạn năng lượng ánh sáng bởi một sinh thể bí ẩn Astrophage (khuẩn ăn sao).

Thay vì hoảng loạn, con người chọn hành động theo tinh thần của những nhà khoa học chân chính. Để tránh khỏi tương lai sự sống trên Trái đất diệt vong, nhiệm vụ Hail Mary được đặt ra với một phi hành đoàn cần bay vào vũ trụ trên hành trình một chiều để tìm cách thay đổi số phận toàn nhân loại. “Chúng ta không chỉ đang cứu con người mà đang cứu tất cả sự sống” – những người phụ trách nhiệm vụ Hail Mary nói về mục tiêu cao cả.

Khi tàu vũ trụ tới nơi cần thiết, Ryland Grace tỉnh dậy và bàng hoàng phát hiện ra chỉ còn anh là người duy nhất sống sót và gánh lấy sứ mệnh cứu Trái đất. Giữa khoảng không gian vũ trụ vô tận và cô độc, Grace có tình bạn bất ngờ với một sinh vật ngoài hành tinh mang hình thù đá cuội. Anh đặt tên cho người “bạn mới” này là Rocky.

Thông điệp về lòng nhân ái

“Thoát khỏi tận thế” là một bộ phim khoa học viễn tưởng song dễ hiểu và giàu cảm xúc, vừa sâu sắc lại vừa có tính giải trí cao đối với đại chúng. Diễn xuất duyên dáng và tài tình của Ryan Gosling tạo sức lôi cuốn cho bộ phim. Trong khi đó mối liên kết giữa nhân vật Grace với sinh vật ngoài hành tinh Rocky tạo cảm xúc mạnh cho khán giả. Họ cảm động trước tình bạn ngộ nghĩnh và đầy nhân văn giữa đôi bên: Rocky cứu mạng cho Grace và sau đó lại được Grace cứu mạng.

Mối quan hệ giữa con người và sinh vật ngoài hành tinh cho thấy sự khác biệt về ngôn ngữ, sinh học hay nguồn gốc không ngăn cản được sự thấu hiểu và kết nối dựa trên lòng tin và sự hợp tác. Một trong những câu thoại trong phim xúc động nhất định nghĩa giản dị nhưng sâu sắc về tình bạn đó là: “You sleep. I watch” (Bạn ngủ, tôi trông chừng cho) - lời của Rocky nói với Grace khi thấy anh kiệt sức. Trong không gian cô độc, niềm tin giữa hai cá thể khác loài trở thành điều thiêng liêng và quý giá nhất.

Dù là một giáo viên bình thường đam mê nghiên cứu vũ trụ nhưng Grace lại được chọn và trở thành niềm hi vọng cho cả nhân loại cho thấy sự tôn vinh tri thức khoa học và tinh thần khám phá chính là ánh sáng dẫn đường cho sự sống. Khoa học không chỉ trả lời câu hỏi, mà còn thúc đẩy con người dám thử, dám sai và dám tiến xa hơn.

Nhân vật Grace không phải kiểu anh hùng truyền thống. Anh có sự sợ hãi, hoang mang và không mấy tin vào khả năng của bản thân, song vẫn hành động bằng lòng dũng cảm và nhân ái. “Tôi không phải là anh hùng. Tôi chỉ là một kẻ hèn bị ép trở thành người hùng mà thôi” - Grace thú nhận. Cho thấy anh hùng không phải lúc nào cũng dũng cảm ngay từ đầu mà là người dám đối diện nỗi sợ khi không còn lựa chọn nào khác. Hành trình cô độc ngoài không gian của Grace cũng là hành trình nội tâm, học cách tin tưởng, yêu thương và vượt qua giới hạn của chính mình.

Nhiều phim về vũ trụ bao la

Khán giả từng thưởng thức nhiều tác phẩm thuộc dòng phim khoa học viễn tưởng không gian mang tính hiện thực và nhân văn cao như các phim “Interstellar” (Hố đen tử thần) của đạo diễn Christopher Nolan, “Gravity” (Cuộc chiến không trọng lực) của Alfonso Cuarón, “Ad Astra” (Giải mã bí ẩn Ngân hà) của James Gray hay “The Martian” (Người về từ sao Hỏa) của Ridley Scott và năm 2026 này là “Thoát khỏi tận thế”.

Điểm chung dòng phim này là khai thác hành trình sinh tồn đầy cô độc và gian nan của con người trước vũ trụ khắc nghiệt, lồng ghép kiến thức khoa học với cảm xúc nội tâm sâu sắc. Nhân vật chính thường gách vác sứ mệnh bảo vệ hành tinh xanh, tìm cách duy trì sự sống của nhân loại giữa vũ trụ rộng lớn. Họ đối diện giới hạn bản thân, nỗi cô đơn và khát vọng quay trở về trái đất. Họ đưa ra những quyết định khó khăn trong những hoàn cảnh ngặt nghèo và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn đó. Trong nhiều trường hợp, tiếng nói từ trái tim hay bản chất thiện lương đậm tính người mang giá trị hơn cả sự tiến bộ của khoa học và máy móc.

Trong bối cảnh toàn cầu đang trải qua nhiều xung đột và biến động khó lường, “Thoát khỏi tận thế” gửi gắm thông điệp sự cứu rỗi nhân loại không đến từ sức mạnh mà là trí tuệ, lòng nhân ái và khả năng kết nối. Giá trị cao nhất của loài người nằm ở sự vị tha và trách nhiệm với cộng đồng.