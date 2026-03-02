Xung đột tại Trung Đông: Hội đồng lãnh đạo lâm thời Iran bắt đầu hoạt động

(Ngày Nay) - Ngày 1/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết hội đồng lãnh đạo lâm thời được thành lập sau khi Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng đã chính thức bắt đầu hoạt động.

Trong thông điệp trên truyền hình nhà nước, ông Pezeshkian khẳng định: “Hội đồng lãnh đạo lâm thời đã bắt đầu công việc của mình."

Tổng thống Iran cũng tuyên bố quân đội nước này đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhằm vào các căn cứ của đối phương, trong bối cảnh Tehran tiếp tục các đợt tấn công đáp trả sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến ông Khamenei thiệt mạng.

Căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang khi Saudi Arabia triệu Đại sứ Iran tại thủ đô Riyadh, một ngày sau khi cáo buộc Tehran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia và một số quốc gia “anh em.”

Trong khi đó, các quốc gia vùng Vịnh dự kiến tổ chức cuộc họp trực tuyến trong tối 1/3 để thảo luận về phản ứng chung. Hai nhà ngoại giao vùng Vịnh cho biết cuộc họp sẽ được tiến hành theo hình thức trực tuyến do nhiều sân bay trong khu vực phải đóng cửa.

Nội dung thảo luận tập trung vào “các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh và việc phối hợp đưa ra phản ứng thống nhất”. Cuộc họp có sự tham gia của các bộ trưởng ngoại giao thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Tại Kuwait, Bộ Y tế nước này cho biết đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong và 32 người bị thương kể từ khi Iran bắt đầu chiến dịch trả đũa. Theo người phát ngôn Bộ Y tế Abdullah al-Sanad, toàn bộ những người bị thương đều là người nước ngoài.

Trước diễn biến trên, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng gia tăng tại khu vực Vùng Vịnh.

Tại châu Phi, ECOWAS cho biết tổ chức này nhất trí với đánh giá của Ủy ban Liên minh châu Phi về tình hình hiện nay, nhấn mạnh việc gia tăng các hành động quân sự có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn tại Trung Đông, kéo theo những hệ lụy đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Theo ECOWAS, diễn biến này có thể tác động nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu, thương mại và chuỗi cung ứng lương thực, đặc biệt ảnh hưởng tới các khu vực dễ tổn thương, trong đó có châu Phi.

Tuyên bố nêu rõ ECOWAS kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa, tuân thủ đầy đủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, nhất là các nguyên tắc về tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.