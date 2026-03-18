Xử phạt, đình chỉ hoạt động 5 cơ sở nha khoa không phép

(Ngày Nay) - Các sơ sở bị xử phạt mỗi cơ sở 45 triệu đồng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng cho đến khi được Sở Y tế Lâm Đồng cấp giấy phép hoạt động theo quy định.

Ngày 18/3, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành các quyết định xử phạt hành chính 5 cơ sở y tế tại tỉnh về hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép; đình chỉ hoạt động cho đến khi được cấp có thẩm quyền cấp phép.

Theo quyết định, 5 cơ sở y tế tại tỉnh Lâm Đồng gồm: Nha khoa Việt Đức (thôn Xuyên Hải, xã Quảng Phú); Nha khoa Tấn Phát (thôn Đắk Nang, xã Quảng Phú); Nha khoa Việt Mỹ (thôn Xuân Phong, xã Đức Lập); Nha khoa Đức Tùng (thôn Gia Cập, xã Nâm Nung); hộ kinh doanh Phan Huy Hoàng (số 153 Ngô Quyền, phường Cam Ly-Đà Lạt) bị xử phạt mỗi cơ sở 45 triệu đồng.

Các sơ sở này bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng cho đến khi được Sở Y tế Lâm Đồng cấp giấy phép hoạt động theo quy định.

Việc xử phạt vi phạm hành chính căn cứ theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cũng có văn bản thông báo đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã Quảng Phú, Đức Lập, Nâm Nung và phường Cam Ly-Đà Lạt thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế tại địa phương, giám sát hoạt động các cơ sở vi phạm, nếu phát hiện có vi phạm thì kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền; công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho cộng đồng.

Thời gian qua, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, chính quyền các địa phương kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; hành nghề dược, mỹ phẩm; trang thiết bị y tế; kinh doanh kính thuốc và tiêm chủng dịch vụ tại tỉnh.

Qua kiểm tra, ngành chức năng đã xử phạt, xử lý nhiều cơ sở vi phạm, áp dụng các biện pháp xử lý, xử phạt bổ sung theo đúng các quy định của pháp luật.