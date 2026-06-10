“Đọc trước khi phản ứng” hướng giới trẻ tiếp cận tin tức chính thống

Cẩm Điệp In bài viết
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(Ngày Nay) - Gần 60 sinh viên (SV) năm 2 Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông Trường ĐH Văn Lang (TPHCM) thực hiện bộ ảnh “Đọc trước khi phản ứng - Read Before You React ” trong studio nhằm thể hiện vai trò, giá trị của nguồn thông tin chính thống thường ngày qua ống kính SV.
Giảng viên/nhiếp ảnh gia Trung Nghĩa và nhóm SV năm 2 Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông Trường ĐH Văn Lang trong studio thực hiện bộ ảnh chủ đề “Đọc trước khi phản ứng - Read Before You React” ngày 9/6/2026
Giảng viên/nhiếp ảnh gia Trung Nghĩa và nhóm SV năm 2 Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông Trường ĐH Văn Lang trong studio thực hiện bộ ảnh chủ đề “Đọc trước khi phản ứng - Read Before You React” ngày 9/6/2026

Giữa dòng tin “chảy xiết” tràn ngập trên mạng xã hội lắm khi “tẩu hoả nhập ma” hoặc “bán tín bán nghi”, đòi hỏi công chúng thận trọng và nên tìm đến những nguồn thông tin chính thống trên các Tạp chí điện tử, báo điện tử uy tín và nhật báo in thường ngày, bộ ảnh Đọc trước khi phản ứng - Read Before You React được các SV thực hiện ngày 9/6/2026 trong khuôn khổ thực hành môn Nhiếp ảnh truyền thông đang theo học tại Trường ĐH Văn Lang với ý tưởng tôn vinh nguồn tin tức xác thực, có chiều sâu và hàm lượng thông tin phong phú từ các cơ quan truyền thông đại chúng của Việt Nam.

“Đọc trước khi phản ứng” hướng giới trẻ tiếp cận tin tức chính thống ảnh 1
“Đọc trước khi phản ứng” hướng giới trẻ tiếp cận tin tức chính thống ảnh 2
“Đọc trước khi phản ứng” hướng giới trẻ tiếp cận tin tức chính thống ảnh 3
Tác phẩm từ bộ ảnh Đọc trước khi phản ứng - Read Before You React chụp bởi tập thể SV K30 Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông Trường ĐH Văn Lang (TPHCM) thực hiện

Không hoài niệm quá khứ, bộ ảnh lựa chọn đối thoại với hiện tại - nơi các tạp chí, tờ báo không chỉ là một vật thể truyền thông mà là biểu tượng cho tính xác thực, chuẩn mực và chiều sâu của thông tin. Trong không gian studio tối giản, hình ảnh những SV trẻ cầm trên tay các tờ báo và tạp chí được xây dựng bằng ngôn ngữ thị giác hiện đại: một ý tưởng nhất quán, ánh sáng chuẩn, hình ảnh sắc nét, bố cục mang tinh thần biểu cảm tự nhiên của thế hệ trẻ đã và đang sẵn sàng gia nhập ngành nghề Quan hệ công chúng và Truyền thông mới.

Sự gắn kết giữa chất liệu, giá trị báo chí truyền thống với vẻ trẻ trung của thế hệ sinh viên Gen Z tạo nên một câu hỏi mở thú vị: giữa vô vàn thông tin đang trôi qua mỗi ngày, điều gì khiến một nội dung thực sự đáng để tin tưởng?

Bộ ảnh không phủ nhận vai trò của công nghệ hay mạng xã hội. Ngược lại, nó ghi nhận sự thay đổi tất yếu của truyền thông hiện đại. Trong dòng chảy thông tin liên tục, báo chí chính luận và các giá trị nghề nghiệp cốt lõi vẫn đóng vai trò như một điểm tựa của sự kiểm chứng và nhận thức xã hội.

Đọc trước khi phản ứng - Read Before You Reactcũng phản ánh tinh thần của những người trẻ, SV đang theo đuổi ngành truyền thông công chúng hôm nay: năng động, cập nhật, sáng tạo nhưng ý thức về đạo đức nghề nghiệp và giá trị của thông tin xác thực.

“Đọc trước khi phản ứng” hướng giới trẻ tiếp cận tin tức chính thống ảnh 4
“Đọc trước khi phản ứng” hướng giới trẻ tiếp cận tin tức chính thống ảnh 5

Tác phẩm từ bộ ảnh Đọc trước khi phản ứng - Read Before You React chụp bởi tập thể SV K30 Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông Trường ĐH Văn Lang (TPHCM) thực hiện

Giữa kỷ nguyên của thuật toán và viral content (nội dung lan tỏa), các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống vẫn là nơi để công chúng đọc thông tin, chạm vào chiều sâu tri thức, của trách nhiệm và bản sắc nghề làm truyền thông. Các SV năm 2 Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông Trường ĐH Văn Lang còn gửi gắm thông điệp đến bạn bè đồng trang lứa qua bộ ảnh: “Hãy đọc kỹ, hiểu rõ thông tin trước khi bình luận, chia sẻ hay phán xét. Đừng phản ứng theo cảm xúc tức thời từ tiêu đề, mạng xã hội hay tin chưa kiểm chứng. Tốc độ không thay thế được chiều sâu và tin tức không chỉ để xem mà cần để hiểu và tham khảo điều tích cực”.

Giảng viên/nhiếp ảnh gia Trung Nghĩa - người hướng dẫn và giám tuyển cho bộ ảnh Đọc trước khi phản ứng -chia sẻ: “Trong thời đại mà mỗi cú chạm màn hình điện thoại đều có thể mở ra hàng trăm dòng thông tin mới, tin tức xuất hiện với tốc độ chưa từng có, giới trẻ quen với việc “lướt” thay vì “đọc” là dễ hiểu. Đôi khi có những phản ứng thuần cảm xúc trước khi kiểm chứng, tiếp nhận trước khi suy ngẫm, chiều sâu của việc tiếp nhận thông tin ngày càng bị rút ngắn. Các bạn SV Lớp K30 Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông Trường ĐH Văn Lang thực hiện bộ ảnh như một cách trân trọng giá trị của báo chí truyền thống, chính luận trong kỷ nguyên số là một điều tích cực và thú vị”.

Cẩm Điệp
Đọc trước khi phản ứng Read Before You React

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