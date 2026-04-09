22 năm và “100 cái chân” của Nguyễn Ngọc Thuần

(Ngày Nay) - “100 cái chân” là tác phẩm mới nhất dành cho thiếu nhi và cả cho người lớn của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần (tác giả của Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ ) với 144 trang khổ vuông 20,7x20,7cm do NXB Trẻ ấn hành, đánh dấu lần tái ngộ bạn đọc thiếu nhi sau 22 năm của ông.

Tái ngộ độc giả thiếu nhi sau… 22 năm

“Sau 22 năm, Nguyễn Ngọc Thuần không định viết lại cho thiếu nhi - tính từ khi “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” ra đời. Lần này, món quà anh mang đến khi thế giới ngoài kia vẫn còn nhiều chao đảo – là câu chuyện ngụ ngôn vừa dịu dàng vừa dữ dội về lòng trắc ẩn, về sự sẻ chia đến tận cùng thân thể” – NXB Trẻ giới thiệu như vậy khi ấn hành tác phẩm mới của Nguyễn Ngọc Thuần. Sách kèm hơn 20 minh hoạ màu do chính Nguyễn Ngọc Thuần vẽ.

Gần nhất, mới hồi đầu năm 2026, Nguyễn Ngọc Thuần “bất ngờ” tái xuất văn đàn với quyển bán tự truyện Vẻ đẹp của kẻ chán chường (Phanbook và NXB Hội Nhà văn ấn hành) sau quãng thời gian 10 năm vật lộn với bệnh nan y. Nguyễn Ngọc Thuần nén chặt câu chữ lẫn bay bổng thể loại, những dòng hồi ức và thơ ca pha trộn hài hước và xúc động, khiến người đọc nhiều trải nghiệm san sẻ và suy nghiệm. Sách của ông tái bản chỉ sau 2 ngày phát hành.

Tác phẩm mới nhất dành cho thiếu nhi và cả cho người lớn của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần 100 cái châncó bối cảnh vào một mùa hạn hán kéo dài, khu rừng khô kiệt,” nóng đến mức gần như tận thế” có những gia đình Kiến mang theo đàn con đói lả đi tìm sự sống. Bỗng dưng chúng đối diện trước mặt là một sinh vật kỳ lạ có 100 cái chân. Càng ngạc nhiên hơn khi sinh vật đó làm điều chưa từng có: chia từng cái chân của mình cho từng gia đình Kiến, để những “sinh linh” kiến bé nhỏ và xa lạ kia được cứu sống.

Đời cần sẻ chia, cho đi và hi vọng

“Đây là một câu chuyện dành cho trẻ em” – nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần nói – “Sau “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” 22 năm trước, tôi đã không còn viết cho trẻ em nữa. Nhưng có những chuyện, không thể nói trước. Và bây giờ nó đã ở đây. Một cuốn sách dành cho những buổi tối ông bà, cha mẹ đọc cho con cháu nghe trước khi ngủ. Một lời chào gửi đến những bạn đọc đã từng yêu mến Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ 22 năm trước - giờ đã là những ông bố, bà mẹ”.

Quả thật với 100 cái chân, những thế hệ bạn đọc từng yêu mến Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ gặp lại một Nguyễn Ngọc Thuần với sự thuần khiết, cảm thông, những nỗi buồn nhè nhẹ, những hoài nhớ không định lượng cụ thể và trên hết là sự biết ơn. “Không lên lớp, không giảng giải, chỉ để lại một khoảng lặng rất lâu sau khi gấp sách lại” là nhận xét từ biên tập viên nhà xuất bản.

Trong truyện 100 cái chân, một con vật đã chia sẻ chính thân thể mình cho đồng loại đang đói lả. Và rồi các nhân vật lẫn người đọc truyện đều vỡ òa nhận ra: không có sự chia sẻ nào là đủ. Tác giả tài hoa lại nhiều khoan hòa, nhất là khi đề cập đến sự suy tàn lẫn hồi sinh. Đành rằng sự sống nhiều khi thử thách nan giải và bất toàn, song vẫn có rất nhiều thứ quý giá cần gìn giữ, nâng niu như thiên nhiên, như đồng loại, như sự tử tế, sẻ chia và cho đi.

“Tình yêu với những đứa trẻ đã giục tôi viết tiếp… Tôi thấy mình giống như con Rít trong câu chuyện mà bạn sắp đọc: muốn tri ân với dòng sông, muốn sẻ chia cánh rừng, với quê hương dưới tán lá, với nơi nương tựa là những đứa trẻ" - nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần bày tỏ.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần sinh năm 1972 tại Bình Thuận. Tác phẩm Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của ông đoạt Giải A Văn học Thiếu nhi lần III - 2002, Giải Peter Pan (Thuỵ Điển), Giải thưởng Sách hay 2011 và đến nay đã tái bản khoảng 40 lần với mức tiêu thụ hơn 100.000 bản in. Các tác phẩm khác: Giăng giăng tơ nhện (giải ba Văn học tuổi 20 lần II), Một thiên nằm mộng (giải A Cuộc vận động sáng tác văn học dành cho thiếu nhi của NXB Kim Đồng), Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ (giải B - không có giải A cuộc thi sáng tác văn học dành cho tuổi trẻ do NXB Thanh niên và báo Văn nghệ tổ chức), Cơ bản là buồn, Vì tình yêu phù phiếm, Về cô gái này, Chuyện tào lao, Sinh ra là thế…