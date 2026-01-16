Nhà văn - họa sĩ Nguyễn Ngọc Thuần luôn thấy “vẻ đẹp” trong lúc “chán chường”

(Ngày Nay) -Lúc 9 giờ ngày 17/1/2026, tại 152 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, TPHCM diễn ra buổi “café cùng nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần” nhân dịp tác phẩm “Vẻ đẹp của kẻ chán chường” vừa được ấn hành.

Buổi “café cùng nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần” được dẫn chuyện bởi nhà văn Huỳnh Trọng Khang - một tác giả trẻ siêng đọc, siêng viết, tạo được tiếng vang tốt trong những năm gần đây.

Vẻ đẹp của kẻ chán chường (Phanbook & NXB Hội Nhà văn) như một “bán tự truyện” đánh dấu sự trở lại của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần sau gần mười năm “mất hút” trên văn đàn. Tác phẩm cho thấy những dịch chuyển ấn tượng trong văn chương của một tác giả tài hoa, được độc giả yêu mến và chờ đợi.

Tháng 12/2025, Vẻ đẹp của kẻ chán chường phát hành nhưng Phanbook đã ra quyết định tái bản chỉ sau 2 tuần, chứng tỏ tên tuổi của Nguyễn Ngọc Thuần luôn có sức hút với bạn đọc của riêng anh.

Trong Vẻ đẹp của kẻ chán chường, thế giới bệnh viện mà Nguyễn Ngọc Thuần “ngụp lặn” trong 10 năm như một trò đùa số phận đã đi vào những trang viết nén chặt, cô đọng, hài hước và đầy xúc động. Sách chỉ dày 164 trang in nhưng tác giả dẫn người đọc bước vào mê cung của sinh tử bằng giọng kể nhẹ tênh, trần trụi kèm theo yếu tố bay bổng - vốn là một thế mạnh trong văn Nguyễn Ngọc Thuần.

Tác phẩm không bị ràng buộc bởi những khuôn khổ thể loại. Đó là sự hòa trộn giữa thơ, hồi ức, tiểu thuyết và cả những phân cảnh của một kịch bản đậm màu bi hài, xuyên qua cái thế giới “chết tiệt” của bệnh viện, nơi những con người mắc bệnh nan y đang làm phép tính sinh tử trong từng giây phút. Chính ở đó, nỗi buồn và sự khoái hoạt, tỉnh táo và điên rồ, suy tàn và hồi sinh cùng tồn tại.

Nhà văn Dạ Ngân nhận xét về Vẻ đẹp của kẻ chán chường: “Đã đọc thấy ở đây, rất nhiều, những trang cận tử sáng lóa; những phút giây điên rồ một cách tỉnh rụi; những giây phút khoái hoạt khốn cùng một cách lãng mạn; những giấc mơ cực thực cao quý và, và trên hết, trên hết là những nhân vật vệ tinh cùng tác giả trong thế giới lâm sàng để nhận về sự nghiệm sinh tĩnh tại, khoan hòa”.

Với nhà văn Dạ Ngân, Vẻ đẹp của kẻ chán chường là tác phẩm “Nhẹ nhàng mà ngàn cân sâu sắc”.

Văn bản cuốn sách tất nhiên được trình bày theo chủ ý của tác giả, tạo cảm giác thoáng, dễ chịu cho độc giả. Dù rằng, theo nhà văn Dạ Ngân, qua tác phẩm này, Nguyễn Ngọc Thuần “mời độc giả một cách đọc khác, cứ dừng lại để san sẻ nếu muốn, cứ thở dài và tấm tắc nếu ưng thuận, cứ suy nghiệm rộng ra nữa đi nếu chợt nhớ ai đó hoặc hình dung ai đó, người thân hay bạn hữu hay chính mình rồi cũng sẽ trải qua và đối diện với hư vô triền miên này”.

