10.000 túi thuốc, hàng chục y bác sỹ TP Hồ Chí Minh đã đến với vùng lũ Khánh Hòa

(Ngày Nay) - Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã kích hoạt các phương án ứng phó và huy động lực lượng y tế chi viện khẩn cấp khi có yêu cầu.

Theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đã có 50 y bác sỹ đang công tác tại các bệnh viện trên địa bàn xung phong đến với vùng lũ cùng với 10.000 túi thuốc gia đình cũng đã đến với người dân tỉnh Khánh Hòa.

Chỉ sau 2 giờ tiếp nhận nhiệm vụ, ngày 22/11, 10 bác sỹ của Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại tỉnh Khánh Hòa thực hiện công tác khám, chữa bệnh cho người dân vùng lũ.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết đây là mệnh lệnh từ trái tim và trách nhiệm của người thầy thuốc Bệnh viện Thống Nhất đối với đồng bào khi gặp khó khăn, thiên tai, dịch bệnh.

Đoàn công tác của Bệnh viện Thống Nhất còn mang theo thuốc men, trang thiết bị thiết yếu để chăm sóc, phục vụ bà con nhân dân một cách tốt nhất.

Cùng với y bác sỹ của Bệnh viện Thống Nhất, 38 bác sỹ của các bệnh viện gồm: Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Phục hồi chức năng và Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện An Bình cũng đã có có mặt tại tỉnh Khánh Hòa, trực tiếp tham gia hoạt động khám, chữa bệnh cho người dân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt là xã Khánh Vĩnh và xã Diên Khánh.

Bên cạnh việc huy động nhân lực, nhiều bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tích cực triển khai chương trình "Túi thuốc gia đình" nhằm hỗ trợ người dân tại các tỉnh Nam Trung Bộ đang gặp khó khăn.

Mỗi "Túi thuốc gia đình" bao gồm thuốc hạ sốt cho người lớn và trẻ em, thuốc tiêu chảy, oresol, thuốc sát trùng, bông băng, gạc, dung dịch rửa tay, xà phòng, một số thuốc điều trị bệnh lý thường gặp và bảng hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn và tư vấn phòng, chống bệnh trong mùa mưa lũ.

Hiện Sở Y tế đã huy động được 10.000 túi thuốc gia đình gửi đến người dân tỉnh Khánh Hòa. Mục tiêu của ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh là trao gửi càng nhiều túi thuốc càng tốt đến tận tay người dân vùng lũ, giúp họ có thể tự xử trí các bệnh thông thường, phòng tránh nhiễm bệnh và giảm áp lực lên hệ thống y tế địa phương đang bị quá tải.

Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sức khỏe và an toàn của người dân tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã kích hoạt các phương án ứng phó và huy động lực lượng y tế chi viện khẩn cấp khi có yêu cầu.

Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện và các đơn vị y tế trực thuộc rà soát lực lượng bác sỹ, điều dưỡng và kỹ thuật viên có thể điều động ngay khi nhận yêu cầu từ Bộ Y tế và các tỉnh bạn.

Các đơn vị phải kích hoạt chế độ thường trực sẵn sàng cử các tổ khám chữa bệnh cơ động có thể di chuyển đến vùng bị ảnh hưởng để khám bệnh, phát thuốc và tư vấn y tế cho người dân, hỗ trợ các phương tiện, hóa chất xử lý môi trường và các vật tư y tế phục vụ cấp cứu, điều trị.

Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Khánh Hòa 50 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng tổ chức các bếp ăn cung cấp hơn 20.000 suất/ngày; Tổ chức đoàn cứu trợ huy động 50.000 túi quà thực phẩm thiết yếu, nước uống, quần áo và 10.000 túi thuốc gia đình, 10.000 áo phao, 100 tấn hàng hóa; cử 400 tình nguyện viên của thanh niên xung phong và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tham gia cùng các lực lượng của tỉnh Khánh Hòa khắc phục các công trình, cầu đường, trường học, trạm y tế bị hư hại, xử lý nước ô nhiễm; sửa chữa, phục hồi 550 trạm phát viễn thông.