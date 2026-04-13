Giỗ Tổ Hùng Vương: Bảo tồn giá trị truyền thống, kết nối tinh thần dân tộc Việt

(Ngày Nay) - Cứ vào tháng Ba âm lịch hằng năm, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài lại hướng về Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, nơi hội tụ linh khí thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là ngày lễ trọng đại mang ý nghĩa tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng người Việt trên toàn thế giới - nơi quá khứ, hiện tại, tương lai hòa quyện trong một không gian văn hóa tâm linh đặc biệt Đền Hùng

Tháng Ba linh thiêng - Hành trình trở về cội nguồn

Đồng hành cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khi khoảng cách địa lý dường như được rút ngắn bởi công nghệ và giao lưu quốc tế, giá trị của “điểm tựa tinh thần” như Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng càng trở nên sâu sắc. Từ Đền Hùng linh thiêng, mạch nguồn ấy đang lan tỏa mạnh mẽ, kết nối hàng triệu trái tim Việt, dù ở trong nước hay nơi đất khách quê người vẫn mang trong mình nỗi nhớ quê hương, được dâng nén hương thơm lên Tổ tiên bày tỏ lòng thành kính trước anh linh các Vua Hùng.

Ông Lương Xuân Thịnh, người Việt Nam đang sinh sống tại Cộng hòa Séc xúc động chia sẻ, dù đã lâu không trở về quê hương nhưng cứ đến tháng Ba âm lịch, lòng ông lại trào dâng nỗi nhớ về cội nguồn, nhớ về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Lần đầu tiên lên Đền Hùng dâng hương, ông nhận thấy không đâu có một nét văn hóa đẹp và thiêng liêng như vậy, nét đẹp tri ân công đức tổ tiên được gìn giữ suốt bao đời nay.

“Đối với thế hệ trẻ, đặc biệt những cháu lớn lên ở nước ngoài, cơ hội tiếp cận trực tiếp với giá trị truyền thống rất hạn chế. Vì vậy, mỗi lần trở về Đền Hùng, tôi đều cố gắng giải thích cho các con hiểu về ý nghĩa sâu xa của ngày Giỗ Tổ, để các cháu luôn tự hào và ghi nhớ rằng mình là người Việt Nam”, ông Thịnh chia sẻ thêm.

Trong những năm qua, công tác kết nối kiều bào với quê hương, đặc biệt là thông qua các hoạt động hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương đã được tỉnh Phú Thọ triển khai bài bản, hiệu quả.

Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ cho biết, tỉnh đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao và nhiều tổ chức liên quan tổ chức các đoàn kiều bào về dâng hương tại Đền Hùng. Chỉ tính trong những năm gần đây, đã có hàng trăm lượt kiều bào từ nhiều quốc gia trên thế giới được kết nối, trở về Đất Tổ, dâng nén hương thơm tri ân công đức Tổ Tiên. Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa tâm linh, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt. Việc duy trì và mở rộng các hoạt động dành cho kiều bào không chỉ dừng lại ở lễ dâng hương mà còn bao gồm các chương trình giao lưu văn hóa, tham quan, tìm hiểu lịch sử, qua đó giúp cộng đồng người Việt ở nước ngoài thêm gắn bó với quê hương.

Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc quảng bá tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ra thế giới cũng được tỉnh chú trọng. Thông qua các hoạt động ngoại giao văn hóa, hình ảnh Đền Hùng và Giỗ Tổ Hùng Vương đang dần trở thành biểu tượng đặc trưng của văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhiều kiều bào sau khi tham dự lễ hội đã trở thành “cầu nối” tích cực, giới thiệu về giá trị văn hóa của dân tộc tới bạn bè quốc tế. Đây chính là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa bền vững của một di sản văn hóa mang đậm bản sắc Việt.

Giữ gìn bản sắc - Lan tỏa giá trị

Không chỉ là dịp để tưởng nhớ tổ tiên, Giỗ Tổ Hùng Vương còn là không gian để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Tại Đền Hùng, các nghi lễ như dâng hương, rước kiệu, tế lễ được tổ chức trang nghiêm, đúng nghi thức, tái hiện sinh động đời sống tín ngưỡng thời đại Hùng Vương.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa dân gian như hát xoan, đánh trống đồng, thi gói bánh chưng, giã bánh giầy… cũng thu hút đông đảo du khách tham gia. Những giá trị tưởng chừng chỉ tồn tại trong quá khứ nay được “sống lại” trong không gian lễ hội, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của người dân và du khách.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian tỉnh Phú Thọ Phạm Bá Khiêm, hiếm có quốc gia nào trên thế giới lại có một ngày giỗ chung cho toàn dân tộc như Việt Nam. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt, khẳng định vai trò đặc biệt của Giỗ Tổ Hùng Vương trong đời sống tinh thần của người Việt.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi các giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nhiều thách thức, việc duy trì và phát huy những lễ hội như Giỗ Tổ Hùng Vương càng trở nên cần thiết. Đây không chỉ là cách để bảo tồn di sản, mà còn là nền tảng để xây dựng bản sắc văn hóa quốc gia trong thời kỳ mới.

Phú Thọ sẵn sàng cho mùa lễ hội an toàn, đặc sắc

Phú Thọ đang tích cực chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 với nhiều hoạt động quy mô lớn, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm văn hóa - du lịch đặc sắc, trang nghiêm và an toàn.

Theo ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh tỉnh sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và nhân dân nhằm bảo đảm tổ chức thành công sự kiện. Các hoạt động được chuẩn bị khoa học, vừa giữ gìn giá trị truyền thống vừa tạo điểm nhấn mới thu hút du khách, với kịch bản nghi lễ trang nghiêm, đúng truyền thống.

Các sở, ngành, đơn vị và địa phương đang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, chuẩn bị hậu cần, đón tiếp đại biểu, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và xây dựng phương án ứng phó tình huống phát sinh. Khu di tích lịch sử Đền Hùng phối hợp các cơ quan hoàn thiện tổng thể các nội dung lễ hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu và người dân.

Ông Phạm Tiến Đạt, Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, Khu di tích đang triển khai toàn diện các phương án bảo đảm an toàn, an ninh, vệ sinh môi trường và hướng dẫn du khách. Điểm mới của mùa lễ hội năm nay là có 18 cụm xã, phường thuộc 148 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh tham gia hội trại văn hóa. Đây là dịp để các địa phương giới thiệu bản sắc văn hóa đặc trưng, góp phần tạo không gian lễ hội phong phú, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm được đặc biệt chú trọng. Các phương án phân luồng giao thông, kiểm soát lượng người, ứng phó tình huống phát sinh được chuẩn bị kỹ lưỡng…

Phần hội năm nay được tổ chức quy mô mở rộng với hơn 25 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc. Nổi bật là lễ hội văn hóa dân gian đường phố với chủ đề “Thanh âm nguồn cội”, quy tụ 18 cụm xã, phường tham gia diễu hành, tái hiện đời sống văn hóa truyền thống. Lần đầu tiên, tỉnh tổ chức triển lãm mỹ thuật quốc tế, mở rộng giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh Đất Tổ ra thế giới. Một số hoạt động như marathon, golf, bơi chải và lễ hội đường phố… được tổ chức trải dài từ cuối tháng 3 cho đến hết tháng 4/2026.

Chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 diễn ra từ 17 - 26/4, khai mạc lúc 20 giờ ngày 17/4 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các địa phương trong tỉnh. Các nghi lễ chính như lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, lễ dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Mẹ mẫu Âu Cơ, lễ rước kiệu được tổ chức trang trọng, đúng nghi thức truyền thống.