Tranh bìa được thiết kế từ bức tranh acrylic khổ lớn của Nguyễn Ngọc Thuần, cũng đánh dấu sự trở lại ấn tượng của anh đối với mỹ thuật. Đây cũng là “Bức chân dung tự họa” của tác giả lấy ý tưởng cuộc sống bắt rễ trong hình dáng một cái cây, cảm hứng từ ảnh chụp X-quang lồng ngực và thiết bị ICD đã được cấy ghép vào cơ thể tác giả 10 năm qua. Bức tranh đã mang lại cho nhà văn, họa sĩ Nguyễn Ngọc Thuần giải “Nghệ sĩ triển vọng nhất của năm” tại Giải thưởng UOB Painting of the Year 2025 tại Việt Nam.

Họa sĩ, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần sinh năm 1972 tại Hàm Tân, Bình Thuận. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TPHCM. Đã xuất bản các tác phẩm: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ; Giăng giăng tơ nhện; Nhện ảo; Cơ bản là buồn; Một thiên nằm mộng; Về cô gái này; Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ; Cha, con và tàu bay…và nhận các giải thưởng: Văn học Tuổi 20, Hội Nhà văn TP.HCM, Hội Nhà văn VN, Giải Văn học Thiếu nhi Thụy Điển Peter Pan 2008…

Nguyễn Ngọc Thuần hiện sống tại Lagi, Hàm Tân, Bình Thuận, anh là họa sĩ trình bày báo Tuổi Trẻ Cười.

Hiện tượng Nguyễn Ngọc Thuần

Lũ chúng tôi hay gọi đùa hắn là Thi sĩ, không phải theo nghĩa Nhà thơ, dù hắn cũng có làm thơ, và thơ hắn cũng kỳ, cũng cục, cũng lạ, cũng đẹp, cũng thi vị như văn, như tranh của hắn.

Gọi Thi sĩ bởi hầu như trước giờ ở đâu có cuộc thi là có... bản mặt hắn! Hắn nhân cuộc thi lấy cái cớ để tập trung làm việc, để dốc sức sáng tạo. Cũng chính vì thế mà Thi sĩ thi đâu giành giải đó!

Mấy tháng trước hắn lúi húi cắm mặt vẽ, nói để dự thi, và cũng lại giật giải của người ta - Giải thưởng Mỹ thuật UOB Painting of the Year 2025 - vẽ Chân dung chính hắn, chính cái buồng tim, buồng phổi đang có vấn đề của hắn.

Mười mấy năm tốt nghiệp trường vẽ, mãi tới đầu năm nay hắn mới cầm cọ trở lại. Hắn vẽ 2 bức thì 1 bức đoạt giải, 1 bức bán cái vèo cho một anh đạo diễn tới tận nơi mua cho bằng được! Hắn hứng chí nói sẽ vẽ tiếp cái dự án này, này, này... để làm triển lãm cá nhân. Nhưng rồi bẳng đi vài tháng thấy hắn im im, hỏi ra mới biết hắn lẳng lặng ngồi nhà viết sách tiếp!

Má ơi! Hắn viết liền 3 cuốn mà chưa thấy có cuộc thi nào! "Hai cuốn cho người lớn, một cuốn cho con nít" - hắn khoe. Cuốn này - Vẻ đẹp của kẻ chán chường - là một trong số đó. Vừa mới in, mới khoe lên mạng xã hội, chưa kịp họp báo, ra mắt... đã bán sạch veo, đang tái bản!

Dù đời sống có những ngả rẽ, khúc quanh, có buồn bã, chán chường... nhưng cũng phải hay, phải đẹp cái đã! Đó là 'chất' của hắn, của hầu hết các tác phẩm mang tên hắn - một hiện tượng.

Ngó vậy thôi, chứ hắn lạc quan, yêu đời, yêu người lắm lắm. Nhìn bản mặt ‘đập chai’ của hắn là biết, có thấy 'chán chường' chi mô?!

Nhà thơ - họa sĩ Song Phạm