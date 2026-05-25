Sunshine Gallery: Nơi nghệ thuật giao thoa cùng lòng nhân ái

(Ngày Nay) - Ngày 24/5, không gian nghệ thuật Sunshine Gallery chính thức khai trương tại Villa B3, Sunshine City Ciputra, Hà Nội. Sự kiện mở ra một điểm hẹn văn hóa mới dành cho công chúng yêu hội họa, đồng thời khẳng định sứ mệnh nhân văn khi kết nối nghệ thuật với các hoạt động thiện nguyện, chung tay sẻ chia cùng những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Nhịp cầu nhân ái từ không gian nghệ thuật mở

Tọa lạc giữa khuôn viên xanh mát, yên bình của khu đô thị Ciputra, Sunshine Gallery không chỉ là nơi trưng bày nghệ thuật mà còn là tâm huyết của nhóm họa sĩ, nhà ngoại giao, nhà giáo và các nhà hoạt động xã hội. Với mong muốn đưa hội họa trở thành cầu nối cộng đồng, phòng tranh sẽ dành một phần doanh thu từ hoạt động vận hành và bán tác phẩm để đóng góp cho các quỹ thiện nguyện, hỗ trợ trẻ em yếu thế và các chương trình xã hội ý nghĩa.

Ngay trong ngày khai trương, bộ sưu tập của Tiến sĩ Mỹ học, họa sĩ Thế Hùng - Kỷ lục gia Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo và sáng tạo nghệ thuật – đã thu hút đông đảo khách tham quan. Bên cạnh đó, chương trình đấu giá trực tiếp các tác phẩm hội họa nhằm gây quỹ từ thiện cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Tại triển lãm lần này, họa sĩ Thế Hùng giới thiệu khoảng 80 tác phẩm, tương ứng với tuổi đời của ông. Các bức tranh chủ yếu xoay quanh đề tài phong cảnh và tĩnh vật, nổi bật là những tác phẩm về Hà Nội như Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, sen Hồ Tây hay cầu Long Biên…

Chia sẻ về ý nghĩa trong các sáng tác của mình, họa sĩ Thế Hùng bộc bạch: “Tôi muốn gửi đến công chúng thông điệp rằng cuộc sống này rất đẹp, hãy yêu và trân trọng nó”.

Gắn bó với Hà Nội suốt 70 năm, những hình ảnh cổ kính của Thủ đô đã trở thành nguồn cảm hứng sâu đậm trong tranh ông. Nói về giá trị của hội họa đương đại, ông chia sẻ: “Hội họa là nghệ thuật của màu sắc và thị giác. Tranh phải đẹp, và người họa sĩ phải tạo ra cái đẹp”. Được biết, các tác phẩm của ông có giá trị khá cao, trong đó bức tranh đắt nhất từng được bán với giá 22.000 USD, còn tác phẩm đang trưng bày tại triển lãm được định giá 8.000 USD.

Tôn vinh vẻ đẹp kiên cường của người phụ nữ Việt

Là nữ họa sĩ duy nhất đồng thời là đồng sáng lập Sunshine Gallery, họa sĩ Đỗ Đỗ mang đến hơn 40 tác phẩm trưng bày tại không gian tầng hai. Các sáng tác của cô đều hướng đến hình tượng người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Họa sĩ Đỗ Đỗ chia sẻ: “Chủ đề xuyên suốt trong tranh của tôi là người phụ nữ. Phụ nữ ngày nay mạnh mẽ, độc lập và không còn dễ dàng khuất phục trước khó khăn. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, người phụ nữ thuần Việt vẫn luôn mang vẻ đẹp chịu thương, chịu khó và giàu đức hy sinh vì gia đình. Tôi muốn đưa tinh thần ấy vào tranh bằng hơi thở hiện đại”.

Nhằm phục vụ hoạt động thiện nguyện ngay tại lễ khai trương, phòng tranh đã tổ chức đấu giá hai tác phẩm đặc biệt: một bức do chính họa sĩ Đỗ Đỗ sáng tác và một bức là tác phẩm đầu tay của anh Phạm Trí Thành - học trò đầu tiên của cô.

Tham dự sự kiện, Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương cùng nghệ sĩ Đỗ Kỷ bày tỏ sự ấn tượng trước không gian nghệ thuật đa dạng của Sunshine Gallery. NSND Lan Hương xúc động chia sẻ: “Tôi đặc biệt ấn tượng khi bước vào không gian tranh của Đỗ Đỗ ở tầng hai và thực sự bất ngờ trước chiều sâu trong các tác phẩm của cô ấy. Ngoài đời Đỗ Đỗ rất trẻ trung, sôi nổi, nhưng tranh lại chứa đựng nhiều suy tư và cảm xúc”.

NSND Lan Hương cho biết, cô đặc biệt yêu thích những bức tranh sen mộc mạc của họa sĩ Thế Hùng ở tầng một, cùng các tác phẩm như “Hạnh phúc”, “Chiến thắng”, “Đoàn kết” của họa sĩ Đỗ Đỗ bởi nguồn năng lượng tích cực và sức mạnh nội tại mà các tác phẩm mang lại.

Trong thời gian tới, Sunshine Gallery dự kiến tiếp tục tổ chức các triển lãm định kỳ, lớp học vẽ Art Workshop ngắn hạn kết hợp trị liệu tinh thần, cùng các hoạt động tư vấn nghệ thuật phong thủy. Không gian này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến giúp công chúng tìm lại sự thư thái và tái tạo năng lượng tích cực thông qua hội họa và phương pháp “thiền động”.