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Xử phạt 23 cơ quan báo chí do sai sót trong hoạt động tác nghiệp, biên tập

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Liên quan đến cuốn sách 'Chuyện với Thanh," có 21 cơ quan báo chí bị xử phạt 60 triệu đồng (mức độ sai phạm rất nghiêm trọng), 1 cơ quan báo chí bị xử phạt 5 triệu đồng (mức độ ít nghiêm trọng)...
Họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Liên quan đến việc đưa tin về cuốn sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng," có 23 cơ quan báo chí bị xử lý.

Đó là thông tin ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết trong Họp báo thường kỳ của Bộ diễn ra ngày 15/7 tại Hà Nội.

Cụ thể, có 21 cơ quan báo chí bị xử phạt 60 triệu đồng (mức độ sai phạm rất nghiêm trọng), 1 cơ quan báo chí bị xử phạt 5 triệu đồng (mức độ ít nghiêm trọng), 1 cơ quan bị thu hồi giấy phép (do đã giải thể).

Về sai phạm của cá nhân, cơ quan chức năng xử lý: Cách chức 1 người, cảnh cáo 1 người, đình chỉ công tác 6 người, chấm dứt làm việc với các cộng tác viên có tham gia viết bài liên quan đến cuốn sách.

Xử phạt 23 cơ quan báo chí do sai sót trong hoạt động tác nghiệp, biên tập ảnh 1
Cục trưởng Cục Báo chí thông tin tại họp báo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Cục trưởng Cục Báo chí, cuốn sách của Nguyễn Thành Nam do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành, bị phát hiện có nội dung sai sự thật ở mức độ rất nghiêm trọng. Đó là: Thông tin, nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử; Ngôn ngữ thể hiện không phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng.

“Ngay khi phát hiện, chúng tôi đã yêu cầu các cơ quan báo chí rà soát, gỡ bỏ thông tin, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân trong quy trình biên tập, xuất bản thông tin. Các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc và nhận thức sâu sắc lỗi vi phạm của mình đồng thời rà soát quy trình tác nghiệp, biên tập. Phía Cục Xuất bản cũng đã tiến hành thu hồi, tiêu hủy cuốn sách,” ông Lưu Đình Phúc nói.

Qua vụ việc cuốn sách “Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng,” Cục trưởng Lưu Đình Phúc nhận định: "Báo chí muốn đưa tin nhanh nhưng không tuân thủ quy trình thẩm định kỹ lưỡng văn bản, nguồn tin, thì thông tin đưa ra có thể gây hậu quả khó lường."

Ngày 15/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành có văn bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn: Phạt tiền 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn. Cuốn sách bị thu hồi, tiêu hủy (9.700 bản in).

Ngày 7/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại điều 117 Bộ Luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh cùng các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

PV
Xử lý vi phạm báo chí Vụ sách 'Chuyện với Thanh' Sai phạm nội dung sách

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