Phim Việt rầm rộ ra rạp dịp Lễ Giỗ tổ, 30/4 và 1/5

(Ngày Nay) -Lần đầu tiên ở kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, phim Việt có số lượng ra rạp gần như đồng thời nhiều và sôi động nhất: “Phí Phông” của đạo diễn Đỗ Quốc Trung, “Anh hùng” của đạo diễn Võ Thạch Thảo, “Trùm sò” của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh, “Đại tiệc trăng máu 8” của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và “Heo năm móng” của đạo diễn Lưu Thành Luân.

Phim chiếu rạp mùa Lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay tuy vắng bóng hai đạo diễn từng “làm mưa làm gió” năm ngoái là Lý Hải (với series phim Lật mặt) và Victor Vũ (với phim ăn khách Thám tử Kiên) nhưng bù lại có tới tới 5 phim Việt cùng lần lượt ra rạp. Phim kinh dị Phí Phông của đạo diễn Đỗ Quốc Trung “lĩnh ấn tiên phong” ra rạp từ 16/4. Đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) rơi vào ngày 26/4, loạt phim Việt đồng loạt ra rạp là Anh hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo, Đại tiệc trăng máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, Trùm sò của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh và Heo năm móng của đạo diễn Lưu Thành Luân.

Phim kinh dị hồi hộp Phí Phông

Phim kinh dị hồi hộp Phí Phông của đạo diễn Đỗ Quốc Trung quy tụ đôi nam thanh nữ tú Kiều Minh Tuấn - Diệp Bảo Ngọc, gương mặt tuổi teen sinh năm 2008 đang “đắt sô” Đoàn Minh Anh (từng đóng phim Thám tử Kiên của Victor Vũ và Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang vừa chiếu Tết Bính Ngọ 2026), NSƯT Hạnh Thúy…

Đặc biệt Phí Phông có sự góp mặt của diễn viên thiếu niên người Anh gốc Thái Nina Nutthacha Padovan (sinh năm 2014). Nina đóng vai quỷ Phí Phông với tạo hình đáng sợ trong phim. Sao nhí là thực tập sinh của tập đoàn giải trí và truyền thông hàng đầu Thái Lan GMM Grammy từng gây sốt khi sang Việt Nam giao lưu, quảng bá cho loạt phim kinh dị ăn khách gồm 3 phần Tee Yod: Quỷ ăn tạng.

Phí Phông chính là phim hợp tác quốc tế đầu tiên Nina tham gia diễn xuất. Sao trẻ xứ Thái bày tỏ cô “hồi hộp song cũng vô cùng phấn khích với vai diễn quốc tế đầu tiên”. Ngược lại, việc mời Nina đóng phim Việt Nam đánh dấu bước tiến của nhà sản xuất trong nước trên con đường giao lưu hợp tác với các nước khác, đồng thời cũng là hành trình quảng bá nội dung, sản phẩm Việt Nam ra quốc tế.

Khai thác truyền thuyết linh dị dân gian

Phí Phông là tên loài quỷ khát máu trong truyền thuyết dân gian của đồng bào miền núi gây ám ảnh qua nhiều đời. Phim xoay quanh hai nhân vật Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương (Minh Anh) vào vai pháp sư lên một bản làng vùng núi xa xôi để cứu người mẹ đang bị lời nguyền gây hại. Nhiều cái chết xảy ra ở khu “rừng thiêng núi độc” này khiến mọi người nghi ngờ hai mẹ con người dân tộc miền núi Mon (Diệp Bảo Ngọc) và Lua (Nina Nutthacha) là thủ phạm. Lần lượt những bí mật động trời chôn vùi trong chốn hiểm trở được hai anh em Còn và Dương phát hiện.

Phí Phông xếp loại T16 (dành cho khán giả từ 16 tuổi trở lên), hứa hẹn thu hút khán giả đại chúng thích dòng phim kinh dị. Phim cũng hi vọng tiếp nối thành công phòng vé nhất định từ các phim Việt trước đây từng khai thác thể loại truyền thuyết linh dị dân gian, dựa trên các câu chuyện đô thị, tín ngưỡng dân gian và văn hóa các dân tộc như: Quỷ cẩu, Linh miêu: Quỷ nhập tràng, Cám, Kẻ ăn hồn, Tết ở làng địa ngục, Ma da… hay Heo năm móng sắp chiếu.