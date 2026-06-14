Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên - Tiến sĩ luật Céline Thanh Nhã chinh phục “combo thất đỉnh”

Trung Nghĩa In bài viết
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(Ngày Nay) - Tiến sĩ luật Céline Thanh Nhã (Nguyễn Thanh Nhã ) trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đạt được mục tiêu “combo thất đỉnh”: chinh phục được cả 7 đỉnh núi cao nhất của 7 lục địa trên toàn cầu, bao gồm đỉnh Everest cao nhất thế giới 8.848,86 mét.
Celine Thanh Nhã trên đỉnh Denali ở Alaska (Mỹ) ngày 13/6 (giờ Việt Nam). Ảnh do Thanh Nhã cung cấp
Celine Thanh Nhã trên đỉnh Denali ở Alaska (Mỹ) ngày 13/6 (giờ Việt Nam). Ảnh do Thanh Nhã cung cấp

Denali quá gian nan”

Theo giờ Việt Nam, chiều ngày 13/6, Céline Thanh Nhã cho biết chị đã chinh phục được đỉnh núi McKinley/Denali cao nhất Bắc Mỹ ở Alaska (Mỹ) và đang trên hành trình trở xuống núi. “Tôi rất mệt nhưng vô cùng vui sướng bởi việc chinh phục Denali quá gian nan” - Thanh Nhã nói. Chị cũng trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ này.

Thất đỉnh (Seven Summits) là 7 đỉnh núi cao nhất, nóc nhà của 7 lục địa trên toàn cầu mà bất cứ nhà leo núi nào cũng mơ ước hoàn thành trong đời. Những năm qua Céline Thanh Nhã chinh phục thành công 6 đỉnh gồm: Everest, Elbrus, Kilimanjaro, Aconcagua, Vinson Massif và Puncak Jaya.

Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên - Tiến sĩ luật Céline Thanh Nhã chinh phục “combo thất đỉnh” ảnh 1

Hành trình leo qua các ngọn núi cao trên 7 châu lục của Thanh Nhã trong 10 năm

Nữ luật sư người Việt có 4 lần đến bang Alaska để tập luyện và leo đỉnh núi cuối cùng trong thất đỉnh là McKinley/Denali - đỉnh cao nhất Bắc Mỹ với độ cao khoảng 6.190 mét so với mực nước biển.

Tuy không cao bằng Everest song Denali lại là ngọn núi rất khó chinh phục không chỉ vì độ khó mà vì thời tiết vô cùng khắc nghiệt, đồng thời có những quy định dành cho những nhà leo núi muốn lên đỉnh như phải tự mang hành lý của mình (thường khoảng trên 50 kg!) chứ không cậy nhờ người dẫn đường, phải mang toàn bộ rác, bao bì, đồ đã dùng và chất thải cá nhân xuống núi…

Năm 2025, Thanh Nhã cùng hai nữ huấn luyện viên/hướng dẫn viên chuyên nghiệp leo đến được điểm cao cuối cùng là High Camp (5.243m) cách đỉnh núi Denali không xa, song phải ngậm ngùi quay xuống núi vì nguy cơ tuyết lở nghiêm trọng trên đỉnh kéo dài.

Năm nay Thanh Nhã chinh phục Denali lần nữa cùng đoàn leo núi có ông sherpa Mingma G (tên thật là Mingma Gyabu Sherpa) - nhà leo núi người Nepal đẳng cấp thế giới. Ông là người Nepal đầu tiên leo thành công toàn bộ 14 đỉnh núi cao trên 8000 mét và chinh phục các đỉnh cao nhất của 7 lục địa mà không cần bình dưỡng khí oxy.

“Leo Denali quá vất vả, khó khăn hơn Everest nhiều” – Thanh Nhã nói khi chị và đoàn chinh phục đỉnh núi và trở xuống Trại 4. Trên đỉnh Denali, Thanh Nhã đã quỳ xuống tạ ơn hành trình dài và gian khổ đã qua. Nữ luật sư - giám đốc Công ty luật Celigal cho biết “cuộc thám hiểm vẫn chưa kết thúc cho đến khi tất cả trở về an toàn”.

Hành trình 10 năm

“Những gì bắt đầu như một giấc mơ gần một thập kỷ trước cuối cùng đã đến. Gần một thập kỷ của những ước mơ, kỷ luật, thất bại, sự trở lại và những kỷ niệm không thể quên. Tôi vô cùng vinh dự và khiêm nhường trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên hoàn thành Thất đỉnh” - Thanh Nhã bày tỏ.

Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên - Tiến sĩ luật Céline Thanh Nhã chinh phục “combo thất đỉnh” ảnh 2

Thanh Nhã tự hào trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục Thất đỉnh

Chị cho biết: “Cách đây khoảng mười năm, tôi bắt đầu khởi động dự án Thất Đỉnh của mình. Khi bắt đầu hành trình ấy, tớ cũng không ngờ rằng cuộc phiêu lưu này lại kéo dài đến gần một thập kỷ, với hơn 5.000 giờ tập luyện kỷ luật và vài chục ngọn núi đã đi qua… Núi non đã hào phóng với tôi hơn những gì từng tưởng tượng. Và núi non cũng rất công bằng. Nó cho tôi những niềm vui mà tiền bạc không thể mua được, nhưng cũng lấy đi của tôi những thứ mà đến tận hôm nay, mỗi lần nhớ lại, chỉ ước nghìn lần mình không phải học bài học ấy”.

“Sau tất cả, điều đọng lại không chỉ là 7 ngọn núi, hay tôi đã trở thành 1 trong khoảng 100 người phụ nữ trên hành tinh này đã hoàn thành thành thất đỉnh và may mắn được ghi tên vào một dấu mốc đẹp của lịch sử thể thao thám hiểm Việt Nam. Đó còn là hàng nghìn giờ tập luyện, những lần thất bại, những lần quay đầu, những đêm nằm trong lều giữa sấm sét hay bão tuyết, những người bạn đã đi cùng mình một đoạn đường, và cảm giác biết rằng mình đã sống trọn vẹn với tuổi trẻ rực rỡ và hoàn thành lời hứa của 1 thập kỷ trước…” - Céline Thanh Nhã chia sẻ.

Lý giải vì sao theo đuổi thể thao và bộ môn leo núi mạo hiểm, Thanh Nhã nói: “Thể thao và leo núi mang lại cho tôi rất nhiều thứ như sức khỏe, khả năng chịu đựng, đối mặt với những thử thách, tính kỷ luật và rèn luyện phát triển bản thân”.

Trung Nghĩa
Thanh Nhã Vinson Massif Núi Denali Everest Đỉnh núi Elbrus

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