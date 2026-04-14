“Giao hưởng non sông” – Đưa nghệ thuật hàn lâm xuống phố, tạo bản hùng ca chào mừng Đại lễ 30/4

(Ngày Nay) - Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng Tư lịch sử, chương trình nghệ thuật "Giao hưởng non sông" do Dàn nhạc giao hưởng Quân đội (MSO) chịu trách nhiệm nội dung và biểu diễn hứa hẹn sẽ tạo nên bản hùng ca đặc biệt chào mừng 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2026).

“Giao hưởng non sông” là đêm nhạc giao hưởng ngoài trời quy mô lớn đầu tiên tại Hà Nội, sẽ diễn ra vào 19h00 tối thứ Bảy, ngày 25/4/2026 tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông (Công viên Thống Nhất, Hà Nội). Chương trình quy tụ gần 200 nghệ sĩ trình diễn, kết hợp giao hưởng cổ điển với âm nhạc đương đại, với khoảng 10.000 khán giả thưởng thức.

Chương trình được dàn dựng công phu dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn; Đạo diễn âm nhạc: Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Quốc Bảo; Chỉ huy dàn nhạc: Nhạc trưởng Lê Phi Phi; Giám đốc điều hành sản xuất âm nhạc: Thượng tá, NS Vũ Đức Tân; Concertmaster: Trung tá, NS Trần Quang Duy.

Với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) và các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSƯT Thắng Lợi, ca sĩ Hồng Duyên, ca sĩ Hoàng Quyên, Hương Tràm, Hoàng Hải…, chương trình là cơ hội đặc biệt để khán giả Hà Nội trải nghiệm bữa tiệc âm nhạc hoành tráng ngoài trời, tận hưởng không khí hào hùng của Tết Thống nhất.

Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Quốc Bảo chia sẻ tại buổi họp báo, chương trình hòa nhạc được “thiết kế” 5 chương hào hùng, đi từ khát vọng cá nhân đến bản lĩnh dân tộc.

Chương 1 mang tên “Nhắc nhớ và tự hào” – là những giai điệu mở đầu khơi dậy ký ức về cội nguồn dân tộc, tái hiện bức tranh vệ quốc qua hai cuộc trường chinh.

Chương 2: “Tình yêu và quê hương” - Những ca khúc trữ tình quen thuộc về quê hương được phối lại với âm hưởng tươi sáng, hiện đại, mang tới trải nghiệm mới lạ, độc đáo cho khán giả.

Chương 3: “Chúng ta” - Những giai điệu mở đầu khơi dậy ký ức về cội nguồn dân tộc, tái hiện bức tranh vệ quốc qua hai cuộc trường chinh.

Chương 4: “Tôi” - Với sự trình diễn của các nghệ sĩ trẻ, cái “tôi” thể hiện bản sắc và vai trò của mỗi cá nhân trong bức tranh đa sắc của xã hội.

Cuối cùng, chương 5: “Việt Nam vươn mình” - Khúc giao hưởng đạt cao trào với những tác phẩm tôn vinh hòa bình, niềm tự hào dân tộc, thể hiện khát vọng Việt Nam mạnh mẽ vươn mình.

Theo Đại tá, TS, NSND Nguyễn Xuân Bắc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Phó trưởng ban thường trực phụ trách chuyên môn nghệ thuật của chương trình: Đây là lần đầu tiên một chương trình biểu diễn giao hưởng quy mô lớn bước ra khỏi không gian nhà hát truyền thống để đến với công chúng Thủ đô tại không gian mở.

“Giao hưởng non sông” đánh dấu bước đột phá táo bạo khi kết hợp âm nhạc hàn lâm với các chất liệu đương đại như Pop, Rap. Sự giao thoa này không làm mất đi tính trang trọng của giao hưởng mà sử dụng nghệ thuật thính phòng như một bệ phóng nâng tầm âm nhạc đại chúng, tạo ra những bản phối khí mới mẻ, mang hơi thở thời đại và chạm đến mọi thế hệ khán giả, nhất là khán giả trẻ.

“Giao hưởng non sông” không đơn thuần là một buổi biểu diễn, mà còn là một thông điệp giáo dục văn hóa - lịch sử thông qua nghệ thuật. Thông qua các chương, Ban tổ chức mong muốn khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đối với sự phát triển của đất nước. Đêm nhạc cũng góp phần lan tỏa hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" thời đại mới thông qua chương trình nghệ thuật đặc sắc”, Đại tá Nguyễn Xuân Bắc khẳng định.

Đêm nhạc "Giao hưởng non sông" nhận được sự đồng hành từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Tổ chức thẻ quốc tế JCB. Theo thông tin của Ban tổ chức, công chúng có thể nhận vé tham dự đêm nhạc “Giao hưởng non sông” thông qua thực hiện thử thách trực tiếp tại không gian tương tác tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Công viên Thống Nhất) và các điểm trường đại học. Ngoài ra, khán giả có thể đăng kí online để có cơ hội nhận vé đêm nhạc trên website của Giao hưởng Non sông (số lượng có hạn).