“Bẫy tiền”: cú lừa tiền tỷ cần tránh xa

(Ngày Nay) - Đoàn làm phim "Bẫy tiền" của đạo diễn Oscar Dương , các diễn viên Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng, Lê Hải, Kiều Oanh, Thừa Tuấn Anh … có buổi giao lưu khán giả ái mộ vào tối ngày 9/4 tại cụm rạp CGV Sư Vạn Hạnh (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Phiên bản mới được kỳ vọng của Bẫy tiền

Bẫy tiền từng có lịch chiếu vào tháng 11/2025 song nhà sản xuất dời lại 6 tháng để hoàn thiện hơn và tìm kiếm ngày ra rạp phù hợp. Phim ấn định trở lại rạp trên toàn quốc vào ngày 10/4/2026. Đây là bộ phim tâm lý, tội phạm, giật gân tập trung khai thác vấn nạn lừa đảo công nghệ cao, cụ thể là vấn nạn lừa đảo qua điện thoại. Hồi đầu năm 2026, bộ phim Việt khác chiếu rạp rất thành công là Thiên đường máu (đạo diễn Hoàng Tuấn Cường) cũng khai thác đề tài lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, thu hút đông đảo khán giả.

Đạo diễn Oscar Dương cho biết, Bẫy tiền trở lại rạp chiếu với bản chỉnh sửa tăng thêm kịch tính, phân đoạn đặc biệt góp phần mang đến trải nghiệm mới cho người xem. Nội dung chuyện phim cũng vì thế sát thực tế và mang ý nghĩa vạch trần các thủ đoạn tinh vi của tội phạm ẩn mặt trong thời đại số, cảnh báo cho người xem tránh xa những “chiếc bẫy” lừa đảo tài chính ngoài đời vốn là chủ đề thời sự nơi đời sống xã hội những năm gần đây.

Điểm sáng tình yêu

Bộ phim do Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng đóng chính. Liên Bỉnh Phát vào vai Đăng Thức - một thanh niên nhận cuộc gọi lừa đảo đã từng bước phá hủy cuộc đời anh. Đăng Thức khi rơi vào bẫy tiền bạc trá hình, các mối quan hệ chồng chéo, cạm bẫy cuộc đời đã đứng trước nguy cơ suýt đánh mất tất cả - từ người yêu sắp cưới (Tam Triều Dâng đóng), công việc và cả tương lai. Giữa ranh giới đúng - sai mong manh và vòng xoáy của đồng tiền dễ dàng cuốn trôi mọi thứ, Đăng Thức phải lựa chọn và mỗi quyết định đều có thể phải trả giá đắt.

Ra rạp ngày 10/4, Bẫy tiền có poster mới, nhịp phim và tình tiết được đẩy nhanh căng thẳng hơn, các tuyến nhân vật được “gia cố” hơn. Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng lần đầu đóng cặp trên màn ảnh rộng có màn diễn xuất gắn kết (chemistry) khá tốt. Tình yêu của họ là điểm sáng giữa những thử thách và cạm bẫy trong cuộc sống mà nhiều người trẻ thành thị có thể rơi vào. Trong trò chơi sinh tử của đồng tiền, phần kết của phim đảm bảo thông điệp được truyền tải đúng hướng.