Phim mới của Steven Spielberg tiếp tục tạo cơn sốt phòng vé

Theo số liệu do công ty theo dõi doanh thu phòng vé Comscore công bố tối 14/6, bộ phim do Universal Pictures phát hành đã thu về 44 triệu USD tại Bắc Mỹ trong 3 ngày cuối tuần qua. Ngoài ra, phim cũng đạt doanh thu quốc tế 48,9 triệu USD, nâng tổng doanh thu mở màn toàn cầu lên khoảng 92,9 triệu USD.

"Disclosure Day" có sự tham gia của hai diễn viên gạo cội Emily Blunt và Josh O'Connor, xoay quanh nỗ lực phanh phui một vụ che giấu kéo dài nhiều thập kỷ liên quan đến các cuộc viếng thăm của người ngoài hành tinh.

Tác phẩm lấy bối cảnh nước Mỹ trong tương lai gần, khi một nhóm nhà báo điều tra, nhà khoa học và quan chức chính phủ vô tình phát hiện những bằng chứng cho thấy các cuộc tiếp xúc giữa con người với sinh vật ngoài Trái Đất đã diễn ra từ nhiều thập kỷ trước nhưng bị che giấu khỏi công chúng.

Khi những tài liệu mật dần được hé lộ, câu hỏi không còn là liệu người ngoài hành tinh có tồn tại hay không, mà là vì sao sự thật ấy bị giữ kín trong thời gian dài. Cuộc điều tra đưa các nhân vật chính vào hành trình đầy nguy hiểm, đối mặt với các thế lực muốn bảo vệ bí mật và những hệ lụy có thể làm thay đổi nhận thức của nhân loại về vị trí của mình trong vũ trụ.

Không giống những bộ phim người ngoài hành tinh thiên về chiến tranh hay thảm họa, "Disclosure Day" tập trung vào yếu tố bí ẩn, tâm lý và các vấn đề xã hội trong thời đại công nghệ số. Bộ phim đặt ra nhiều câu hỏi về niềm tin, thông tin sai lệch, AI, sức mạnh của mạng xã hội và phản ứng của con người khi phải đối diện với một sự thật có thể làm đảo lộn thế giới quen thuộc.

Đây được xem là sự trở lại của đạo diễn Steven Spielberg với đề tài từng làm nên tên tuổi ông qua các tác phẩm kinh điển như "Close Encounters of the Third Kind" và "E.T. the Extra-Terrestrial”. Tuy nhiên, thay vì kể câu chuyện bằng góc nhìn lạc quan của những năm 1970-1980, "Disclosure Day" phản ánh những lo âu của xã hội hiện đại, nơi ranh giới giữa sự thật và thông tin bị thao túng ngày càng trở nên mong manh.

Bộ phim hiện nhận được 80% đánh giá tích cực trên trang tổng hợp phê bình Rotten Tomatoes và đạt điểm B theo thang đánh giá của CinemaScore. Các chuyên gia nhận định đây là màn ra mắt khả quan đối với một tác phẩm khoa học viễn tưởng nguyên bản, không dựa trên thương hiệu có sẵn. Tuy nhiên, thành công lâu dài của bộ phim sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì sức hút trong những tuần tới.