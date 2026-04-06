“Dưới bóng điện hạ”: phim ăn khách nhất Hàn Quốc chiếu tại Việt Nam

(Ngày Nay) - Bộ phim lịch sử cổ trang Hàn Quốc “ Dưới bóng điện hạ” với bộ đôi diễn viên thực lực Yoo Hai-jin và Park Ji-hoon hiện là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc sẽ ra mắt khán giả Việt Nam kể từ ngày 10/4.

Tính từ khi ra mắt vào ngày 4/2 đến ngày 6/4/2026, bộ phim lịch sử cổ trang Hàn Quốc Dưới bóng điện hạ (The King’s Warden) có hơn 16 triệu lượt khán giả ra rạp xem phim tại xứ sở kim chi, doanh thu phòng vé hơn 151 tỷ won (khoảng 100 triệu USD). Trang tin điện ảnh Screen Daily xác nhận Dưới bóng điện hạ trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất qua mọi thời đại tại Hàn Quốc, xô đổ kỷ lục doanh thu của phim Nghề siêu khó (Extreme Job) sau 7 năm.

Phim về sự thiện lương và lòng trung thành

Dưới bóng điện hạ còn được biết đến với tên "Vương Sa Nam" đạt được thành công vang dội, dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Hàn Quốc trong tám tuần liên tiếp. Giới phê bình nhận định tác phẩm do Chang Hang-jun làm đạo diễn có câu chuyện chủ đề về lòng trung thành, quyền lực và lương tâm con người rất giàu cảm xúc, chạm đến trái tim mọi khán giả.

Lấy mốc năm 1457 dưới triều đại Joseon, Dưới bóng điện hạ kể về số phận nghiệt ngã của nhân vật có thật trong lịch sử: vị quân vương thứ sáu của triều đại Danjong (1441–1457) do Park Ji-hoon thủ vai. Lên ngôi khi tuổi đời còn non trẻ, Danjong nhanh chóng trở thành quân cờ trong vòng xoáy quyền lực tàn khốc lúc bấy giờ. Bị chính người chú lật đổ, phế truất chỉ sau vài năm trị vì và đày đến một ngôi làng ẩn mình giữa núi rừng vùng Cheongnyeongpo heo hút, cuộc đời của vị vua trẻ rẽ sang một ngã rẽ đầy u uất.

Tại chốn lưu đày, Danjong gặp người trưởng làng Eom Heung Do (Yoo Hai-jin thủ vai) - người từng chủ động đồng ý cho ngôi làng nghèo trở thành nơi giam giữ nhà vua, đổi lại hy vọng dân làng sẽ có cuộc mưu sinh đỡ vất vả hơn. Hai thân phận tưởng chừng quá đối lập và cách biệt: một cựu đế vương bị thất sủng và một thường dân nghèo đã dần có mối liên kết lặng lẽ nhưng sâu sắc giữa những biến động lớn của lịch sử.

Tình người lay động trái tim

Bộ phim cho thấy những phận người dù nhỏ bé trong xã hội đã âm thầm che chở, nương tựa nhau. Hình ảnh dưới cổng gỗ mộc mạc, vị vua trẻ với gương mặt nghiêm nghị đứng cạnh người thuộc hạ mang nụ cười hiền hậu rất tương phản trong trang phục, khác biệt về ngoại hình diện mạo. Dẫu vậy, biểu cảm rạng rỡ của trưởng làng Heung Do trong bộ áo vải sờn cũ, đôi giày rơm giản dị đã rút ngắn khoảng cách thân phận giữa hai nhân vật, xóa nhòa ranh giới giữa quyền lực và hạ nhân, giữa cao quý và tầng lớp lao động nghèo. Heung Do khắc họa hình ảnh một người phụng sự quân vương hết mực trung thành và tâm hồn ấm áp.

Dưới bóng điện hạ là “một chương sử đẫm máu và nước mắt” về vị vua bị lãng quên kết hợp với câu chuyện cảm động về tình người lay động trái tim. Phim có dàn nhân vật tài năng hùng hậu hóa thân xuất thần trong phim. Bộ đôi diễn viên làm nên lịch sử cho phòng vé Hàn Quốc chính là sao trẻ Park Ji-hoon (thành viên nhóm nhạc thần tượng Kpop Wanna One) và “ông chú quốc dân” Yoo Hai-jin, ngoài ra còn có Jeon Mi-do – từng nổi lên với vai nữ chính series truyền hình nhiều tập ăn khách Hospital Playlist (2020-2021).