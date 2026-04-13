Phê chuẩn 40 Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI của 28 tỉnh

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành 41 Nghị quyết phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI của 28 tỉnh.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 32/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Lâm Đồng.

Tại Nghị quyết số 34/NQ-UBTVQH16 và 78/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Hoàng Thị Thanh Thúy và bà Lê Thị Song An, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Tây Ninh.

Tại Nghị quyết số 45/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Lý Anh Thư, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh An Giang.

Tại Nghị quyết số 46/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Tạ Minh Tâm, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Đồng Tháp.

Tại các Nghị quyết số 47/NQ-UBTVQH16, 57/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Lý Tiết Hạnh, bà Siu Hương, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Gia Lai.

Tại Nghị quyết số 48/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Bình Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Cà Mau.

Tại Nghị quyết số 49/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Dương Mạc Kiên, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Cao Bằng.

Tại Nghị quyết số 50/NQ-UBTVQH16 và 51/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt và Lê Đào An Xuân, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Đắk Lắk.

Tại Nghị quyết số 52/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Lò Thị Luyến, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Điện Biên.

Tại các Nghị quyết số 53/NQ-UBTVQH16, 54/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Điểu Huỳnh Sang và ông Bùi Xuân Thống, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Đồng Nai.

Tại các Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH16, 58/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Văn Tuấn và bà Trần Thị Vân, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Bắc Ninh.

Tại Nghị quyết số 56/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Đình Gia, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Nghị quyết số 59/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Hưng Yên.

Tại các Nghị quyết số 60/NQ-UBTVQH16, 61/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Hữu Trí và bà Đàng Thị Mỹ Hương, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Khánh Hòa.

Tại Nghị quyết số 62/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Hoàng Quốc Khánh, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Lai Châu.

Tại Nghị quyết số 63/NQ-UBTVQH16 và 73/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Đặng Bích Ngọc và ông Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Phú Thọ.

Tại Nghị quyết số 64/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Lâm Đồng.

Tại Nghị quyết số 65/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Sùng A Lềnh, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Lào Cai.

Tại Nghị quyết số 66/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Thái Thị An Chung, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, tại Nghị quyết số 67/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Nhật Minh, đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Nghệ An làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Đối với tỉnh Ninh Bình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Trần Thị Hồng Thanh, ông Phạm Hùng Thắng và ông Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Ninh Bình tại các Nghị quyết số 69/NQ-UBTVQH16, 70/NQ-UBTVQH16 và 71/NQ-UBTVQH16.

Tại Nghị quyết số 72/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Lạng Sơn.

Tại Nghị quyết số 74/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Quảng Ninh.

Tại Nghị quyết số 75/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Hà Thị Anh Thư, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Nghị quyết số 76/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Quảng Trị.

Tại Nghị quyết số 77/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Hoàng Ngân Hoàn, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Sơn La.

Tại Nghị quyết số 80/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Tuyên Quang.

Tại Nghị quyết số 81/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Hà Sỹ Huân, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Thái Nguyên.

Tại Nghị quyết số 82/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Yến Nhi, ông Thạch Phước Bình và ông Hồ Thanh Tuấn, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Vĩnh Long tại các Nghị quyết số 83/NQ-UBTVQH16, 84/NQ-UBTVQH16, 85/NQ-UBTVQH16.