Tăng cường hợp tác Việt Nam-Slovakia trên các lĩnh vực trọng điểm

(Ngày Nay) - Tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác kinh tế, công nghệ, năng lượng, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân, tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược.

Ngày 13/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico đang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng, hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Robert Fico; nhấn mạnh đây là chuyến thăm của vị lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới Việt Nam ngay sau khi Quốc hội Việt Nam bầu các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

Chuyến thăm là minh chứng cho tình cảm chân thành và sự coi trọng mà Chính phủ và nhân dân Slovakia dành cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước; một dấu mốc đặc biệt, đưa quan hệ Việt Nam-Slovakia bước vào giai đoạn phát triển mới, ổn định và thực chất hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ và chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả cả về vật chất, tinh thần mà nhân dân Slovakia dành cho Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước; đánh giá cao những thành tựu mà Slovakia đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Robert Fico trong đối nội và đối ngoại, trong tiến trình hội nhập châu Âu.

Việt Nam nhất quán coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Slovakia, đối tác bạn bè truyền thống quan trọng hàng đầu tại khu vực Trung Đông Âu.

Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng và sẵn sàng tăng cường quan hệ với các chính đảng của Slovakia, nhất là với Đảng Smer-SD (Đảng Dân chủ xã hội) và các đảng trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Robert Fico.

Hoan nghênh và đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự hài lòng khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên tầm “Đối tác Chiến lược,” thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước.

Bày tỏ vui mừng và xúc động khi trở lại thăm Việt Nam, Thủ tướng Robert Fico cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị cùng những tình cảm tốt đẹp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn.

Thủ tướng Robert Fico chia sẻ, cá nhân ông có tình cảm rất đặc biệt với đất nước và con người Việt Nam, luôn trân trọng dân tộc Việt Nam anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc và một Việt Nam vô cùng năng động trong phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế, nhất là chính sách đối ngoại đúng đắn của Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp hiện nay.

Thủ tướng Robert Fico cho biết, Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng để Slovakia học hỏi kinh nghiệm trong phát triển, hội nhập quốc tế và khu vực; đồng thời một lần nữa chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước, thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với năng lực và uy tín của Tổng Bí thư.

Thủ tướng Robert Fico thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một số nét lớn về tình hình Slovakia gần đây; về kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo của Việt Nam và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Slovakia.

Thủ tướng Robert Fico nhấn mạnh Slovakia luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất tại Đông Nam Á và một trong ba đối tác lớn nhất tại châu Á.

Phía Slovakia hết sức vui mừng về kết quả chuyến thăm, nhất là việc hai nước nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược và việc hai bên ký nhiều văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước trong chuyến thăm này sẽ tạo xung lực mới trong hợp tác.

Nhất trí với ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Slovakia cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để triển khai ngay các thỏa thuận đạt được, đặc biệt trong các lĩnh vực mang tính đột phá như kinh tế-thương mại, khoa học-kỹ thuật, quốc phòng-an ninh, công nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu một số định hướng lớn để hai bên triển khai thực chất, hiệu quả, tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược mà hai bên vừa nâng cấp.

Theo đó, hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị; đưa hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư trở thành trụ cột chính trong hợp tác, trong đó chú trọng thành lập các dự án “hải đăng” trong các lĩnh vực công nghiệp ôtô, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, chuyển đổi số và công nghệ thông tin, đào tạo nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác lao động và mở rộng hợp tác địa phương hai nước; tận dụng tối đa vị trí cửa ngõ của hai nước để tiếp cận thị trường ASEAN và EU.

Hai bên trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế; thúc đẩy giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở đối thoại, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau; qua đó góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của các quốc gia.

Hai bên nêu bật ý nghĩa quan trọng của giao lưu nhân dân, coi đây là nền tảng vững chắc và động lực quan trọng để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình hữu nghị truyền thống và củng cố quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với tầm vóc Đối tác Chiến lược, quan hệ Việt Nam-Slovakia sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình và phát triển tại mỗi khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Robert Fico đã chuyển lời mời của Tổng thống Peter Pellegrini mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Slovakia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và vui vẻ nhận lời, cho biết sẽ thăm Slovakia vào thời điểm phù hợp.