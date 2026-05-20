Khai thác giá trị mô hình Đại học Đông Dương trong giáo dục kiến trúc Việt Nam

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Triển lãm đặc biệt kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (VNU-SIS) đã tổ chức tọa đàm “Mô hình Đại học Đông Dương: Cấu trúc liên ngành và sự hình thành giáo dục kiến trúc Việt Nam”.

Chương trình do TS.KTS Lê Phước Anh, Trưởng khoa Kiến trúc, Đô thị và Khoa học bền vững thuộc VNU-SIS điều phối. Ba diễn giả chính tham gia gồm: họa sĩ, dịch giả Trịnh Lữ; KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội; và TS Phạm Long, nhà nghiên cứu mỹ thuật.

Tại tọa đàm, các diễn giả đã cùng nhau phân tích sâu những đặc trưng nổi bật của mô hình giáo dục liên ngành trong hệ thống Đại học Đông Dương. Đó là tinh thần khai phóng, tư duy liên ngành mạnh mẽ, sự kết nối chặt chẽ giữa lý thuyết đào tạo với thực tiễn xã hội, cùng vai trò quan trọng của tư duy phản biện trong quá trình sáng tạo kiến trúc.

Mở đầu phần trao đổi, họa sĩ Trịnh Lữ đặc biệt nhấn mạnh vai trò then chốt của người thầy trong việc dẫn dắt và khơi gợi tư duy sáng tạo cho sinh viên. Theo ông, người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, giúp người học phát triển tư duy độc lập và khả năng sáng tạo thực sự.

Từ góc nhìn về vai trò của người thầy, KTS Trần Huy Ánh tiếp nối bằng cách khẳng định rằng đào tạo kiến trúc không thể tách rời khỏi bối cảnh xã hội và văn hóa cụ thể. Ông cho rằng các kiến trúc sư cần được trang bị tư duy liên ngành vững vàng, khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến đổi nhanh chóng của đô thị đương đại, đồng thời phải giữ gìn bản sắc văn hóa và ý thức trách nhiệm xã hội cao trong hành nghề.

Bổ sung thêm chiều sâu lịch sử cho những quan điểm trên, TS Phạm Long đánh giá cao vai trò nền tảng của Trường Mỹ thuật Đông Dương trong việc hình thành giáo dục kiến trúc Việt Nam. Ngay từ khi mới thành lập, nhà trường đã xây dựng chương trình đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp với sự tham gia của nhiều kiến trúc sư giàu kinh nghiệm thực tiễn. Nhờ đó, sinh viên không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn sớm được rèn luyện kỹ năng gắn kết học tập với thực tế nghề nghiệp, tạo nền tảng vững chắc khi bước vào môi trường làm việc.

Bên cạnh việc tôn vinh những giá trị lịch sử, các diễn giả cũng thẳng thắn đặt ra những vấn đề cấp thiết về việc kế thừa và phát huy di sản của mô hình giáo dục Trường Mỹ thuật Đông Dương trong bối cảnh hiện nay. Họ chỉ ra hàng loạt thách thức mà giáo dục kiến trúc đang phải đối mặt: tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, khủng hoảng môi trường, sự bùng nổ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Thông qua việc kết nối giữa truyền thống và hiện đại, tọa đàm không chỉ giúp làm rõ hơn vai trò lịch sử của hệ thống Đại học Đông Dương đối với nền giáo dục Việt Nam, mà còn gợi mở những định hướng phát triển cho đào tạo kiến trúc trong thời gian tới: hiện đại, hội nhập, giàu chiều sâu văn hóa, giữ vững tinh thần khai phóng và trách nhiệm xã hội trước những thay đổi của đất nước và thời đại.