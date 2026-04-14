(Ngày Nay) - Tại Lễ Bế mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, Ban Tổ chức trao 24 giải Vàng, 37 giải Bạc, 71 giải Đồng, 59 giải Khuyến khích và 29 giải ở các hạng mục chuyên đề.

Tối 13/4 tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ Bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026. Liên hoan do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, diễn ra từ ngày 11/4 đến 13/4/2026, với sự tham gia của 73 đoàn với gần 1.000 đại biểu gồm: Các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam; 34 cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố; 02 đơn vị An ninh, Quân đội và 08 cơ quan báo chí khác (TTXVN, Báo Nhân Dân, Báo Lao Động, VnExpress, Báo Thanh Niên, Báo Nông nghiệp và Môi trường, Báo Dân Việt, Báo Tuổi Trẻ).

Liên hoan năm nay thu hút gần 343 tác phẩm dự thi ở nhiều thể loại như: Chương trình phát thanh trực tiếp; phóng sự, phóng sự điều tra; chương trình phát thanh chuyên đề, chương trình phát thanh tiếng dân tộc và năm nay sẽ đưa vào dự thi chính thức thể loại Podcast – loại hình nội dung âm thanh đang phát triển mạnh mẽ trên môi trường số.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc cũng chọn các hạng mục: Phát thanh viên xuất sắc (PTV), người dẫn chương trình và ê-kip sản xuất Phát thanh trực tiếp xuất sắc, người dẫn (host) Podcast xuất sắc, Kỹ thuật viên xuất sắc… Đặc biệt, có gần 97 tác phẩm podcast, phản ánh xu hướng phát triển mạnh mẽ của phát thanh trong môi trường truyền thông đa nền tảng, khẳng định nỗ lực đổi mới, thích ứng của ngành phát thanh Việt Nam.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, đêm khai mạc được tổ chức hoành tráng với một chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự có mặt của 50.000 người dành cho người dân và du khách. Và đêm bế mạc không chỉ là nơi vinh danh các tác phẩm xuất sắc, mà còn là dịp để tôn vinh những người làm phát thanh – những con người âm thầm cống hiến phía sau làn sóng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến công chúng.

"Những giải thưởng được trao trong đêm nay không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, mà còn là động lực để đội ngũ những người làm phát thanh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, khẳng định vai trò dẫn dắt thông tin trong không gian số", Nhà báo Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc tiếp tục khẳng định là diễn đàn nghề nghiệp quan trọng, nơi hội tụ, giao lưu, học hỏi của những người làm báo phát thanh; góp phần nâng cao chất lượng nội dung, lan tỏa giá trị nhân văn và khẳng định vai trò của phát thanh trong hệ thống báo chí Việt Nam.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã tôn vinh các tác giả và trao 24 giải Vàng; 37 giải Bạc, 71 giải Đồng; 59 giải Khuyến khích cho các tác phẩm thuộc các thể loại: Phát thanh trực tiếp , phóng sự, phóng sự điều tra, chương trình tiếng dân tộc; podcast…Trong đó, nhiều tác phẩm có tính tìm tòi, phát hiện; nhiều cách làm phát thanh hiện đại được các nhà báo, các Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố thực hiện công phu, sáng tạo, có giá trị chuyên môn cao và tạo hiệu ứng xã hội rất tích cực.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 29 giải khác, gồm: Giải người kể chuyện (host) xuất sắc; Giải người dẫn Chương trình phát thanh trực tiếp xuất sắc; Giải Ekip sản xuất chương trình phát thanh trực tiếp xuất sắc; Giải Phát thanh viên xuất sắc; Kỹ thuật viên xuất sắc.