Xử lý nghiêm chiêu trò dùng công nghệ "hồi sinh" tin cũ đánh lừa dư luận

(Ngày Nay) - Qua công tác rà soát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook H’My đăng tải bài viết kèm hình ảnh về vụ “ô tô tông liên hoàn 17 xe máy giữa phố Hà Nội”. Nội dung không nêu rõ thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc, gây hiểu nhầm đây là sự việc mới. Vụ việc đã được báo cáo và chuyển giao cho các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục theo dõi, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo thẩm quyền.
Qua đối chiếu hình ảnh và dữ liệu lưu trữ, lực lượng chức năng xác định đây là vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 5/4/2023 tại đường Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội). Ngay thời điểm đó, các lực lượng chức năng đã có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, đưa người bị nạn đi cấp cứu và điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc đã được giải quyết theo trình tự, thủ tục pháp luật.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, tài khoản H'My có dấu hiệu hoạt động chuyên nghiệp trong việc trục lợi lòng tin người dùng. Tài khoản này thường xuyên sử dụng nội dung được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc cắt ghép tinh vi; đăng lại các vụ việc gây chấn động dư luận đã cũ nhưng trình bày như tin tức nóng hổi gây hoang mang dư luận, tăng tương tác bất chính hoặc phục vụ các ý đồ xấu khác; dễ khiến người đọc hiểu sai bản chất thông tin, tác động tiêu cực đến dư luận.

Hành vi đăng tải thông tin không sai sự thật nhưng gây hiểu lầm, xuyên tạc bối cảnh thời gian nhằm mục đích xấu là vi phạm quy định về an ninh mạng.

Công an thành phố Hà Nội khẳng định, sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm đối với các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin gây hiểu lầm hoặc cố tình xuyên tạc bối cảnh sự việc nhằm mục đích xấu.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống, không bình luận, phát tán thông tin chưa được xác thực, góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

