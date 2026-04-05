Cùng “Mở sách - Mở tương lai” với nhà văn Phương Huyền

(Ngày Nay) -Trong nhiều năm qua, nhà văn – đại sứ văn hóa đọc Phương Huyền đã miệt mài đem sách đến tận trường học cùng với sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân nhằm phát triển văn hóa và thói quen đọc sách ở lứa tuổi học trò.

Ngày 4/4, tại Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu (phường An Phú Đông, TPHCM), chương trình “Mở sách - Mở tương lai” đã chính thức diễn ra, khởi đầu cho chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa văn hóa và thói quen đọc sách trong học đường. Đây là chương trình do Quỹ Giáo dục Thiện Tâm phối hợp cùng nhà văn, nhà báo Phương Huyền tổ chức, hướng đến việc nuôi dưỡng tình yêu sách, khơi dậy trí tưởng tượng và ước mơ cho các em học sinh.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam vào ngày 21/4 hàng năm, chương trình mang đến thông điệp: mỗi cuốn sách là một cánh cửa mở ra tri thức, cảm xúc và những chân trời mới. Trong khuôn khổ sự kiện, Quỹ Giáo dục Thiện Tâm đã trao tặng 200 đầu sách thiếu nhi bổ ích cho Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu, góp phần làm phong phú thêm nguồn tài liệu học tập và giải trí lành mạnh cho các em học sinh.

Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng sách, “Mở sách – Mở tương lai” còn mang đến một không gian trải nghiệm sinh động và gần gũi. Hơn 500 học sinh của Trường Tiểu Học Phạm Văn Chiêu đã hào hứng tham gia các hoạt động như vẽ tranh, tô màu, đọc sách, viết cảm nhận về những cuốn sách mình yêu thích, và đặc biệt là viết nên những ước mơ trong tương lai của chính mình. Những dòng chữ trong sáng trên những trang giấy nhỏ bé nhưng chứa đựng biết bao khát vọng lớn lao, từ mong muốn trở thành bác sĩ, cô giáo mầm non đến những ước mơ giản dị như giúp đỡ gia đình và cộng đồng.

Sự góp mặt của nhà văn, nhà báo Phương Huyền đã mang đến một điểm nhấn đặc biệt cho chương trình. Với cách chia sẻ gần gũi, truyền cảm hứng, cô đã giúp các em hiểu rằng việc đọc sách không chỉ là học kiến thức mà còn là hành trình khám phá bản thân. Những câu chuyện đời thường, những trải nghiệm sáng tác và tình yêu dành cho con chữ đã chạm đến trái tim của nhiều học sinh, gieo mầm cho niềm đam mê đọc sách lâu dài.

Đại diện Quỹ Giáo dục Thiện Tâm, ông Nguyễn Thanh Tú, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi cuốn sách được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là một hạt giống tri thức. Khi được nuôi dưỡng đúng cách, những hạt giống ấy sẽ lớn lên thành ước mơ, thành động lực để các em vươn xa hơn trong tương lai.”

Không khí chương trình diễn ra sôi nổi, ấm áp và đầy màu sắc. Những góc đọc sách được bố trí thân thiện, những bức tranh rực rỡ sắc màu, những dòng chữ nắn nót ghi lại cảm nhận và ước mơ, tất cả đã tạo nên một ngày hội đọc sách ý nghĩa, nơi mỗi học sinh đều trở thành một “độc giả nhỏ” đầy hào hứng.

“Mở sách – Mở tương lai” không chỉ là một sự kiện đơn lẻ mà còn là bước khởi đầu cho hành trình dài lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Sau điểm dừng chân đầu tiên tại Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu, chương trình dự kiến sẽ tiếp tục được tổ chức tại Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, TPHCM (Dĩ An, Bình Dương cũ), hứa hẹn mang theo nhiều hoạt động ý nghĩa và những món quà tri thức đến với nhiều học sinh hơn nữa.

Với sự đồng hành của Quỹ Giáo dục Thiện Tâm và những người làm văn hóa, giáo dục như nhà văn, nhà báo Phương Huyền, chương trình “Mở sách – Mở tương lai” kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng một thế hệ trẻ yêu đọc sách, giàu trí tưởng tượng và không ngừng nuôi dưỡng ước mơ.